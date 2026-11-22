Catamarca tuvo una destacada participación en la primera jornada de República Folklore, el festival que se realiza en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires y que reúne música, cultura y tradiciones de distintas regiones del país. En ese escenario de alcance nacional, la provincia presentó una propuesta institucional destinada a mostrar la diversidad de sus atractivos, producciones y expresiones culturales.

A través del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, la delegación catamarqueña integró promoción turística, sabores regionales, artesanías y distintas experiencias pensadas para acercar al público la identidad provincial. La iniciativa permitió presentar diferentes aspectos de Catamarca en un mismo espacio, desde sus destinos y paisajes hasta los productos elaborados por emprendedores y artesanos locales.

El stand de Visit Catamarca, identificado con el lema "El secreto mejor guardado", estuvo ubicado en el Paseo de las Provincias. Allí, los visitantes tuvieron la posibilidad de conocer la oferta turística, los distintos destinos, los paisajes, los circuitos y los imperdibles que ofrece el territorio catamarqueño.

La convocatoria incluyó a personas que ya habían visitado la provincia y manifestaron su intención de regresar, así como a quienes expresaron su interés en descubrirla por primera vez. Durante la jornada se registró una importante participación en las actividades, los juegos y las degustaciones, que acompañaron la presentación institucional y generaron un espacio de intercambio con el público.

Los visitantes que quieren volver a recorrer Catamarca

Entre quienes se acercaron al espacio estuvieron Verónica y Germán, visitantes de la provincia de Santa Fe, quienes ya conocían parte del territorio catamarqueño. Ambos habían recorrido la región oeste y la Puna, lugares que los cautivaron por sus paisajes y su cultura.

Durante su paso por el stand compartieron esa experiencia y contaron que tienen pendiente un nuevo viaje para conocer otra parte de la provincia. En particular, manifestaron su intención de recorrer el este catamarqueño, una región que todavía no habían visitado.

"Queremos volver para conocer el este, la parte verde. La provincia es bellísima y encantadora", expresaron.

Su testimonio reflejó uno de los objetivos de la propuesta: acercar los atractivos provinciales tanto a quienes todavía no los conocen como a quienes ya tuvieron la oportunidad de recorrerlos y desean regresar para descubrir otros destinos.

Juegos, premios y actividades para grandes y chicos

La promoción turística estuvo acompañada por distintas activaciones que convocaron a visitantes de todas las edades. Entre las propuestas se destacaron una rayuela, una ruleta de la suerte con premios y una grúa en la que los participantes intentaban atrapar mini alfajores.

Las dinámicas permitieron generar participación alrededor del espacio institucional y acercar la identidad catamarqueña mediante actividades recreativas. A lo largo de la jornada se entregaron distintos obsequios, entre ellos gorras, termos, abanicos, stickers y pañuelos para bailar zamba.

La combinación de juegos y regalos acompañó la difusión de los destinos turísticos y permitió que grandes y chicos se sumaran a las actividades. De esta manera, la presencia provincial no se limitó a la exhibición de información turística, sino que incorporó experiencias para que el público pudiera participar y conocer diferentes expresiones de la cultura catamarqueña.

Los sabores regionales también fueron protagonistas

La gastronomía ocupó un lugar destacado en la presentación. Las degustaciones permitieron compartir productos catamarqueños de Cuesta del Portezuelo y ofrecer al público una muestra de los sabores regionales.

Entre las propuestas gastronómicas se preparó una combinación de dulce de zapallo, dulce de lima y nuez, además de aceitunas regionales acompañadas por vinos catamarqueños. La selección incluyó un Malbec de bodegas Veralma y un Torrontés dulce de bodegas Puesto del Marqués.

A esa presentación se sumaron pasas de uva de Tinogasta y dulce de membrillo catamarqueño, productos que completaron una muestra de elaboraciones representativas de distintas zonas de la provincia.

La degustación permitió poner en contacto al público con la variedad de productos regionales y mostrar la diversidad de sabores que forman parte de la producción catamarqueña. Los alimentos y bebidas fueron presentados como parte de una propuesta más amplia, en la que la gastronomía acompañó la promoción de los atractivos turísticos y las expresiones culturales.

Alfombras, tejidos y artesanías que representan a la provincia

La producción artesanal también tuvo un espacio relevante mediante la presencia de la Fábrica de Alfombras y el Mercado Artesanal. La propuesta incluyó tapices tejidos, entre ellos piezas con el Escudo Nacional y el de Buenos Aires, además de una bandera argentina con una chakana en el centro.

La exhibición permitió mostrar el trabajo textil y la diversidad de diseños que forman parte de la producción artesanal catamarqueña. Cada pieza se incorporó a una presentación que buscó poner en valor los saberes y las técnicas que se transmiten a través del trabajo de los artesanos.

Por su parte, el Mercado Artesanal acercó una muestra de la producción local que incluyó dulces regionales, nueces confitadas, piezas de cerámica y una variada selección de joyería en rodocrosita, la piedra nacional de Catamarca.

Se trató de producciones realizadas por artesanos de la provincia, que reflejan la diversidad de técnicas, materiales y conocimientos vinculados con la identidad cultural catamarqueña. La presencia de estos productos permitió mostrar no solamente los objetos terminados, sino también el trabajo y los saberes que intervienen en su elaboración.

El Poncho Bicentenario y el reconocimiento al trabajo artesanal

Uno de los puntos destacados de la jornada fue la participación de Rúa Chaky, emprendimiento de Ramón Baigorria y Graciela Carrasco, que presentó el reconocido Poncho Bicentenario. La pieza representa una expresión de la identidad catamarqueña a través del diseño textil y el trabajo artesanal.

Durante la actividad, artesanos belenistas realizaron demostraciones de tejido en vivo y conversaron con los visitantes que se acercaron al espacio. De esa manera, el público pudo conocer el proceso de elaboración y los saberes que hay detrás de una pieza emblemática de la producción provincial.

Ramón Baigorria también recordó la repercusión que tuvo el poncho luego de la despedida de Lionel Messi, cuando la cantante Soledad Pastorutti lució la prenda. Según contó, aquella aparición generó una enorme cantidad de consultas y pedidos en un período muy breve.

"Tuvo una trascendencia enorme, luego de lo que pasó en la despedida de Messi con el poncho que usó Sole, en menos de 24 horas se saturó el teléfono de mensajes y pedidos. Por eso decidimos traer esta pieza y poder mostrar el trabajo que hay detrás de cada punto", contó.

Alfajores catamarqueños y una variedad de especialidades

La propuesta gastronómica contó además con la participación de Alfajores El Rodeo, que presentó sus especialidades tradicionales y gourmet, junto con nueces confitadas y conitos.

Entre sus productos se destacó el alfajor de higo, reconocido como el mejor del mundo en 2026, que se convirtió en uno de los más elegidos por el público durante la jornada. Su presencia permitió sumar a la muestra un producto catamarqueño que obtuvo ese reconocimiento y despertó especial interés entre quienes recorrieron el espacio.

La oferta incluyó también variedades de pistacho y cardamomo, naranja y dulce de leche, frutos rojos y mix de pimientas, además de distintas combinaciones con chocolate y los productos tradicionales de la firma.

La diversidad de sabores permitió ampliar la presentación de la gastronomía provincial y mostrar diferentes alternativas de elaboración, desde las especialidades más tradicionales hasta las propuestas gourmet.