Los casos de sarampión se multiplicaron por casi cinco en América

Los casos de sarampión en América registraron un fuerte incremento durante 2026. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre enero y octubre se notificaron cerca de 58.000 contagios confirmados en 17 países y territorios, una cifra 4,7 veces superior a la registrada durante el mismo período de 2025.

El avance de la enfermedad genera preocupación entre las autoridades sanitarias y los especialistas, principalmente por las bajas coberturas de vacunación y el riesgo de nuevos brotes. En Catamarca, el Ministerio de Salud llamó a reforzar las medidas de prevención y detección temprana ante la posibilidad de que se registren casos importados.

Los países con más contagios y las muertes registradas

Guatemala encabezó las estadísticas del continente, con 34.748 casos, seguida por México, con 13.761; Estados Unidos, con 4.852; Perú, con 2.862; y Canadá, con 1.126. Estos cinco países concentraron el 99,5% de los contagios confirmados.

Además, se notificaron 81 fallecimientos: 53 en Guatemala, 23 en México, tres en Estados Unidos, uno en Perú y otro en Bolivia.

El escenario representa un retroceso sanitario para la región, que en 2017 había sido declarada libre de sarampión. Se trata de una enfermedad altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, como neumonía y encefalitis, además de posibles secuelas neurológicas, especialmente en menores de cinco años, embarazadas y personas inmunodeprimidas.

La vacunación, una herramienta clave para prevenir brotes

En Argentina, la situación también genera preocupación. De acuerdo con los datos difundidos, 131.569 niños no recibieron la vacuna triple viral, que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas.

Los especialistas remarcaron que la cobertura de vacunación debe alcanzar al menos el 95% de la población para reducir el riesgo de brotes. En cambio, los niveles inferiores al 80% son considerados críticos.

El infectólogo Eduardo López advirtió sobre la importancia de completar las dos dosis del esquema de vacunación para garantizar una protección adecuada. Además, especialistas señalaron que una persona infectada puede transmitir el virus a entre 16 y 18 personas susceptibles, lo que ubica al sarampión entre las enfermedades de mayor capacidad de contagio.

La OPS también alertó que la mayoría de los contagios se registra entre personas no vacunadas o cuyos antecedentes de inmunización son desconocidos. En Estados Unidos, esa situación alcanzó al 96% de los casos, mientras que en Guatemala el 67,6% de los pacientes no tenía registros documentados de vacunación.

Ante este panorama, los profesionales recomendaron fortalecer las campañas de inmunización, garantizar el abastecimiento de vacunas y ampliar los horarios de atención de los vacunatorios. También destacaron la importancia de detectar rápidamente los casos sospechosos y aplicar medidas de aislamiento y seguimiento de contactos durante las primeras 72 horas.

Catamarca refuerza la vigilancia ante el riesgo de reintroducción

En la provincia, el Ministerio de Salud advirtió sobre el riesgo muy alto de reintroducción del sarampión y pidió reforzar las medidas de prevención y detección temprana. Si bien no se informaron casos autóctonos recientes, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica ante la posibilidad de contagios importados.

La preocupación se intensificó por la movilización de peregrinos nacionales y extranjeros durante la visita del Papa a la Argentina, en un contexto de circulación activa del virus en distintos países de América. Desde el ámbito sanitario señalaron que la llegada de personas provenientes de zonas con brotes incrementa el riesgo de ingreso de la enfermedad.

En septiembre, dos residentes catamarqueños quedaron bajo seguimiento preventivo luego de compartir un vuelo internacional con una persona infectada. Según la información difundida, ambos permanecían asintomáticos y bajo control sanitario.

En este contexto, se solicitó a los establecimientos de salud públicos y privados identificar rápidamente los síntomas compatibles con la enfermedad, aplicar medidas de aislamiento respiratorio y notificar los casos sospechosos sin esperar la confirmación de laboratorio.

Asimismo, las autoridades insistieron en la importancia de verificar los esquemas de vacunación y completar las dosis correspondientes para reducir el riesgo de circulación del virus.