Se construirá un badén sobre Río Rincón en Saujil

El gobernador Raúl Jalil y el intendente de Saujil, Enzo Carrizo, suscribieron un convenio de cooperación para la ejecución de obras en la jurisdicción, orientadas a mejorar la conectividad y fortalecer la seguridad vial en el departamento Pomán.

El acuerdo establece la construcción de un badén sobre el río Rincón, en la Ruta Provincial N°25, con una extensión aproximada de 100 metros. La intervención permitirá optimizar la circulación en la zona y brindar una solución a un punto clave para el tránsito local y regional, favoreciendo el desarrollo y la integración de la comunidad.

A partir de lo establecido, la Dirección Provincial de Vialidad tendrá a su cargo la elaboración del proyecto ejecutivo, la dirección técnica de la obra y la provisión de los materiales necesarios. En tanto, el municipio aportará el personal, el equipamiento y la logística para el desarrollo de los trabajos, incluyendo la organización del tránsito, tareas de seguridad y coordinación operativa. La obra contempla movimientos de suelo, ejecución de terraplenes, fundaciones, estructuras de hormigón, protección con piedra y señalización vial.

Acompañaron la firma el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo; el ministro de Hacienda y Obras Pública, Juan Marchetti; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria, y el diputado nacional Sebastián Nóblega.