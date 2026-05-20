Argentina reporta tres nuevos casos de hantavirus en distintas provincias

El hantavirus continúa bajo seguimiento epidemiológico en la Argentina luego de que el Ministerio de Salud de la Nación confirmara tres nuevos casos durante la semana epidemiológica 17. Los contagios fueron detectados en las provincias de Río Negro, Jujuy y Chubut, en un contexto sanitario que mantiene bajo observación la evolución de la enfermedad y el análisis de distintos focos de transmisión.

De acuerdo con la información difundida en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el total de casos confirmados en la temporada 2025-2026 asciende a 105. El período analizado comprende desde la semana epidemiológica 27 de 2025 hasta la semana epidemiológica 17 de 2026.

La actualización sanitaria confirma que el monitoreo continúa activo en distintas regiones del país, mientras los equipos técnicos nacionales y provinciales avanzan en el análisis de la circulación del virus y de las posibles cadenas de transmisión detectadas en los últimos meses.

Tres nuevos casos en Río Negro, Jujuy y Chubut

Según el reporte oficial, durante la semana epidemiológica 17 se incorporaron tres nuevos casos confirmados de hantavirus. Los contagios corresponden a:

Un caso en Río Negro .

. Un caso en Jujuy .

. Un caso en Chubut.

Con esta actualización, el Ministerio de Salud de la Nación mantiene la vigilancia epidemiológica activa sobre la enfermedad y continúa evaluando el comportamiento de los casos registrados en distintas jurisdicciones del país.

El informe epidemiológico señala además que la región Centro concentra la mayor proporción de casos confirmados durante la temporada actual, representando el 52% del total nacional.

El NOA presenta la incidencia más alta del país

Aunque la mayor cantidad de casos se concentra en la región Centro, el Boletín Epidemiológico Nacional indica que la región del NOA registra la tasa de incidencia más elevada. Según los datos oficiales:

La región del NOA presenta una incidencia de 0,60 casos cada 100.000 habitantes .

. En esa región se confirmaron 37 casos durante la temporada 2025-2026.

La situación epidemiológica mantiene en observación permanente a las autoridades sanitarias, que continúan realizando tareas de seguimiento y monitoreo de nuevos casos en distintas provincias argentinas.

Brote en el crucero MV Hondius

El informe oficial también incluyó una actualización sobre el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, una situación que permanece bajo análisis por parte de los equipos técnicos nacionales. De acuerdo con el BEN, hasta el 13 de mayo fueron identificados 11 casos vinculados al brote:

8 casos confirmados .

. 2 casos probables .

. 1 caso inconcluso.

El reporte especifica además que todos los casos confirmados corresponden a la cepa Andes.

En las últimas horas se confirmaron dos nuevos contagios asociados a ese brote. Uno de ellos corresponde a un pasajero de nacionalidad francesa que presentó síntomas durante su proceso de repatriación. El segundo caso confirmado pertenece a un pasajero español que fue diagnosticado al arribar a su país.

Asimismo, el informe sanitario menciona un nuevo caso catalogado como inconcluso en Estados Unidos. Según se indicó, esa persona permanece actualmente asintomática.

La hipótesis de transmisión persona a persona

Las investigaciones preliminares desarrolladas sobre el brote del crucero apuntan a una posible transmisión interpersonal a bordo. De acuerdo con la evidencia analizada hasta el momento, el primer caso habría contraído la infección en tierra antes de embarcar en el MV Hondius. Posteriormente, la transmisión se habría producido entre personas dentro de la embarcación.

El Ministerio de Salud informó además que un análisis genético preliminar permitió detectar secuencias muy similares entre los distintos casos confirmados, elemento que forma parte de las investigaciones epidemiológicas en curso.

Los equipos técnicos nacionales continúan trabajando junto con las autoridades sanitarias provinciales para determinar el origen del brote y reconstruir las circunstancias de exposición vinculadas a los contagios detectados.

Investigación en Tierra del Fuego

Dentro de las tareas de investigación epidemiológica también se dispusieron operativos específicos en Tierra del Fuego. El reporte oficial señala que, aunque no se considera probable que el caso índice haya adquirido la infección en esa provincia, el 18 de mayo personal del INEI-ANLIS Malbrán se trasladó al territorio fueguino para recolectar evidencia vinculada a la presencia de reservorios y del virus Andes.

Las tareas se concentraron en los lugares visitados previamente por el caso investigado, en el marco de las acciones orientadas a profundizar el análisis epidemiológico y ambiental relacionado con el brote.

Mientras continúan las investigaciones y el monitoreo sanitario, el hantavirus permanece bajo vigilancia activa en distintas regiones del país, en una temporada epidemiológica que ya acumula 105 casos confirmados y que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias nacionales y provinciales.