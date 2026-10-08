Así estará el tiempo en Catamarca este jueves

La jornada de este jueves presentará condiciones variables en Catamarca, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. El dato central estará dado por la posibilidad de tormentas aisladas. Para la noche habrá más estabilidad, traducido a cielo nublado.

En cuanto a las temperaturas para este jueves, estas se mantendrán entre los 17 y los 22 grados. Además, el SMN anuncia ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Mañana inestable

El día arrancó inestable por sectores y ráfagas. Ya durante la mañana, las condiciones previstas se mantendrán pero con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%.

En cuanto a la temperatura, esta se ubicará en 17 grados. El viento, mientras, soplará entre 13 y 22 km/h, aunque cambiará su dirección soplando desde el norte (N). Para esta franja horaria no se indican ráfagas, por lo que el registro consignado para el viento corresponde a una velocidad de entre 13 y 22 km/h.

Tarde con 22 grados y tormentas

Durante la tarde, el SMN marca que continuarán las tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones media, es decir que se mantendrá entre el 10% y el 40%.

Será el momento de mayor temperatura de la jornada, con una máxima prevista de 22 grados. El viento mantendrá la velocidad y la orientación. Al igual que durante la mañana, no se prevén ráfagas.

Noche nublada

Hacia la noche, el panorama cambiará. El pronóstico ya no contempla tormentas aisladas, sino cielo nublado. En cuanto al viento, se espera una velocidad de entre 7 y 12 km/h, con dirección predominante del Sudeste (SE). No se indican ráfagas para este período.

