El sistema de la Tarjeta SUBE interrumpirá temporalmente varios de sus servicios durante la mañana de este domingo 22 de noviembre, debido a una actualización programada que se extenderá durante un período de 12 horas. Según el cronograma informado oficialmente, las tareas comenzarán a la medianoche y se prolongarán hasta las 12 del mediodía, momento en el que está prevista la normalización de las operaciones afectadas.

La medida tendrá consecuencias sobre diferentes herramientas que los usuarios utilizan habitualmente para administrar sus tarjetas, cargar dinero, consultar el crédito disponible y acceder a información relacionada con el transporte público. Durante el horario establecido no será posible comprar ni acreditar cargas, consultar saldos mediante los canales afectados ni utilizar distintas plataformas digitales vinculadas con el sistema.

La interrupción también alcanzará otros servicios de atención e información, por lo que los pasajeros deberán organizar con anticipación las operaciones que necesiten realizar antes del comienzo de los trabajos.

De acuerdo con lo comunicado por el Gobierno, la actualización tiene como objetivo optimizar el funcionamiento del sistema SUBE. Las tareas técnicas comprenderán tanto operaciones presenciales como electrónicas, lo que limitará temporalmente las posibilidades de realizar gestiones habituales durante la mañana del domingo.

En este contexto, la recomendación oficial es anticipar las recargas y verificar el dinero disponible en las tarjetas antes de la medianoche del sábado. De esa manera, quienes necesiten trasladarse durante las horas de mantenimiento podrán contar con crédito suficiente para pagar sus viajes sin depender de los servicios que permanecerán suspendidos.

Qué servicios de SUBE estarán suspendidos

La actualización programada afectará distintas modalidades de funcionamiento del sistema, especialmente aquellas relacionadas con la carga de dinero, la acreditación de fondos, las consultas de saldo y los canales de información para los usuarios.

La suspensión comenzará a las 0 del domingo 22 de noviembre y se mantendrá hasta las 12. Durante ese período, las herramientas habituales no estarán disponibles, por lo que será necesario realizar previamente cualquier gestión pendiente.

Entre los servicios que se verán afectados se encuentran:

Recargas: no se podrán comprar cargas ni acreditar dinero en las tarjetas SUBE.

Aplicación SUBE: la plataforma permanecerá fuera de servicio durante el período de actualización.

Consultas de saldo: los usuarios no podrán verificar el crédito disponible mediante los canales afectados.

Sitio web oficial: permanecerá suspendido el acceso a la página de SUBE.

Atención telefónica: tampoco estará disponible este canal de comunicación.

Aplicación Cuándo SUBO: se verá interrumpida la consulta de colectivos en tiempo real, una herramienta que permite conocer la ubicación de las unidades.

La suspensión de estas prestaciones modificará temporalmente la manera en que los pasajeros pueden gestionar sus tarjetas y acceder a información sobre sus desplazamientos. No se tratará solamente de una interrupción de las operaciones digitales, ya que las tareas también alcanzarán modalidades presenciales relacionadas con la carga y acreditación de dinero.

Por ese motivo, quienes habitualmente utilizan aplicaciones, páginas web o servicios telefónicos para administrar sus tarjetas deberán tener presente que no podrán recurrir a esos canales durante las 12 horas previstas.

La importancia de anticipar las recargas

Uno de los principales aspectos que deberán considerar los usuarios será la disponibilidad de crédito antes del inicio de los trabajos técnicos. Como las operaciones de compra y acreditación de cargas estarán suspendidas, será importante contar con dinero suficiente para cubrir los viajes previstos durante la mañana del domingo.

La recomendación consiste en realizar las recargas antes de la medianoche del sábado y comprobar previamente el saldo disponible. Esta previsión permitirá evitar inconvenientes durante el período en el que no funcionarán los canales habituales para efectuar operaciones.

La imposibilidad de consultar el crédito también representa una limitación para quienes acostumbran verificar el saldo mediante las aplicaciones o plataformas digitales. Por esa razón, la organización anticipada de los gastos de transporte será un aspecto importante durante la jornada.

En particular, los usuarios que necesiten utilizar colectivos o subtes durante la mañana deberán contemplar que no podrán depender de las herramientas habituales para cargar dinero o acreditar fondos en sus tarjetas.

Cómo se podrá viajar mientras duren los trabajos

A pesar de la interrupción de las operaciones de carga, consulta y atención, desde SUBE aclararon que el transporte público continuará funcionando normalmente para quienes tengan saldo disponible en sus tarjetas físicas o digitales.

Esto significa que la actualización técnica no impedirá utilizar colectivos y subtes ni afectará el pago de los pasajes con dinero que ya se encuentre acreditado. La restricción estará concentrada en las gestiones relacionadas con la administración de las tarjetas, pero no alcanzará al uso de aquellas que dispongan de crédito suficiente.

Por lo tanto, los pasajeros podrán continuar trasladándose durante la mañana del domingo siempre que cuenten con saldo disponible para afrontar sus viajes. La continuidad del servicio de transporte constituye una diferencia importante respecto de las operaciones que sí quedarán temporalmente suspendidas.

También se mencionan los medios de pago alternativos habilitados como una posibilidad para quienes necesiten viajar durante ese período.

El límite de carga de las tarjetas SUBE

Otro dato importante para organizar los gastos antes de la interrupción es la capacidad de carga de las tarjetas. Desde el organismo recordaron que las tarjetas SUBE permiten acumular hasta $40.000, un monto que los usuarios podrán tener en cuenta al momento de realizar las operaciones previas al mantenimiento.

Este límite cobra relevancia en el contexto de la suspensión, ya que las posibilidades de comprar y acreditar nuevas cargas estarán interrumpidas durante 12 horas. Contar con crédito suficiente permitirá afrontar los desplazamientos sin necesidad de realizar gestiones mientras permanezcan fuera de servicio las plataformas.