Así va a estar el clima este jueves en Catamarca

Se viene un jueves con condiciones meteorológicas estables con algo de nubosidad pero cada vez con más presencia de sol, sosteniendo la tendencia de esta semana de buenos registros en la previa de la llegada de la Primavera.

A la espera de eso, en las primeras horas del día el cielo se presentó algo nublado y con una temperatura que rondó los 15 grados. Ya en este tramo del día, el Innombrable se hizo presente desde el Noroeste.

¿Qué pasará en la mañana?

Con el avance de las horas, durante la mañana, el cielo continuará algo nublado pero con más presencia del rey astro y la temperatura descenderá hasta los 14 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional. El viento mantendrá la orientación pero aumentará su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Tarde primaveral

El cambio más marcado de este jueves se producirá durante la tarde, cuando la temperatura ascenderá hasta los 26 grados, estableciéndose como la máxima prevista para este día. En ese momento, el cielo se presentará con parcial nublado, mientras que el viento continuará soplando desde el Noreste, aumentando la intensidad para llegar hasta los 31 km/h.

Las ráfagas volverán a adquirir fuerza y podrían ubicarse entre los 42 y 50 km/h.

La noche será cálida

Durante la noche, las condiciones se mantendrán con algo de nubosidad, según el SMN. La temperatura se ubicará alrededor de los 22 grados. El viento rotará al Norte, aunque con una intensidad de entre 23 y 31 km/h. Sin embargo, el pronóstico contempla nuevamente ráfagas de entre 42 y 50 km/h, por lo que el día finalizará con esta fuerte presencia, la que ya desde mañana comenzará a dar un respiro.