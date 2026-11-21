Abrir el freezer para buscar hielo o resolver rápidamente la cena se convirtió en una escena habitual en muchos hogares uruguayos. Allí aparecen bolsas de brócoli, espinaca, arvejas, choclo o mezclas de vegetales que esperan su turno para convertirse en parte de una comida. Son prácticos, pueden conservarse durante meses y permiten preparar diferentes platos en pocos minutos. Sin embargo, todavía generan cierta desconfianza entre quienes consideran que los alimentos congelados tienen una calidad nutricional inferior a la de los frescos.

«Prefiero comprar verduras frescas porque las congeladas ya no alimentan igual». Esta frase, que aparece con frecuencia en el consultorio, refleja una creencia profundamente instalada: la idea de que el frío hace desaparecer las vitaminas o reduce automáticamente el valor nutricional de los alimentos.

Sin embargo, la evidencia científica muestra que los vegetales congelados pueden conservar muy bien sus nutrientes y convertirse en una excelente herramienta para sostener una alimentación saludable.

La discusión también obliga a revisar qué entendemos por frescura. Aunque consumir frutas y verduras frescas siempre es una buena alternativa, existe un factor que muchas veces pasa inadvertido: el tiempo transcurrido desde la cosecha.

A partir de ese momento comienza un proceso natural de pérdida de determinados nutrientes, especialmente de vitaminas sensibles como la vitamina C y parte del ácido fólico. Los días de transporte, almacenamiento, exhibición en los comercios y permanencia en la heladera prolongan ese proceso. Por eso, una verdura puede conservar una apariencia impecable y, aun así, haber perdido parte de su contenido vitamínico antes de llegar al plato.

Qué sucede con las vitaminas durante la congelación

El proceso industrial de congelación suele comenzar poco tiempo después de la cosecha. Antes de llevar los vegetales a temperaturas muy bajas, se realiza un procedimiento conocido como escaldado, que consiste en aplicar un tratamiento breve con agua caliente.

Aunque pueda parecer contradictorio utilizar calor antes de congelar, este paso cumple una función fundamental: inactivar las enzimas que continúan actuando incluso a bajas temperaturas y que, de no detenerse, pueden modificar el color, el sabor, la textura y parte de los nutrientes durante el almacenamiento.

Posteriormente, las verduras se congelan rápidamente a temperaturas muy bajas. Es cierto que durante el escaldado puede perderse una pequeña cantidad de algunas vitaminas hidrosolubles, pero esa pérdida suele ser limitada y queda compensada por la estabilidad que proporciona la congelación posterior.

El resultado es que muchos vegetales mantienen buena parte de sus propiedades nutricionales durante su conservación.

En cuanto al sabor y la textura, sí pueden producirse algunas modificaciones. Cuando un alimento se congela, el agua presente en sus células forma pequeños cristales de hielo que alteran parcialmente su estructura. Como consecuencia, algunas verduras pueden quedar algo más blandas después de la cocción.

Sin embargo, esa diferencia en la textura no significa que sean menos nutritivas. Además, suele pasar prácticamente inadvertida cuando se utilizan en sopas, cremas, tartas, tortillas, guisos, arroces, pastas y salteados.

Practicidad, ahorro y aprovechamiento: el freezer también ayuda a comer mejor

La alimentación saludable no depende exclusivamente de los nutrientes que contiene cada alimento. También importa que las decisiones alimentarias puedan sostenerse en la vida cotidiana.

No todas las personas tienen tiempo para ir varias veces por semana a la verdulería ni para cocinar diariamente desde cero. En ese contexto, contar con vegetales congelados facilita la incorporación de verduras a las comidas habituales.

Preparar un salteado de brócoli y zanahoria, incorporar espinaca a una tortilla o sumar arvejas a un arroz requiere apenas unos minutos. Esa facilidad puede marcar la diferencia entre incluir vegetales en el menú o prescindir de ellos.

A esto se suma otro beneficio: la reducción del desperdicio. Las verduras congeladas permiten utilizar exactamente la cantidad necesaria y conservar el resto sin que pierda calidad. En un escenario donde el cuidado del presupuesto también forma parte de las decisiones alimentarias, aprovechar mejor cada compra representa una ventaja importante.

La congelación doméstica también es una alternativa para quienes compran más verduras de las que consumirán o quieren aprovechar una oferta. Para hacerlo correctamente, lo recomendable es lavar previamente los vegetales y, en la mayoría de los casos, realizar un escaldado de uno o dos minutos. Después de enfriarlos, hay que secarlos bien, colocarlos en recipientes o bolsas aptas para freezer y retirar la mayor cantidad de aire posible.

