Artesanos de la Ruta del Telar llevan los saberes textiles catamarqueños a Francia

Cinco artesanos de la Ruta del Telar se encuentran desarrollando una intensa agenda de capacitación e intercambio en Francia, en el marco de una cooperación impulsada entre el Gobierno de Catamarca y la Embajada de Francia en Argentina, orientada al fortalecimiento de los oficios textiles, la innovación y la valorización de la producción artesanal catamarqueña.

La experiencia internacional se inscribe dentro de las líneas de trabajo conjunto establecidas durante la visita institucional que encabezó la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria, en diciembre pasado a Francia, donde mantuvo encuentros con instituciones especializadas en diseño, formación y oficios textiles.

A partir de aquella agenda, se consolidaron vínculos de cooperación con espacios como el Campus Mode, Métiers d'Art & Design - Manufacture des Gobelins, entre otras instituciones vinculadas a la enseñanza, la producción artesanal y la formación en diseño.

Formación en la histórica Manufacture des Gobelins

Durante los primeros días de actividades en París, la delegación catamarqueña participó de instancias formativas en la histórica Manufacture des Gobelins, institución reconocida por su trabajo en la producción artesanal de tapices y por su trayectoria en la formación especializada en oficios textiles.

En ese espacio, los artesanos recorrieron talleres, intercambiaron experiencias de trabajo y presentaron el proyecto Ruta del Telar ante autoridades, docentes y estudiantes. La participación permitió exponer las técnicas textiles desarrolladas en Catamarca y generar un intercambio de saberes con especialistas franceses vinculados a la producción artesanal y al diseño textil.

La agenda desarrollada en la Manufacture des Gobelins se orientó no solo al perfeccionamiento técnico, sino también a la construcción de vínculos institucionales que permitan ampliar las oportunidades de formación y proyección internacional para los artesanos catamarqueños.

Diseño contemporáneo y economía circular

Otro de los espacios visitados por la delegación fue el Fashion Green Hub - Plateau Fertile, un espacio público vinculado al diseño y a la moda circular. Allí, los artesanos conocieron experiencias relacionadas con:

Economía circular .

. Producción sustentable .

. Diseño contemporáneo aplicado a la industria textil .

. Nuevas tendencias en moda y producción artesanal.

La actividad permitió incorporar herramientas y nuevas miradas sobre sostenibilidad, reutilización de materiales y producción responsable, aspectos cada vez más presentes dentro de los circuitos internacionales del diseño y la industria textil.

La capacitación también incluyó workshops especializados vinculados a:

Innovación .

. Creatividad .

. Marketing .

. Comunicación .

. Identidad visual.

Estas instancias estuvieron orientadas a fortalecer capacidades relacionadas con la valorización de productos artesanales, el posicionamiento de marca y la proyección de los textiles catamarqueños hacia nuevos mercados.

La Ruta del Telar como política pública

La experiencia internacional forma parte del desarrollo de la Ruta del Telar, una política pública impulsada por el Gobierno de Catamarca a través del Ministerio de Educación y Trabajo. El programa busca fortalecer el desarrollo local con identidad mediante acciones vinculadas a:

Producción artesanal .

. Capacitación y formación .

. Comercialización .

. Articulación comunitaria.

La iniciativa se desarrolla especialmente en los departamentos Belén, Santa María y Antofagasta de la Sierra.- A través de este programa, el Gobierno provincial impulsa el fortalecimiento de los saberes textiles tradicionales y promueve la articulación entre comunidades, productores y espacios de formación.

Intercambios institucionales y proyección internacional

La misión incluyó además una recepción en la Embajada Argentina en Francia, donde continuaron las actividades de intercambio institucional y cultural. La agenda de trabajo continuará con nuevas instancias de formación y visitas a instituciones especializadas. Entre ellas se encuentra el Lycée des Métiers La Source, una institución francesa dedicada a las artes, el espectáculo y la creación textil.

Ese espacio cuenta con trayectos formativos vinculados a moda, diseño, vestuario, tapicería, bordado y tejido.

La continuidad de las actividades permitirá profundizar el intercambio entre los artesanos catamarqueños y los espacios formativos franceses especializados en oficios textiles y diseño contemporáneo.

Saberes artesanales catamarqueños

La capacitación internacional representa una oportunidad para que los artesanos incorporen nuevas herramientas y perspectivas relacionadas con diseño, sostenibilidad, comunicación e innovación, sin perder de vista la identidad cultural de las producciones textiles catamarqueñas.

Al mismo tiempo, la participación en instituciones y espacios internacionales permite visibilizar los saberes artesanales de Catamarca en ámbitos de formación y producción vinculados al diseño y a la industria textil. La experiencia desarrollada en Francia articula tradición, intercambio cultural y formación especializada, fortaleciendo la proyección de la Ruta del Telar como una política pública orientada a preservar los oficios textiles y promover el desarrollo local con identidad.

A través de esta agenda internacional, los artesanos catamarqueños continúan posicionando las técnicas y producciones textiles de la provincia en espacios de intercambio global, consolidando vínculos institucionales y ampliando oportunidades para el sector artesanal.