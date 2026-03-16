Arranca "Mujeres en foco" en CATA: toda la programación

El Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) será escenario del inicio de una nueva edición del ciclo de cine "Mujeres en Foco", una propuesta cultural que pondrá en pantalla producciones argentinas dirigidas por mujeres y que busca abrir un espacio de reflexión en torno a distintas experiencias y realidades femeninas.

La iniciativa comenzará este viernes 20 de marzo, con funciones programadas a las 20 horas, y se desarrollará a lo largo de varias jornadas con la proyección de películas contemporáneas del cine nacional.

El ciclo se propone acercar al público historias que exploran distintas dimensiones de la vida de las mujeres, a partir de narrativas cinematográficas que abordan temas sociales, culturales y de género. A través de estas producciones, el público podrá acceder a relatos que reflexionan sobre mandatos sociales, experiencias personales, vínculos y transformaciones que atraviesan a las protagonistas.

Las funciones se realizarán en la sede del CATA, ubicada en Sarmiento 613, y contarán con entrada libre y gratuita, una decisión que apunta a garantizar el acceso abierto del público a esta propuesta cultural.

La apertura con "Entre Reinas"

El ciclo comenzará con la proyección de Entre Reinas, película dirigida por Malena Fainsod y co-dirigida por Tomás Morelli. La función inaugural está programada para las 20 horas del viernes 20 de marzo, marcando el inicio de una programación que propone distintas miradas sobre las experiencias femeninas.

El film se construye a partir de testimonios íntimos de amigas y familiares, que funcionan como punto de partida para una reconstrucción de recuerdos y vivencias personales. A través de esas voces cercanas, la directora Malena Fainsod recorre historias, preguntas y reflexiones vinculadas a los mandatos que han atravesado durante generaciones los cuerpos y las vidas de las mujeres.

La película plantea así un recorrido por memorias compartidas y relatos personales que permiten observar cómo determinadas expectativas sociales han influido en distintas generaciones. En ese proceso, los testimonios se convierten en una herramienta narrativa para explorar experiencias individuales y colectivas.

Una propuesta cultural

El ciclo "Mujeres en Foco" forma parte de las actividades organizadas durante el Mes de la Mujer, dentro de una agenda cultural impulsada por organismos provinciales.

La iniciativa es promovida por la Secretaría de Gestión Cultural, a través de la Dirección de Desarrollo Cultural, con el objetivo de acercar al público producciones del cine nacional contemporáneo que amplían las perspectivas sobre distintas problemáticas sociales. Entre los principales objetivos de la propuesta se destacan:

Promover el cine argentino dirigido por mujeres.

Generar espacios de reflexión en torno a experiencias femeninas.

Acercar producciones contemporáneas al público local.

Explorar temas sociales, culturales y de género a través del lenguaje cinematográfico.

La programación del ciclo busca así combinar el acceso al cine nacional con una mirada cultural orientada a reflexionar sobre distintas dimensiones de la vida social.

"Muña Muña": una historia de transformación personal

El ciclo continuará el viernes 27 de marzo con la proyección de Muña Muña, dirigida por Paula Morel Kristof. Esta función tendrá además un carácter especial, ya que se trata del estreno provincial de la película. La proyección contará con la presencia de sus realizadoras y protagonista, generando un espacio de encuentro entre el público y quienes participaron en la creación del film.

La película presenta la historia de Olga, una enfermera de 60 años que trabaja en la salita de primeros auxilios de El Mollar, un pueblo tucumano. A lo largo del relato, el personaje atraviesa un proceso de transformación personal que comienza cuando se abre a la posibilidad de un nuevo amor.

Ese proceso también implica un camino de introspección, en el que Olga inicia una búsqueda que la lleva a reencontrarse consigo misma, generando cambios en su manera de comprender su propia vida.

El cierre con la multipremiada "Belén"

La programación del ciclo concluirá el miércoles 1 de abril con la proyección de Belén, dirigida por Dolores Fonzi. La película explora la historia de una joven tucumana acusada de aborto ilegal, un hecho que desencadena un proceso judicial que trasciende el caso individual.

El relato aborda la lucha judicial que dio origen a un movimiento social en defensa de los derechos reproductivos en el país, convirtiendo la historia personal de la protagonista en el punto de partida de un proceso colectivo.

El film ha sido reconocido como multipremiado, lo que subraya su impacto dentro del circuito cinematográfico.