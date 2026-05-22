Villa Cubas se prepara para vivir la procesión y misa en honor de Santa Rita

La comunidad parroquial del barrio Villa Cubas, en la ciudad Capital, se prepara para vivir este viernes 22 de mayo el cierre de las festividades en honor de Santa Rita de Cascia, una de las advocaciones más convocantes dentro de la tradición católica, especialmente entre los fieles que acuden cada año para participar de las celebraciones litúrgicas y expresar su devoción.

Las actividades tendrán lugar en la sede parroquial de la Sagrada Familia, ubicada en el populoso sector de Villa Cubas, donde durante los últimos días se desarrollaron distintas celebraciones religiosas en el marco de las fiestas patronales dedicadas a la santa. La jornada final estará marcada por una procesión y la posterior celebración de la Santa Misa, en un contexto especial para la Iglesia catamarqueña debido al Año Jubilar Diocesano convocado por el Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú.

Un lema atravesado por la paz y el compromiso comunitario

Las festividades de este año fueron animadas bajo el lema: "Unidos a Santa Rita y al Beato Mamerto Esquiú, trabajemos por la paz".

La consigna conecta directamente la figura de Santa Rita de Cascia con el camino espiritual que atraviesa actualmente la diócesis catamarqueña a partir de las celebraciones vinculadas al Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú, una de las figuras religiosas más representativas de Catamarca.

En ese marco, las actividades religiosas buscaron reforzar valores relacionados con la paz, la unidad comunitaria, la solidaridad y la fe compartida. La referencia al trabajo por la paz aparece además como uno de los ejes centrales de la convocatoria litúrgica, en un contexto donde la Iglesia promueve espacios de encuentro comunitario y acompañamiento espiritual.

La procesión recorrerá calles de Villa Cubas

El programa previsto para este viernes contempla el inicio de las actividades a las 18.00 con una procesión que partirá desde la intersección de Ahumada y Barros y Obispo Esquiú. Desde allí, los fieles caminarán hasta la sede parroquial de la Sagrada Familia acompañando la imagen de Santa Rita de Cascia en uno de los momentos más significativos de las festividades.

La procesión constituye una de las expresiones más tradicionales de la religiosidad popular y suele convocar a numerosos devotos que participan llevando imágenes, velas y oraciones en honor de la santa.

El recorrido por las calles del barrio Villa Cubas permitirá nuevamente reunir a vecinos y creyentes en una manifestación pública de fe y devoción.

La misa central será a las 19 horas

Luego de la procesión, a las 19.00 se celebrará la Santa Misa en la sede parroquial de la Sagrada Familia. Durante la ceremonia religiosa se rezará especialmente por los devotos de Santa Rita, en una celebración que marcará el cierre oficial de las festividades patronales.

La misa será el momento central de la jornada litúrgica y reunirá a la comunidad parroquial en torno a la oración y al mensaje espiritual impulsado durante estas celebraciones.

Un gesto solidario para quienes más lo necesitan

En el marco de las actividades, la organización parroquial también promovió un gesto solidario destinado a acompañar a personas y familias que atraviesan situaciones de necesidad.

Desde la parroquia se solicitó que, en lugar de flores, los fieles colaboren con la donación de alimentos. La iniciativa busca canalizar la participación de los devotos a través de una acción concreta de ayuda comunitaria, reforzando el sentido solidario de las festividades religiosas.

La convocatoria incluye la recepción de alimentos destinados a quienes más lo necesitan, sumando así una dimensión social y comunitaria a las celebraciones litúrgicas.