"Compartiendo Saberes 2026": Bomczuk y Molas disertarán sobre turismo y arquitectura

La relación entre el turismo, la arquitectura y la identidad de las ciudades será el eje de una nueva jornada de capacitación y reflexión que se desarrollará esta semana en San Fernando del Valle de Catamarca. La propuesta, organizada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, forma parte del ciclo "Compartiendo Saberes 2026", una iniciativa orientada a promover el intercambio de conocimientos y la valoración del patrimonio cultural, histórico y humano de la provincia.

La actividad se realizará el próximo miércoles 17 de junio a partir de las 18 horas en el Complejo Cultural Urbano Girardi, con entrada libre y gratuita, y tendrá como protagonistas a los arquitectos Basilio Bomczuk y Rodrigo Molas, quienes compartirán sus experiencias y conocimientos bajo el título "Turismo, Arquitectura e Identidad Urbana".

La conferencia se presenta como una oportunidad para analizar cómo los procesos urbanos, el patrimonio arquitectónico y los espacios públicos contribuyen a construir la identidad de una comunidad y, al mismo tiempo, se transforman en recursos fundamentales para el desarrollo turístico.

Un espacio para pensar la ciudad y su identidad

La propuesta se enmarca en una línea de trabajo que busca profundizar la mirada sobre los elementos que definen a una ciudad y que influyen tanto en la vida cotidiana de sus habitantes como en la percepción de quienes la visitan.

Durante la conferencia, los especialistas abordarán el vínculo existente entre el desarrollo urbano, la arquitectura y la construcción de la identidad urbana, poniendo el foco en el modo en que los espacios públicos y el patrimonio arquitectónico forman parte de la experiencia turística. La iniciativa apunta a generar una reflexión acerca de cómo las transformaciones urbanas impactan en el sentido de pertenencia de los ciudadanos y en la manera en que una ciudad construye y proyecta su imagen.

La arquitectura, los edificios históricos, los espacios de encuentro comunitario y las intervenciones urbanas serán algunos de los aspectos que estarán presentes en el análisis planteado por los disertantes.

Temática estratégica

La conferencia estará a cargo de dos profesionales con amplia trayectoria vinculada a la arquitectura y la planificación urbana. Por un lado, participará Basilio Bomczuk, arquitecto y Máster en Arquitectura, reconocido además por ser autor del libro "Bomczuk Describe Catamarca". Su labor también incluye una destacada actividad como docente universitario y su participación en distintos espacios relacionados con la planificación y el pensamiento urbano en la provincia.

Su experiencia permitirá aportar una mirada vinculada al análisis de los procesos urbanos y a la forma en que la arquitectura dialoga con la historia y la identidad de Catamarca.

Junto a él estará Rodrigo Molas, profesional con una trayectoria destacada en planificación urbana, arquitectura sostenible y gestión de proyectos públicos.

Molas ha participado en el diseño y ejecución de importantes intervenciones urbanas desarrolladas en la ciudad, experiencia que enriquecerá el intercambio previsto durante la actividad.

La arquitectura como herramienta para el desarrollo turístico

Desde la organización destacaron que la conferencia permitirá comprender de qué manera la arquitectura y el diseño urbano pueden convertirse en herramientas estratégicas para fortalecer el turismo y mejorar la calidad de vida de la comunidad. La propuesta busca poner en valor aspectos que muchas veces forman parte del paisaje cotidiano, pero que también representan elementos de gran interés para quienes visitan una ciudad.

Entre los ejes que se abordarán durante la jornada se encuentran:

• La relación entre turismo y desarrollo urbano.

• El papel del patrimonio arquitectónico en la construcción de identidad.

• La importancia de los espacios públicos en la experiencia turística.

• Las transformaciones urbanas y su impacto en la comunidad.

• La arquitectura como factor de desarrollo local.

• El fortalecimiento del sentido de pertenencia de los habitantes.

La actividad pretende mostrar cómo las decisiones vinculadas al diseño y la planificación de una ciudad pueden influir tanto en la calidad de vida de los vecinos como en el atractivo turístico del destino.

Una convocatoria amplia y abierta

La conferencia está dirigida a un público diverso, con el objetivo de generar un espacio de intercambio que reúna distintas miradas y experiencias.

Según se informó, podrán participar:

• Estudiantes.

• Profesionales.

• Trabajadores vinculados al sector turístico.

• Comerciantes.

• Emprendedores.

• Público en general interesado en la temática.

La entrada será libre y gratuita, lo que permitirá una amplia participación de quienes deseen conocer más sobre los procesos que contribuyen a construir la identidad urbana de Catamarca.

Los interesados pueden inscribirse de manera gratuita a través del enlace: bit.ly/compartiendosaberes2026.