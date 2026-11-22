El pronóstico del tiempo para este domingo en Catamarca anticipa una jornada con condiciones de inestabilidad, presencia de tormentas durante las primeras horas del día y chaparrones por la tarde. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 31 grados, mientras que durante la noche se espera un cielo mayormente nublado.

Se anuncia nuevamente inestabilidad desde la madrugada y chances de precipitaciones altas durante la mañana. En cuanto al viento soplará mayormente desde el Noroeste con velocidades moderadas.

Tormentas durante la mañana

Las condiciones de inestabilidad el organismo nacional se anuncia durante la mañana del domingo, con pronóstico de tormentas con probabilidades que alcanzan valores de entre el 40% y el 70%, el porcentaje más elevado de toda la jornada.

La temperatura prevista para ese momento será de 23 grados. En cuanto al comportamiento del viento, se espera que sople desde el Noreste, con velocidades que oscilarán entre los 23 y 31 kilómetros por hora.

Chaparrones durante la tarde

Para la tarde, el SMN anticipa chaparrones. En este tramo de la jornada se registrará la temperatura máxima, estimada en 31 grados. El viento continuará predominando desde el mismo sector, aunque con una intensidad menor respecto de la mañana, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Noche mayormente nublada

Hacia la noche, las condiciones meteorológicas mostrarán una disminución de la inestabilidad. Se espera cielo mayormente nublado. La temperatura descenderá hasta los 27 grados y el viento continuará soplando desde el Noreste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

De esta manera, el domingo estará caracterizado por las tormentas y la chance de precipitaciones durante la primera mitad del día, con chaparrones previstos para la tarde y una noche con mayor nubosidad y baja probabilidad de lluvias.