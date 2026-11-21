El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, encabezó una nueva jornada de asistencia visual en las instalaciones del Polideportivo Sur, donde se concretó la entrega gratuita de 158 pares de anteojos recetados. Con este nuevo operativo territorial, la política pública oftalmológica impulsada por la gestión municipal superó el histórico récord de 16 000 lentes entregados desde su creación en noviembre de 2020, contabilizando además 1007 unidades adjudicadas en lo que va del presente año.

La iniciativa tuvo su origen en noviembre de 2020 con el programa «Te Veo Bien», concebido inicialmente para acompañar la salud visual de los estudiantes del Sistema Educativo Municipal —cerrando sus primeras semanas con 376 pares adjudicados— y posteriormente amplió su alcance comunitario hacia vecinos y vecinas de toda la ciudad sin cobertura médica, alcanzando metas cercanas a los 3000 lentes anuales e incorporando campañas complementarias de detección temprana de glaucoma.

En este sentido, el intendente recordó el inicio del programa y cuál fue el objetivo "Desde el municipio de la Capital, entendimos, la idea era mejorar la calidad de vida a los vecinos, y ya llevamos 16.0000 anteojos entregados, e incorporamos un nuevo programa, que es más ágil, donde como podrán ver, en el mismo día que se hacen los estudios, el vecino, se lleva sus anteojos recetados totalmente gratuitos".

"Cuando hay políticas que invierten en la salud, no es solo un gasto, sino que se invierte en mejorar la calidad de vida de ustedes, imagínense un niño, tener que estudiar en esas condiciones, un adulto mayor para poder desarrollar sus actividades, yo mismo tengo problemas de visión y entiendo que es lo que se siente estar en su lugar. Todas esas personas que no tienen obra social, es carísimo y la situación económica no hace posible adquirirlos, por eso municipio proporciona esta ayuda, haciendo un gran esfuerzo".

Tras superar la barrera de los 15.000 anteojos a mediados de este año, la política sanitaria evolucionó en agosto pasado hacia la estrategia móvil «Ver para Crecer», dispositivo itinerante que ya recorrió barrios como La Tablada, Jesús de Nazareth, Alem y Villa Cubas para resolver la demanda oftalmológica sin esperas prolongadas.

Al respecto, la secretaria de Salud comunal, Ana Fernanda Lagoria, destacó el impacto de esta modalidad operativa: «Estamos consolidando un objetivo prioritario de nuestra gestión, que es entregar los lentes en el mismo lugar de la consulta. Una vez que el paciente realiza el examen diagnóstico y recibe la receta médica, el laboratorio móvil elabora el anteojo completo —marco y cristales—, permitiendo que el vecino se retire con sus lentes en un lapso de entre 60 y 90 minutos, según la complejidad de la graduación».

Asimismo, la funcionaria precisó que los operativos funcionan mediante turnos pre asignados tras un relevamiento casa por casa realizado por los agentes sanitarios, estando destinados a personas a partir de los 10 años de edad que carezcan de obra social y acrediten residencia en la Capital.

De esta manera, mediante operativos periódicos que alternan horarios vespertinos y matutinos en los diferentes circuitos urbanos, la Municipalidad de la Capital continúa garantizando el acceso equitativo, ágil y gratuito a la salud visual, mejorando la calidad de vida de miles de familias catamarqueñas.