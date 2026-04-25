Derrumbe en obra cercana a River: tres obreros heridos y complicaciones de tránsito en Lugones

Tres obreros resultaron heridos tras el derrumbe de una excavación en el barrio de Núñez, en las inmediaciones de la cancha de River Plate. El episodio se registró entre el puente Labruna y el pasaje Cachila, y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia.

De acuerdo con la información oficial, uno de los trabajadores permanece atrapado, mientras que los otros dos fueron rescatados y recibieron asistencia médica en el lugar. Intervienen seis móviles del SAME y dotaciones de Bomberos de la Ciudad.

Las autoridades indicaron que todos los operarios se encuentran conscientes. El trabajador que continúa atrapado quedó cubierto desde los hombros hacia abajo dentro de una excavación de aproximadamente seis metros de ancho por tres metros de profundidad.

Uno de los obreros logró salir por sus propios medios y fue trasladado en helicóptero del SAME aéreo al Hospital Pirovano. En tanto, otro fue derivado en ambulancia al mismo centro de salud, según informó el titular del SAME, Alberto Crescenti.

El incidente generó además importantes demoras en la circulación sobre la avenida Lugones, una de las principales vías de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires.