La violencia contra las mujeres continúa mostrando una realidad alarmante en la Argentina, con cifras que reflejan la persistencia de una problemática que atraviesa distintos ámbitos de la sociedad y que se manifiesta tanto en agresiones físicas como en formas de hostigamiento, amenazas y discriminación. En el último año se registraron 251 femicidios, 11 transfemicidios y 30 femicidios vinculados de varones adultos y niños. Como consecuencia de estos crímenes, 332 hijos e hijas quedaron sin madre, de los cuales 189 son menores de edad.

Los datos surgen del informe elaborado por el Observatorio de Femicidios "Adriana Marisel Zambrano", de La Casa del Encuentro, que relevó los casos ocurridos entre el 25 de noviembre de 2025 y el 22 de noviembre de 2026. El trabajo fue difundido en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y permite dimensionar no solamente la cantidad de víctimas, sino también las circunstancias en las que ocurrieron los asesinatos.

El registro expone diferentes aspectos de los hechos, desde los antecedentes de denuncias y las medidas judiciales existentes hasta los vínculos entre las víctimas y sus agresores, los lugares donde se produjeron los crímenes y los métodos utilizados. También permite observar la distribución territorial de los femicidios y las edades de las mujeres asesinadas.

Uno de los datos más preocupantes del relevamiento está relacionado con las denuncias previas. 31 de las víctimas habían denunciado anteriormente a sus agresores, mientras que en 16 de esos casos los perpetradores tenían medidas cautelares vigentes. Además, 12 de los responsables pertenecían o habían pertenecido a fuerzas de seguridad y 45 se quitaron la vida después de cometer el crimen.

Parejas y exparejas, los principales agresores identificados

El vínculo entre las víctimas y quienes cometieron los femicidios constituye otro de los aspectos centrales del informe. Los datos muestran que una parte importante de los asesinatos fue perpetrada por personas que mantenían o habían mantenido relaciones cercanas con las mujeres.

De acuerdo con el relevamiento, 112 femicidios fueron cometidos por parejas y 35 por exparejas. También se identificaron 34 casos en los que los responsables eran conocidos o vecinos y 17 perpetrados por otros familiares.

La información también registra 15 asesinatos cometidos por hijos o hijastros y ocho por padres o padrastros. En otros 41 casos no se identificó un vínculo aparente entre la víctima y el agresor.

La distribución de los casos según la relación entre las personas involucradas quedó establecida de la siguiente manera:

112 casos: parejas.

35 casos: exparejas.

34 casos: conocidos o vecinos.

17 casos: otros familiares.

15 casos: hijos o hijastros.

8 casos: padres o padrastros.

41 casos: sin vínculo aparente identificado.

La distribución permite observar que los femicidios estuvieron frecuentemente relacionados con entornos de cercanía y relaciones personales. Esta característica también se refleja en los lugares donde ocurrieron los crímenes.

Las viviendas, los escenarios donde se concentraron los asesinatos

El informe señala que la mayoría de los femicidios se produjo en espacios vinculados con la vida cotidiana de las víctimas. Las viviendas compartidas y los domicilios particulares concentraron una proporción importante de los hechos registrados.

En concreto, 87 femicidios ocurrieron en viviendas compartidas, mientras que otros 80 fueron cometidos en las casas de las mujeres. A estos escenarios se suman 21 casos registrados en la vía pública. También se contabilizaron 15 asesinatos en campos, lugares abandonados o zonas de monte y 13 en viviendas pertenecientes a los agresores.

La información sobre los escenarios permite reconocer que los hechos no se concentraron exclusivamente en espacios públicos, sino que una cantidad considerable ocurrió dentro de ámbitos privados y cotidianos.

En cuanto a los métodos utilizados para cometer los crímenes, las armas de fuego encabezaron el registro, con 74 casos. En segundo lugar aparecen los ataques con armas blancas, que sumaron 60 víctimas.

El detalle de los mecanismos utilizados comprende:

74 casos: armas de fuego.

60 casos: armas blancas.

38 casos: golpizas.

18 casos: estrangulamientos.

16 casos: víctimas ahorcadas.

12 casos: asfixias.

11 casos: mujeres quemadas.

Estas cifras describen las distintas modalidades de violencia extrema identificadas en el relevamiento y permiten dimensionar las circunstancias en las que se produjeron los asesinatos.

Las edades de las víctimas y la distribución territorial de los femicidios

La información recopilada por el Observatorio de Femicidios también permite conocer las edades de las mujeres asesinadas. El grupo más numeroso estuvo compuesto por víctimas de entre 31 y 50 años, con 120 casos registrados.

En segundo lugar se ubicaron las mujeres de entre 19 y 30 años, con 65 víctimas, mientras que 37 tenían entre 51 y 65 años. El informe también contabilizó víctimas menores de edad: tres bebés de hasta un año, seis niñas de entre 2 y 12 años y 12 adolescentes de entre 13 y 18 años.

En cuanto a la distribución geográfica, la provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de femicidios, con 86 casos. Le siguieron Santa Fe, con 42; Salta, con 17; Córdoba, con 16; Tucumán, con 15; y Santiago del Estero, con 13. Sin embargo, cuando se analizan las tasas por cada 100.000 mujeres, el orden presenta diferencias. Santiago del Estero registró la tasa más elevada, con 1,23, seguida por Santa Fe y Salta, ambas con 1,18. Posteriormente aparecen Santa Cruz, con 0,89, y Tucumán, con 0,87.