Aunque la congelación casera no alcanza la velocidad del proceso industrial, continúa siendo una estrategia útil para prolongar la vida de los alimentos y evitar que terminen en la basura.

No obstante, no todos los productos responden de la misma manera al frío. Las verduras, las frutas, las legumbres cocidas, las carnes, los pescados y los panes suelen congelarse muy bien. En cambio, los vegetales con alto contenido de agua, como la lechuga, el pepino y el rabanito, pierden gran parte de su textura y dejan de resultar agradables para consumir en ensaladas. Algo similar ocurre con algunas preparaciones que contienen mucha crema o mayonesa, que pueden separarse durante la descongelación.

Cómo organizar el freezer y evitar errores que comprometan los alimentos

La congelación es un método de conservación seguro siempre que se respeten determinadas pautas. Uno de los errores más frecuentes consiste en dejar los alimentos sobre la mesada durante varias horas para descongelarlos. Lo recomendable es hacerlo dentro de la heladera o recurrir directamente a métodos de cocción cuando el alimento lo permite.

También es importante evitar volver a congelar un producto que ya fue completamente descongelado, porque aumenta el riesgo de proliferación de microorganismos y puede deteriorar su calidad. En el caso de muchas verduras congeladas, incluso es posible cocinarlas directamente desde el freezer, sin necesidad de descongelarlas previamente.

Para organizar mejor los alimentos y reducir pérdidas, hay algunas recomendaciones que conviene incorporar a la rutina doméstica. Congelar en pequeñas porciones permite utilizar solamente lo necesario, ahorrar tiempo y evitar desperdicios. Cuando se congela un alimento a granel, una vez descongelado no debe volver al freezer, salvo que sea cocido. Por ejemplo, si se descongela un recipiente con cuatro porciones de guiso, habrá que consumirlo y, si no se tiene previsto comer lo mismo durante cuatro días, parte de esa preparación podría terminar descartándose.

Otro hábito importante es colocar nombre y fecha en cada recipiente o bolsa. Una vez congelados, los alimentos pueden resultar difíciles de identificar, y las etiquetas permiten conocer qué contiene cada paquete y tener una referencia de su tiempo de conservación. Ante cualquier duda sobre su estado, lo indicado es descartarlo.

El envoltorio también cumple un papel fundamental. Los alimentos deben quedar bien protegidos para prevenir las quemaduras por congelación. Si se utilizan bolsas, es conveniente eliminar el aire antes de cerrarlas. En el caso de los líquidos, como sopas y salsas, hay que dejar espacio libre dentro del recipiente porque aumentan su volumen al congelarse. Por otra parte, las preparaciones cocidas deben estar frías antes de ingresar al freezer: cuando dejan de producir vapor, pueden congelarse.

También es recomendable disminuir al máximo el tiempo de descongelación a temperatura ambiente, ya que cuanto más tiempo permanece un alimento en esas condiciones, mayor es la exposición al crecimiento de bacterias y a la contaminación.

Las frutas maduras pueden congelarse antes de que se echen a perder y luego utilizarse en licuados o yogures. Asimismo, mantener siempre una o dos variedades de verduras congeladas permite resolver comidas rápidas y aprovechar tanto esos productos como los restos de vegetales que hayan quedado en la heladera.

En este punto aparece otra distinción fundamental: no todo lo congelado es necesariamente saludable. Una bolsa de espinaca congelada no tiene el mismo perfil nutricional que una pizza congelada, unas papas prefritas o unos nuggets de pollo. El método de conservación no determina por sí solo la calidad de un alimento. Lo que importa es qué producto estamos consumiendo y cuál es su grado de procesamiento. Por eso, revisar la lista de ingredientes es una práctica recomendable: cuanto más simple sea, mejor.

Al final, la discusión sobre los alimentos congelados invita a revisar una idea bastante extendida: que comer saludable exige cocinar todos los días, comprar productos recién cosechados o dedicar muchas horas a planificar las comidas.

La realidad es más sencilla. La mejor alimentación no es necesariamente la perfecta, sino aquella que podemos sostener en el tiempo. Si tener una bolsa de verduras congeladas en el freezer permite que una familia consuma más vegetales y resuelva una comida casera en pocos minutos, su aporte va mucho más allá de la comodidad.