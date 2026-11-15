Catamarca bajo alerta naranja y amarilla para lunes y martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una actualización de las alertas meteorológicas para toda la provincia de Catamarca, ante la previsión de tormentas que podrían presentar distintos grados de intensidad durante las próximas jornadas. El aviso contempla fenómenos que incluyen lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

La advertencia tendrá vigencia durante la tarde y la noche de mañana lunes y la madrugada del martes, período en el que se espera el desarrollo de tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían adquirir características localmente fuertes o severas.

El organismo meteorológico estableció dos niveles de advertencia para el territorio catamarqueño: alerta naranja y alerta amarilla. La distribución responde a las diferentes condiciones previstas para cada sector, principalmente en relación con los volúmenes de precipitación acumulada que podrían registrarse.

Mientras que las zonas comprendidas en el nivel naranja tienen pronósticos de lluvias más abundantes, los departamentos alcanzados por la alerta amarilla también deberán contemplar la posibilidad de precipitaciones significativas y fenómenos asociados a las tormentas.

alerta naranja y amarilla

Alerta naranja: precipitaciones de hasta 80 milímetros

El nivel de alerta naranja alcanzará a los departamentos Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa y Valle Viejo, además de la zona serrana de Pomán.

Para estas áreas, el pronóstico contempla tormentas aisladas, localmente fuertes o severas, con valores de precipitación acumulada estimados entre 50 y 80 milímetros. El SMN advirtió que esos registros podrían ser superados de manera puntual, por lo que algunas localidades podrían recibir cantidades de agua superiores a las previstas dentro de ese rango.

La intensidad de las precipitaciones constituye uno de los aspectos centrales de esta advertencia. El pronóstico señala que las tormentas podrían descargar abundante cantidad de agua en períodos breves, una condición que puede generar diferencias importantes en los acumulados registrados entre distintos puntos de una misma zona.

A las lluvias se sumarán otros fenómenos meteorológicos asociados, entre ellos la actividad eléctrica, la ocasional caída de granizo y las ráfagas de viento. Estas últimas podrían alcanzar velocidades de 70 kilómetros por hora.

El organismo también remarcó la necesidad de prestar especial atención al comportamiento del viento en los sectores bajo alerta naranja. Según la advertencia, podría mantenerse sostenido en el tiempo durante la vigencia del alerta, por lo que no se trataría únicamente de ráfagas aisladas dentro del desarrollo de las tormentas.

Alerta amarilla: las zonas de impacto

Por otro lado, el SMN estableció alerta amarilla para los departamentos Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María y Andalgalá, además del resto del departamento Pomán que no está incluido en el nivel naranja.

En estas jurisdicciones se esperan precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, aunque el organismo también advirtió que esos valores podrían ser superados de manera puntual.

Si bien el nivel de advertencia es diferente al establecido para el centro y otras zonas de la provincia, el pronóstico contempla igualmente tormentas que podrían presentar intensidad variable y estar acompañadas por fenómenos meteorológicos similares.

Entre las condiciones previstas se encuentran las lluvias abundantes en cortos períodos, la actividad eléctrica, la ocasional caída de granizo y las ráfagas de viento. La actualización del organismo incluye, por lo tanto, a los distintos sectores de Catamarca dentro de un escenario de inestabilidad que se extenderá desde el lunes hasta las primeras horas del martes.