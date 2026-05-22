La Konga llevará el ritmo del cuarteto a El Patio en una de las noches más esperadas

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho sumará una de sus propuestas musicales más convocantes con la presentación de La Konga, que llegará el próximo sábado 25 de julio al escenario de El Patio para ofrecer una jornada atravesada por el ritmo del cuarteto y la música popular argentina.

La actuación de la banda cordobesa formará parte de la programación gratuita de uno de los espacios más tradicionales y concurridos de la fiesta, que año tras año reúne a miles de personas en torno a espectáculos musicales, propuestas culturales y encuentros populares.

Con más de dos décadas de trayectoria, La Konga se consolidó como uno de los fenómenos más importantes de la música argentina contemporánea, logrando expandir el cuarteto más allá de sus territorios tradicionales y alcanzando escenarios internacionales en distintos continentes.

Una banda que trascendió las fronteras del cuarteto

Integrada por Pablo Tamagnini, Diego Granadé y Nelson Aguirre, La Konga construyó a lo largo de los años un estilo propio dentro de la música popular argentina.

La banda logró combinar el espíritu festivo característico del cuarteto cordobés con una fuerte presencia y crecimiento sostenido permitió que el grupo ampliara considerablemente su alcance y llevara el género a nuevos públicos dentro y fuera del país. La Konga consiguió además consolidar una identidad artística reconocible, sostenida tanto por su repertorio musical como por la energía de sus presentaciones en vivo.

Canciones que se volvieron parte de las celebraciones populares

A lo largo de su carrera, el grupo fue construyendo un repertorio ampliamente difundido en fiestas, celebraciones y pistas de baile de todo el país. Entre las canciones más reconocidas aparecen:

"La cabaña" .

. "Fama de diabla" .

. "Ladrón" .

. "La fiesta".

Estos temas forman parte del repertorio que acompañó el crecimiento de la banda y consolidó su presencia dentro de la música popular argentina. La combinación de letras, ritmos bailables y una fuerte conexión con el público convirtió a La Konga en una de las agrupaciones más convocantes del género.

Un presente marcado por el crecimiento y las giras internacionales

En los últimos años, la banda atravesó una etapa de expansión sostenida que la llevó a protagonizar presentaciones de gran convocatoria en algunos de los escenarios más importantes del país.

Entre ellas se destacan shows con localidades agotadas en Movistar Arena y Estadio Vélez. El crecimiento artístico y comercial también estuvo acompañado por colaboraciones junto a reconocidos artistas nacionales e internacionales.

La Konga compartió producciones musicales con figuras como David Bisbal, Pedro Capó, Nicki Nicole, Cristian Castro, Luck Ra y Emanero. En con relación con Catamarca, con Carafea.

Estas colaboraciones permitieron ampliar aún más el alcance del grupo y posicionarlo dentro de diferentes circuitos musicales de América Latina y otros mercados internacionales. Actualmente, la banda atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera, llevando adelante una intensa gira internacional y consolidando su presencia en escenarios de latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Japón.

Por todo esto, la presentación de La Konga en El Patio, será uno de los momentos más vibrantes y convocantes de las noches de la Fiesta del Poncho 2026.