Así seguimos: calor y alerta por tormentas para Catamarca

Este lunes será una jornada marcada por las altas temperaturas y un progresivo incremento de la inestabilidad, de acuerdo con los datos del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. De hecho, se mantiene la Alerta Naranja para la noche de hoy con impacto en Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa , Valle Viejo y zona serrana de Pomán.

Cómo estará durante la mañana

Durante la madrugada, las condiciones estuvieron caracterizadas por un cielo parcialmente nublado y el viento soplando desde el sector Noreste (NE), con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Ya durante la mañana, se mantendrá la nubosidad. El termómetro ascenderá hasta los 22 grados, mientras que las posibilidades de precipitaciones se mantendrán bajas. En este período, el viento tendrá dirección predominante del Norte (N), con velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h.

Una tarde con la máxima y chaparrones

Hacia la tarde se registrará el momento de mayor temperatura de la jornada, con una máxima prevista de 34 grados. Las condiciones meteorológicas comenzarán a presentar cambios, con la posibilidad de chaparrones y un incremento de la probabilidad de precipitaciones, que se ubicará entre el 10 y el 40%, según el SMN.

El viento soplará predominantemente desde el Noreste (NE), con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Tormentas fuertes durante la noche

Para la noche, se anticipa un escenario de mayor inestabilidad, con chances de tormentas fuertes y un registro de precipitaciones estimado entre el 70 y el 100%.

La temperatura descenderá hasta los 25 grados, mientras que el viento continuará desde el mismo sector y manteniendo la misma intensidad. A esto y en el marco de la Alerta Naranja, están pronosticadas ráfagas de hasta 59 km/h.