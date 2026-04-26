Así va a estar el clima de este domingo en Catamarca

Se va terminando abril y este domingo se presentará condiciones variables a lo largo del día, con un inicio marcado por la presencia de neblina durante la madrugada. En ese tramo horario, la temperatura se ubicó en torno a los 14 grados, con vientos leves del Oeste entre 7 y 12 km/h y sin probabilidad de precipitaciones.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con un leve ascenso térmico que llevará la temperatura a los 18 grados. El viento continuará soplando con intensidad moderada, entre 7 y 12 km/h, aunque rotando hacia el Noreste, y sin chances de lluvia.

Por la tarde, las condiciones tenderán a inestabilizarse levemente. Se prevé un cielo mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán los 24 grados. El viento incrementará su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 km/h provenientes del sur, mientras que la probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja.

Hacia la noche, el panorama mostrará un aumento en la inestabilidad, con la posibilidad de lluvias aisladas. La temperatura descenderá a unos 20 grados, en tanto que el viento continuará del sector Sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Además, se esperan ráfagas que podrían oscilar entre los 42 y 50 km/h, en un contexto de probabilidad de precipitaciones que se ubica entre el 10 y el 40%.

De este modo, el domingo se perfila con un desarrollo climático progresivo, desde condiciones estables en las primeras horas hasta un cierre con mayor nubosidad, viento y eventuales lluvias.

