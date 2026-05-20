Cruzando el Charco llevará su mezcla de rock y ritmos populares a El Patio

La programación artística de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026 continuará ampliando su diversidad musical con la incorporación de Cruzando el Charco, la banda platense que se convirtió en una de las referencias del nuevo rock argentino. El grupo se presentará el martes 21 de julio en El Patio del Poncho, espacio que volverá a reunir espectáculos gratuitos y propuestas para públicos de todas las edades.

Con una propuesta musical que fusiona distintos estilos y ritmos, la banda llegará a Catamarca para formar parte de una nueva jornada de música en vivo dentro de uno de los escenarios más convocantes de la fiesta mayor de los catamarqueños.

El show previsto en El Patio incluirá un recorrido por las canciones más reconocidas de la agrupación y parte del repertorio de "Esencia" (2024), el último trabajo discográfico del grupo, que marcó una nueva etapa artística en su trayectoria.

Una identidad construida desde la mezcla de estilos

Desde sus comienzos, Cruzando el Charco desarrolló una propuesta artística basada en la combinación de distintos géneros musicales. La banda mezcla elementos de rock, candombe, pop, funk y reggae. Esa diversidad de sonidos se transformó en una de las marcas distintivas del grupo y le permitió construir una identidad propia dentro de la escena musical argentina.

Formada en el año 2012 en la ciudad de La Plata, la banda inició un camino de crecimiento sostenido que con el tiempo la posicionó como una de las agrupaciones más activas y convocantes del nuevo rock nacional.

La conexión con el público y la construcción de un estilo musical atravesado por distintos ritmos fueron elementos centrales en el desarrollo artístico del grupo durante sus primeros años y en la consolidación de su presencia dentro del circuito musical argentino.

Una discografía que marcó distintas etapas

A lo largo de su trayectoria, Cruzando el Charco editó varios trabajos discográficos que acompañaron la evolución de la banda y reflejaron diferentes momentos de su recorrido artístico.

Entre los discos publicados por el grupo se encuentran:

Perdonar

A Mil

Lo Que Somos

Cicatrices

Esencia (2024)

El lanzamiento de "Esencia" representó una nueva etapa para la agrupación y sumó colaboraciones con distintos artistas reconocidos de la música argentina.

El disco contó con participaciones junto a Chano, Nahuel Pennisi, La K'onga, Facu Soto y Gustavo Cordera. Estas colaboraciones formaron parte de una producción que amplió aún más la diversidad musical de la banda y reforzó la identidad construida a partir de la mezcla de géneros y estilos.

Un banda de impacto

En los últimos años, Cruzando el Charco logró consolidar una importante presencia en escenarios de Argentina y del exterior. La banda participó de festivales, giras y presentaciones que marcaron hitos dentro de su carrera.

Entre los logros recientes mencionados en su trayectoria aparecen:

Su primer Luna Park

Shows con entradas agotadas en el Estadio Obras

Presentaciones sold out en el Movistar Arena

Además, durante el año 2025 el grupo llevó adelante el Esencia Tour por Europa, realizando conciertos en siete países.

Ese crecimiento sostenido posicionó a Cruzando el Charco dentro de las bandas con mayor actividad y convocatoria del nuevo rock argentino, manteniendo una agenda de recitales y giras tanto en el país como en escenarios internacionales.