Incendio en basural municipal de F.M.E: vecinos denuncian quemas recurrentes

Un incendio registrado en el basural ubicado dentro del predio de Obras Públicas de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú desató una nueva controversia entre vecinos y autoridades comunales. La situación, que según confirmó el propio municipio se mantiene desde hace un par de días, cobró mayor notoriedad durante el domingo debido a la importante columna de humo generada por el fuego, provocando preocupación entre los habitantes de la zona y reavivando cuestionamientos sobre el manejo de los residuos.

El episodio derivó en reclamos públicos por parte de vecinos que aseguran que este tipo de situaciones no constituye un hecho aislado. Entre las voces que se manifestaron se encuentra la de la abogada y vecina de la zona, Dra. Marita Vergara, quien expresó duras críticas hacia la comuna y sostuvo que las quemas serían una práctica habitual a pesar de las prohibiciones establecidas por la propia normativa municipal.

Los reclamos de los vecinos

La preocupación vecinal se incrementó a medida que la humareda se hizo visible durante gran parte del domingo y continuó generando inconvenientes durante el lunes. Según expuso Marita Vergara en diálogo con Radio Valle Viejo, la situación excede el episodio puntual y forma parte de una problemática que, según su visión, se repite con frecuencia.

La letrada sostuvo que la quema de residuos a cielo abierto está expresamente prohibida por la Carta Orgánica Municipal de Fray Mamerto Esquiú. En ese sentido, recordó que el capítulo quinto de dicha normativa establece la prohibición taxativa de la quema indiscriminada de residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos al aire libre.

"La Carta Orgánica Municipal lo prohíbe taxativamente en su capítulo quinto, en donde prohíbe la quema indiscriminada a cielo abierto de residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos a cielo abierto. Por lo tanto, creo que la entidad que tiene el controlador de policía, es la misma que lo hace y es la que debería dar el ejemplo", manifestó.

Vergara también hizo referencia a las consecuencias que, según indicó, genera la humareda en la población cercana al predio.

Cuestionamientos por los efectos del humo

La abogada calificó el humo como perjudicial para la salud y sostuvo que la situación afecta a quienes residen en las inmediaciones del lugar.

"Este es un humo totalmente insalubre porque están quemando basura, una basura que supuestamente tienen en la planta de residuos donde reciclan y vienen y traen del centro de Piedra Blanca, traen toda la basura y la queman indiscriminadamente", expresó. Las declaraciones profundizaron la polémica en torno al origen y tratamiento de los residuos acumulados en el predio municipal y colocaron el foco en las responsabilidades administrativas vinculadas al manejo del lugar.

Además, Vergara apuntó directamente contra áreas específicas de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú por no impedir este tipo de situaciones en un predio oficial.

Los funcionarios señalados

Dentro de sus cuestionamientos, la vecina y abogada mencionó a autoridades municipales relacionadas con el área de Obras Públicas y Servicios Públicos. Según indicó, las responsables de evitar este tipo de prácticas en el predio serían la arquitecta Solá Vigo y la directora de Servicios Públicos, Cecilia Amaya.

Las críticas se produjeron en medio de una creciente preocupación por la persistencia del incendio y la continuidad de la intensa humareda que se observaba desde distintos puntos de la localidad.

La respuesta oficial del municipio

Ante las acusaciones y los cuestionamientos públicos, la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú difundió un comunicado oficial a través de sus redes sociales para fijar posición sobre lo ocurrido.

En el documento, la comuna negó categóricamente que el incendio hubiera sido provocado o planificado por personal municipal. Según expresó el comunicado, se trató de "un lamentable incendio sucedido en nuestro predio de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos" y se informó que se encontraba en marcha una investigación destinada a determinar el origen del foco ígneo.

Asimismo, la comuna sostuvo que "no se trató de una acción programada por parte del Municipio". De acuerdo con la información oficial difundida, el incendio se habría iniciado entre la noche del domingo y la madrugada del lunes.

El comunicado también señaló:

• El hecho no fue realizado ni programado por personal municipal.

• Se encuentran en curso actuaciones para determinar quién o quiénes serían los responsables.

• El municipio asegura actuar siempre con autorización y acompañamiento de los organismos competentes.

El debate por los restos de poda

Otro de los puntos abordados por la Municipalidad estuvo relacionado con los restos de poda acumulados en el predio, elementos que también quedaron involucrados en la discusión pública generada por el incendio.

Desde la comuna explicaron que esos materiales tienen como único destino el acopio temporal para su posterior tratamiento.

Según detallaron, los restos de poda son almacenados en el lugar con el objetivo de ser reducidos posteriormente mediante la máquina chipeadora con la que cuenta el municipio.