El diario personal que el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, preparó para su publicación póstuma ofrece una perspectiva diferente sobre su vida, sus convicciones y los vínculos que conservaron un lugar fundamental en su historia. Entre reflexiones espirituales, recuerdos familiares y anotaciones sobre momentos de crisis, los escritos recuperan una dimensión especialmente significativa de su trayectoria: la relación permanente con la Argentina y con las personas que acompañaron su camino antes y después de su llegada al Vaticano.

El material permite reconstruir una parte de la vida del pontífice que no siempre estuvo expuesta en sus intervenciones públicas. En sus páginas aparecen sacerdotes, teólogos, familiares, amigos y personas de su entorno cotidiano, cuyas historias quedaron registradas en diferentes circunstancias. Algunos ocuparon posiciones destacadas dentro de la Iglesia, mientras que otros compartieron con Bergoglio experiencias personales, encuentros pastorales y momentos de cercanía afectiva.

La edición de los escritos estuvo a cargo del cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, a quien Francisco había encomendado la tarea de preparar el material para su publicación. El objetivo era que esas anotaciones pudieran servir de inspiración a los lectores y permitieran acercarse a su dimensión interior.

A través de los nombres y recuerdos que aparecen en el diario también se advierte cuánto de su identidad argentina permaneció presente durante su pontificado. La distancia geográfica respecto de su país no significó un alejamiento de las personas, las tradiciones religiosas y los lugares que habían formado parte de su historia.

Los sacerdotes y referentes religiosos que acompañaron su trayectoria

Entre los nombres de mayor relevancia que aparecen en los escritos se encuentra el del cardenal Ángel Sixto Rossi, actual arzobispo de Córdoba. Su relación con Bergoglio comenzó en 1976, cuando ingresó a la Compañía de Jesús y el futuro pontífice se desempeñaba como provincial de los jesuitas en Argentina.

La referencia a Rossi permite recuperar una etapa de la trayectoria religiosa de Francisco vinculada con su responsabilidad dentro de la orden jesuita y con las relaciones que fue construyendo durante sus primeros años de actividad pastoral.

Otro nombre destacado es el de Lucio Gera, teólogo de origen italiano nacionalizado argentino, reconocido por sus contribuciones a la teología de la cultura y por su participación en la elaboración del Documento de Puebla.

La influencia de esa corriente de pensamiento también se refleja en los documentos y materiales que Bergoglio conservaba y consultaba. Entre ellos se encontraban:

Documento de Puebla.

Evangelii nuntiandi, exhortación de Pablo VI.

Documento de Aparecida.

Uno de los pasajes que Francisco valoraba especialmente vinculaba la identidad cristiana con la defensa de la dignidad humana. Esa perspectiva atravesó buena parte de su prédica y de sus decisiones pastorales, particularmente en relación con los sectores más vulnerables, los migrantes, las personas privadas de libertad y quienes atraviesan situaciones de exclusión.

También aparece en el diario monseñor Joaquín Sucunza, nacido en Pamplona, España, quien fue vicario general de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Su vínculo con Bergoglio se desarrolló durante la etapa en que este último estuvo al frente de la arquidiócesis porteña. Sucunza lo acompañó en circunstancias personales y también en situaciones relacionadas con su salud.

Los escritos, además, registran acontecimientos vinculados con la vida sacerdotal de personas cercanas a Francisco, entre ellos la ordenación y la primera misa de José Luis.

Los nombres de amigos y personas de su entorno cotidiano

El diario no se limita a recuperar las figuras religiosas que tuvieron protagonismo dentro de la Iglesia. Una parte importante de sus anotaciones está dedicada a personas que formaron parte de la vida cotidiana de Bergoglio y con quienes mantuvo vínculos personales.

Entre los nombres mencionados aparecen Lella, Oscar, Tito, Lombardero, Sarita, Gentico, el padre Duarte, Alicia, Beatriz, Daniel, Pepe, sor Genoveva, Emilio, Isa, Tony y Beba.

Las referencias a estas personas están relacionadas con diferentes circunstancias de la vida diaria: enfermedades, fallecimientos, visitas a hospitales, celebraciones religiosas y encuentros personales. En algunos casos no se incluyen apellidos ni mayores precisiones sobre sus historias, pero su presencia permite advertir el espacio que ocupaban los vínculos humanos en la vida del pontífice.

Uno de los aspectos que sobresalen en el material es la importancia que Francisco concedía a las experiencias individuales. El sufrimiento de una persona común, la enfermedad de alguien cercano o la muerte de un conocido podían ocupar un lugar tan significativo en sus preocupaciones como los acontecimientos institucionales más importantes de la Iglesia.

