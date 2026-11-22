La actividad sísmica volvió a tener como escenario al territorio catamarqueño durante la mañana de este domingo. Un sismo de magnitud 3,8 se registró a las 7:42:35, de acuerdo con los datos difundidos sobre el movimiento, cuyo epicentro fue localizado en el sector occidental de la provincia, entre las referencias geográficas de Belén y Andalgalá.

El fenómeno volvió a concentrar la atención sobre el Oeste catamarqueño, una región que nuevamente quedó vinculada con un registro sísmico informado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

De acuerdo con los parámetros técnicos del movimiento, el epicentro se ubicó a 44 kilómetros al sudeste de Belén, 58 kilómetros al sudoeste de Andalgalá y 69 kilómetros al norte de Aimogasta. La localización geográfica fue establecida mediante las coordenadas de latitud y longitud -27.946 y -66.726.

Uno de los datos destacados del informe es la profundidad a la que se produjo el movimiento, estimada en 174 kilómetros. Este parámetro acompaña la magnitud registrada y permite precisar las características del fenómeno ocurrido durante las primeras horas del domingo.

La intensidad y las localidades donde pudo sentirse

Además de establecer la magnitud y la ubicación del epicentro, el reporte del INPRES incluyó una referencia sobre la intensidad con la que pudo percibirse el movimiento en distintas localidades.

Según el organismo, el sismo alcanzó una intensidad de grado II a III en la escala de Mercalli Modificada. Esta valoración indica que el movimiento pudo haber sido sentido levemente por algunas personas que se encontraban en reposo o dentro de edificios.

Entre los lugares mencionados en el informe aparecen San Fernando del Valle de Catamarca y Tinogasta, donde algunas personas pudieron advertir el temblor. La referencia a la escala de Mercalli Modificada permite diferenciar dos aspectos del fenómeno: por un lado, la magnitud, que expresa la energía asociada al movimiento sísmico, y por otro, la intensidad, que describe cómo pudo sentirse en determinados lugares.

En este caso, el registro alcanzó una magnitud de 3,8, mientras que la intensidad informada se ubicó entre los grados II y III. El organismo señaló que la percepción habría sido leve y limitada a algunas personas en condiciones particulares, como quienes permanecían en reposo o se encontraban dentro de edificios.

La información vuelve a ubicar al Oeste provincial como referencia geográfica central de la actividad sísmica registrada, aunque el alcance señalado por el INPRES también incluyó localidades más alejadas del epicentro.

El antecedente de otro temblor registrado en Catamarca

El nuevo movimiento se suma a otro episodio sísmico informado durante la mañana del jueves anterior en la provincia. En aquella oportunidad, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica registró un temblor de magnitud 3,1, ocurrido a las 9:24, cuyo epicentro fue localizado en las proximidades de la ciudad de Belén.

De acuerdo con los datos difundidos entonces, el punto de origen del movimiento se ubicó a 15 kilómetros al noroeste de Belén, en un sector del Oeste catamarqueño.

A diferencia del registro de este domingo, que tuvo una magnitud de 3,8 y una profundidad de 174 kilómetros, el temblor anterior fue percibido en las localidades de Belén y Londres, según la información disponible sobre su alcance.

Aquel episodio también había generado atención sobre la actividad sísmica en la provincia, particularmente en el sector occidental, donde se localizó el epicentro informado por el organismo nacional.