De esta manera, el relevamiento ofrece dos perspectivas diferentes: la cantidad absoluta de femicidios registrados en cada provincia y la incidencia del fenómeno en relación con la población femenina.

La violencia de género también se manifiesta en los entornos digitales

La problemática no se limita a las agresiones físicas ni a los casos que terminan en femicidios. Los entornos digitales se convirtieron también en espacios donde se manifiestan diferentes formas de violencia contra las mujeres, mediante prácticas que incluyen acoso, amenazas, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, vigilancia y ataques a través de redes sociales.

Una investigación realizada por GENTIC (Asociación Civil Género y TIC), titulada Huellas invisibles: Estado de situación de la violencia de género digital en Argentina, buscó dimensionar el alcance de estas conductas en el país.

El estudio, al que tuvo acceso TN, encuestó a 1.102 mujeres de entre 18 y 55 años, pertenecientes a distintas regiones de la Argentina. Entre sus principales resultados, determinó que el 69% de las encuestadas sufrió violencia de género digital en primera persona.

Las modalidades identificadas comprenden distintas prácticas que pueden afectar la intimidad, la seguridad y la vida cotidiana de las mujeres:

Acoso y amenazas mediante plataformas digitales.

Difusión no consentida de imágenes íntimas.

Suplantación de identidad.

Cibercontrol.

Publicación de datos personales sin autorización.

Montajes realizados con inteligencia artificial.

Uno de los aspectos más significativos del informe está relacionado con las dificultades para buscar ayuda. Según los resultados, el 91% de las mujeres que reportaron haber sufrido violencia digital no realizó una consulta ni una denuncia formal.

Entre las razones mencionadas, el 30% consideró que la situación no era denunciable, el 18% manifestó que había resuelto el problema por su cuenta y el 12% expresó temor a sufrir represalias.

A estas dificultades se suma la falta de acompañamiento. Dos de cada tres mujeres no tuvieron una red de apoyo o contaron con una que resultó insuficiente o limitada.

El impacto psicológico y las dificultades para denunciar

Las entrevistas en profundidad que acompañaron la encuesta de GENTIC permiten conocer las consecuencias que pueden producir estas agresiones. Los testimonios muestran que el daño no necesariamente termina cuando concluye el episodio inicial, sino que puede prolongarse y afectar los vínculos, las actividades cotidianas y la salud física y emocional de las víctimas.

Una de las mujeres entrevistadas describió el impacto que le provocó la exposición pública: "Yo sentía que la gente me estaba mirando todo el tiempo. Me tenía que retirar del trabajo porque me agarraban ataques de pánico".

Otro testimonio puso el acento en la importancia de poder hablar sobre lo ocurrido y recibir acompañamiento. Una sobreviviente explicó que compartir su experiencia y encontrar comprensión le permitió afrontar la situación: "El hablar, el poder decir, que el otro también te diga, che, bueno, no te castigues tanto. Para mí fue hablarlo con todos y sacarme esa vergüenza".

Sin embargo, el acceso a los mecanismos institucionales de denuncia también aparece como una dificultad. Una de las entrevistadas relató los obstáculos que encontró cuando intentó realizar una presentación formal: "Me dijeron que no me podían tomar la denuncia. Me hicieron ir a otro lugar, ese día fui a cinco lugares".

El trabajo de GENTIC advierte que las respuestas institucionales deficientes y la falta de mecanismos efectivos de protección pueden profundizar el daño. También señala que, en numerosos casos, las propias víctimas y sus redes de contención terminan realizando tareas como buscar pruebas, rastrear perfiles y reconstruir lo sucedido, responsabilidades que deberían estar a cargo de las instituciones que intervienen.

En materia legislativa, la Argentina cuenta con la Ley Olimpia (27.736), sancionada en 2023, que incorporó la violencia digital o telemática a la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

No obstante, GENTIC señala que todavía persisten dificultades en el abordaje institucional y vacíos legislativos para sancionar distintas modalidades de estas agresiones.

El 88% de las mujeres atravesó situaciones de violencia o discriminación

Otra investigación sobre la percepción social de la violencia contra las mujeres también expuso la magnitud de la problemática. El Índice de Concientización sobre Violencia contra las Mujeres 2026, elaborado por Fundación Instituto Natura, Avon y Quiddity, reveló que casi nueve de cada diez mujeres atravesaron situaciones de violencia o discriminación de género.

El estudio determinó que el 88% de las mujeres sufrió alguna de estas situaciones. Sin embargo, cuando fueron consultadas de manera espontánea, solamente el 53% identificó experiencias de ese tipo. La diferencia entre ambos resultados constituye uno de los puntos centrales de la investigación: existen situaciones que las mujeres atravesaron, pero que no necesariamente reconocen o identifican como formas de violencia o discriminación.

El relevamiento también encontró diferencias en los niveles de concientización entre mujeres y varones. Mientras que el 41,3% de las mujeres alcanzó un nivel alto, entre los hombres esa proporción fue del 20,9%.

En cuanto al conocimiento de los recursos disponibles para solicitar asistencia, el 18% mencionó espontáneamente la Línea 144, mientras que el 23% identificó a las Comisarías de la Mujer.