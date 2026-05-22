Polémica por ratas y una comadreja en una verdulería de Valle Viejo: ¿será clausurada?

La difusión de fotografías y videos de una verdulería ubicada en Valle Viejo provocó una fuerte polémica luego de que en las imágenes se observara la presencia de roedores y también de una comadreja, animal que, según trascendió, habría sido incorporado para combatir justamente la presencia de ratas dentro del comercio.

El caso generó preocupación y abrió un debate en torno a las condiciones sanitarias y los controles bromatológicos en locales dedicados al expendio de frutas y verduras, especialmente por tratarse de espacios vinculados directamente a la comercialización de alimentos. Tras la viralización del material, comenzaron a surgir distintas posturas entre autoridades sanitarias provinciales y municipales respecto de las medidas que deberían adoptarse con el comercio involucrado.

Mientras desde el área provincial de calidad alimentaria se advirtió que el local no debería continuar funcionando, desde la Municipalidad de Valle Viejo sostuvieron que las inspecciones recientes no detectaron presencia de roedores ni fallas sanitarias que justificaran una clausura.

La postura de Provincia: "Este local no podría estar funcionando"

Una de las primeras voces oficiales en pronunciarse fue la de la licenciada Claudia Soria, directora de Calidad Alimentaria de la provincia. La funcionaria sostuvo que, a partir de las imágenes difundidas y de las condiciones expuestas públicamente, el local comercial "no podría estar funcionando".

Soria explicó además que desde el organismo provincial mantienen contacto permanente con el municipio para seguir la situación y remarcó la complejidad que implica el control de plagas dentro de este tipo de establecimientos. En declaraciones realizadas a Radio Valle Viejo, la directora provincial señaló que existen protocolos específicos vinculados al control sanitario y al manejo de plagas en comercios alimenticios.

Según indicó, los procedimientos y criterios de actuación corresponden finalmente a las autoridades municipales encargadas de las inspecciones y habilitaciones comerciales. "Este local no podría estar funcionando pero bueno, habrá que ver las medidas de las autoridades del municipio y el criterio que tienen al respecto", expresó la funcionaria.

El rol del municipio y las inspecciones recientes

Desde la Municipalidad de Valle Viejo, en tanto, la postura fue diferente. Ruth Varela, encargada del área comunal vinculada al control de este tipo de situaciones, aseguró estar al tanto de la polémica generada por la viralización de los videos y fotografías.

Sin embargo, aclaró que las imágenes difundidas "datan de un tiempo atrás" y que no corresponderían a hechos recientes. "Son videos que datan de un tiempo atrás, no es algo reciente. No son actuales, no son que han ocurrido en la semana, porque nosotros estuvimos haciendo un seguimiento de verdulerías", sostuvo.

La funcionaria además indicó que el municipio no recibió denuncias formales relacionadas con problemas de salubridad en el comercio involucrado.

La necesidad de denuncias formales

Otro de los puntos señalados por Varela estuvo vinculado al procedimiento administrativo que debe seguirse ante posibles irregularidades sanitarias. La funcionaria explicó que, cuando se reciben consultas o reclamos, el municipio solicita que las denuncias se formalicen para poder realizar actuaciones oficiales y constatar la información.

Según detalló, el objetivo no es exponer a quienes denuncian, sino contar con datos precisos que permitan efectuar inspecciones y seguimientos adecuados.

"Nosotros siempre, cada vez que nos consultan, les mencionamos que deben venir a hacer efectivamente la denuncia, no para ir al local y decir tal persona hizo la denuncia, no, simplemente para contactar que los datos sean reales", indicó. Asimismo, agregó que el municipio necesita identificar fehacientemente el establecimiento involucrado para concretar las inspecciones correspondientes.

Qué encontraron las autoridades municipales

Varela también aseguró que durante las inspecciones recientes realizadas en el local comercial no se detectaron elementos que justificaran una clausura. Según afirmó, las autoridades municipales no observaron presencia de roedores, material fecal vinculado a roedores u otras fallas sanitarias visibles.

La funcionaria señaló además que las actuaciones municipales se realizaron durante la semana y remarcó que el comercio continúa funcionando con normalidad debido a la ausencia de irregularidades constatadas durante las inspecciones. "Actuamos durante la semana", afirmó, insistiendo en que no se verificaron condiciones que motivaran el cierre preventivo del establecimiento.

La polémica pública y el debate sobre la higiene

La aparición de una comadreja dentro del local fue uno de los elementos que más repercusión generó en redes sociales y entre vecinos de Valle Viejo. La situación despertó cuestionamientos sobre las condiciones de higiene y los mecanismos utilizados para controlar plagas dentro de espacios destinados a la comercialización de alimentos frescos.

El episodio también puso en discusión las competencias y responsabilidades de los organismos encargados del control sanitario y bromatológico. Mientras desde Provincia se planteó una postura más estricta respecto de la continuidad del comercio, el municipio defendió el resultado de sus inspecciones y sostuvo que no existen elementos concretos para avanzar con una clausura.

El comercio continúa funcionando

Pese a la controversia generada por las imágenes viralizadas y las distintas posiciones oficiales, la verdulería involucrada continúa abierta al público. Además, según se indicó, las otras dos verdulerías pertenecientes a los mismos propietarios también siguen operando con normalidad y mantienen asistencia habitual de clientes.

La situación continúa generando repercusiones en Valle Viejo y mantiene abierto el debate sobre los controles sanitarios, la prevención de plagas y las condiciones de higiene en los comercios vinculados a la venta de alimentos.