Esa sensibilidad también se manifestó durante su etapa como papa. Incluso después de instalarse en Roma, Bergoglio mantuvo el contacto con compatriotas y recibió a numerosos argentinos. Según las anotaciones, las audiencias y conversaciones con personas de su país podían ocupar una parte considerable de su agenda.

De esta manera, los nombres registrados en el diario permiten observar una continuidad entre su vida anterior al pontificado y los años en los que estuvo al frente de la Iglesia católica. Las relaciones personales siguieron formando parte de su cotidianidad, más allá de las responsabilidades y compromisos propios de su función.

Sus abuelas Rosa y María, protagonistas de su formación espiritual

La dimensión familiar constituye otro de los ejes centrales de los recuerdos recuperados en el diario. Francisco evocó a sus padres y, de manera especial, a sus abuelas Rosa y María, a quienes consideraba figuras determinantes en la transmisión de la fe.

En los momentos de mayor dificultad, Bergoglio dejó constancia de que recurría espiritualmente a ellas para encontrar orientación y fortaleza. Sus recuerdos familiares no aparecen únicamente como referencias afectivas, sino también como parte de la formación religiosa que acompañó su vida.

Uno de los fragmentos dedicados a su abuela Rosa refleja particularmente esa relación. Al recordar el 28.º aniversario de su fallecimiento, escribió: "Le pedí mucho a mi abuela, en el 28º aniversario de su muerte, que me iluminara".

Luego agregó una frase breve que resume el significado que le atribuía: "Rosa: siembra y paciencia".

Estas palabras permiten acercarse al lugar que ocupaban sus raíces familiares en su espiritualidad. La fe de Francisco no estuvo vinculada exclusivamente con su formación teológica ni con su recorrido dentro de la Compañía de Jesús. También tuvo una relación profunda con las enseñanzas recibidas en el hogar y con las tradiciones transmitidas por las generaciones anteriores.

En ese sentido, las menciones a Rosa y María muestran que los recuerdos familiares continuaron presentes incluso durante los años en los que Bergoglio asumió responsabilidades de alcance mundial.

Flores, San José y la Virgen de Luján: las devociones que nunca abandonó

Los vínculos de Francisco con la Argentina también aparecen a través de los lugares y las expresiones religiosas que marcaron su historia. Uno de los espacios más significativos fue el barrio porteño de Flores, donde nació y transcurrió parte de su infancia.

En ese entorno desarrolló una especial devoción por San José, relacionada con la Basílica de San José de Flores. Allí aprendió una práctica que mantuvo durante toda su vida: escribir sus preocupaciones y pedidos en pequeños papeles que posteriormente colocaba debajo de la imagen del santo.

Para Bergoglio, ese gesto representaba una manera de reconocer las propias limitaciones y confiar en la ayuda divina. Se trataba de una costumbre sencilla que conservó incluso después de convertirse en el máximo referente de la Iglesia católica.

Otra de las referencias espirituales centrales del diario es la Virgen de Luján, patrona de la Argentina. Junto a ella aparecen las menciones a María Auxiliadora y a otras advocaciones marianas que acompañaron su trabajo pastoral durante sus años en Buenos Aires.

Estas devociones populares no quedaron limitadas a su etapa como sacerdote o arzobispo. También formaron parte de su espiritualidad durante su permanencia en Roma, demostrando la continuidad de las expresiones religiosas que habían acompañado su formación.

Incluso el lenguaje cotidiano argentino aparece en sus reflexiones. La utilización de expresiones como "guacho", vinculada con la orfandad y el desamparo, refleja la influencia de la cultura popular y de las realidades sociales que conoció durante décadas de trabajo pastoral.

Así, los lugares, las imágenes religiosas y las palabras propias de su entorno cultural constituyen elementos que permiten reconocer la permanencia de sus raíces argentinas.

La publicación póstuma y la mirada de Víctor Manuel Fernández

La publicación del diario permite conocer aspectos menos difundidos de la personalidad de Jorge Mario Bergoglio. En sus anotaciones conviven las preocupaciones de un líder religioso mundial con los recuerdos de un hombre que mantuvo fuertes lazos con su familia, sus amigos y su país.

El cardenal Víctor Manuel Fernández, responsable de editar los escritos por encargo del propio Francisco, explicó que la selección busca mostrar la dimensión interior del pontífice y aportar elementos para comprender sus convicciones.

La publicación contó también con la aprobación del Papa León XIV, quien autorizó que los escritos fueran acompañados por comentarios destinados a contextualizar su contenido.

Fernández resumió el valor del material con una definición que sintetiza el espíritu de la obra: "La mayor parte del diario tiene frases y pequeñas narraciones que muestran el corazón de Francisco y ofrecen estímulos para cada uno de nosotros".