Artesanía y fe: confeccionan un poncho inspirado en la Virgen del Valle

La costurera andalgalense Silvia Alfaro llevó adelante un trabajo de confección que se inscribe dentro del universo de la artesanía vinculada a la devoción religiosa. En este caso, se trató de la elaboración de un poncho especialmente diseñado para acompañar una imagen tallada en madera de la Virgen del Valle, perteneciente a la Agrupación Gaucha San Francisco de Asís de Andalgalá.

La pieza no fue concebida como un elemento genérico, sino como un trabajo específico pensado para integrarse visual y simbólicamente con la imagen religiosa. En ese sentido, la confección se orientó a lograr una armonía entre el textil elaborado y la talla de madera, con el objetivo de realzar su presencia.

La propia Alfaro comentó que el proceso implicó una búsqueda cuidadosa de los materiales adecuados, así como decisiones precisas respecto del diseño, con el fin de lograr una pieza coherente con el sentido devocional de la imagen.

Selección de materiales y decisiones de diseño

Uno de los aspectos centrales del trabajo realizado por Silvia Alfaro fue la selección de materiales, un paso clave para asegurar la calidad y la adecuación del poncho destinado a la imagen de la Virgen del Valle.

Según lo informado, la costurera realizó una cuidadosa búsqueda de los materiales adecuados, priorizando la armonía estética y la funcionalidad de la pieza. Esta etapa incluyó la elección de elementos específicos que permitieran un acabado acorde a la importancia simbólica del encargo.

Entre los componentes utilizados se destacan:

Tela adecuada , seleccionada especialmente para la confección del poncho.

, seleccionada especialmente para la confección del poncho. Hilo de lana fina , utilizado en las terminaciones y el trabajo de costura.

, utilizado en las terminaciones y el trabajo de costura. Diseño pensado para armonizar con la imagen religiosa, buscando coherencia visual con la talla de madera.

La artesana destacó que el diseño no fue arbitrario, sino que respondió a la intención de lograr una integración visual con la imagen tallada. En este sentido, cada decisión estuvo orientada a que el poncho no solo cumpliera una función estética, sino que también acompañara la dimensión simbólica del objeto religioso al que estaba destinado.

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Un proceso de confección marcado por la dedicación

El desarrollo de la pieza no fue inmediato. Por el contrario, el proceso de confección demandó aproximadamente un mes y medio de trabajo continuo, un período en el cual Silvia Alfaro se enfocó en cada etapa del armado del poncho.

Durante ese tiempo, la costurera trabajó con especial atención en las terminaciones, entendidas como un elemento fundamental para garantizar un resultado de calidad artesanal. La dedicación puesta en cada detalle fue una constante a lo largo de todo el proceso.

El trabajo puede sintetizarse en los siguientes aspectos técnicos y temporales:

Duración del proceso: aproximadamente un mes y medio.

aproximadamente un mes y medio. Enfoque principal: terminaciones cuidadas y precisión en la confección.

terminaciones cuidadas y precisión en la confección. Objetivo central: lograr una pieza de gran calidad artesanal.

Este tiempo de elaboración refleja no solo la complejidad del trabajo, sino también el compromiso asumido con la pieza encomendada, donde la paciencia y la precisión fueron elementos determinantes.

Devoción, identidad y sentido de la pieza artesanal

Más allá de la técnica y los materiales, Silvia Alfaro destacó que cada detalle del poncho fue elaborado con dedicación especial, con el propósito de lograr una pieza que cumpliera una doble función: por un lado, realzar la belleza de la talla en madera de la Virgen del Valle, y por otro, reflejar la devoción hacia la patrona de Catamarca.

En este sentido, la confección del poncho no se presenta únicamente como un trabajo de costura, sino como una expresión artesanal vinculada a la identidad y a la devoción religiosa de la comunidad a la que pertenece la imagen.

El resultado final se inscribe así en un proceso donde convergen:

La labor de una costurera andalgalense , Silvia Alfaro.

, Silvia Alfaro. La existencia de una imagen tallada en madera de la Virgen del Valle .

. La pertenencia de dicha imagen a la Agrupación Gaucha San Francisco de Asís de Andalgalá .

. Un proceso de confección de aproximadamente un mes y medio .

. La utilización de tela adecuada, hilo de lana fina y un diseño armonizado .

. El objetivo de realzar la belleza de la talla y expresar devoción.

En conjunto, estos elementos permiten comprender la dimensión integral del trabajo realizado, donde la técnica artesanal se entrelaza con el significado simbólico de la pieza.

Un trabajo que une oficio, paciencia y dedicación

La confección del poncho por parte de Silvia Alfaro se presenta como un ejemplo de cómo el oficio artesanal puede adaptarse a encargos de fuerte carga simbólica. La atención puesta en los materiales, el diseño y las terminaciones, sumada al tiempo de trabajo de aproximadamente un mes y medio, configuran una obra donde la precisión técnica se une con la intención de acompañar una imagen de profunda devoción.

En este caso, la pieza elaborada no solo viste una talla de madera, sino que también se integra a un conjunto de significados que giran en torno a la Virgen del Valle y a la devoción que la rodea, especialmente en el marco de la Agrupación Gaucha San Francisco de Asís de Andalgalá.

Así, el trabajo de Silvia Alfaro se inscribe en una tradición de artesanía donde cada puntada, cada elección de material y cada terminación contribuyen a construir una pieza final que trasciende lo funcional para convertirse en un objeto cargado de sentido.