Catamarca y Nación despliegan un operativo preventivo ante la llegada de El Niño

En el marco de la preparación y prevención ante el Fenómeno ENOS - El Niño Oscilación Sur 2026/2027, se desarrolló en la jornada de hoy una importante jornada de articulación y trabajo conjunto entre el Gobierno de Catamarca y la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. El escenario elegido para este cónclave de vital relevancia institucional fue el salón del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

El objetivo central del encuentro consistió en informar, coordinar y dejar sentadas las previsiones necesarias para afrontar las posibles consecuencias adversas derivadas del fenómeno climático que ya se encuentra instalado en el país. Durante la apertura, el Director Ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias, Santiago Hardie, sostuvo ante los presentes que resulta fundamental estar preparados y transmitirle tranquilidad a la población, destacando que tanto con el gobierno provincial como con el nacional vienen trabajando de manera coordinada para dar una respuesta rápida y eficiente ante cualquier emergencia.

Altas autoridades y un sólido respaldo institucional

La actividad estuvo formalmente encabezada por el Presidente Provisional del Senado en ejercicio de Poder Ejecutivo, Ramón Figueroa Castellanos, y el Secretario de Seguridad de la Provincia, Gastón Venturini. Junto a ellos completaron la primera línea organizativa el Director Ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias, Santiago Hardie, el Director Nacional de Operaciones de la AFE, Martín Guerra, la Asesora Técnica Andrea Chippiani y el Director de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Provincia, Walter Zárate.

Asimismo, la mesa de trabajo contó con la presencia de destacados referentes técnicos y nacionales, tales como el Presidente del Instituto Nacional del Agua, Ignacio Enríquez, el Coordinador del Sistema Nacional de Monitoreo de Emergencias (SINAME), Sebastián Portillo, y el referente en Ciencias de la Atmósfera, Ezequiel Marcuzzi.

Como muestra de la magnitud institucional del evento, este fue formalmente declarado de Interés Parlamentario y Legislativo por la Cámara de Senadores. En dicha oportunidad, el Presidente Provisional del Senado entregó una copia autenticada del presente instrumento legal y un reconocimiento formal a las autoridades de la Dirección Provincial de Protección Civil y Gestión de Riesgos, dependiente de la Secretaría de Seguridad, en compañía de las autoridades de la Agencia Federal de Emergencias.

Exposiciones técnicas y ejes centrales del monitoreo

Las conferencias magistrales y exposiciones técnicas estructuraron el núcleo analítico de la jornada a través de temáticas específicas fundamentales para comprender la dimensión del riesgo:

Previsión Climática, a cargo de Ezequiel Marcuzzi, del Servicio Meteorológico Nacional.

Informe Técnico sobre Previsiones en Materia Hídrica, a cargo de Ignacio Enríquez, del Instituto Nacional del Agua.

Análisis de Riesgo y Potencial Afectación, a cargo de Sebastián Portillo, del SINAME.

Cómo se está preparando la provincia de Catamarca ante el Fenómeno de El Niño, a cargo de Walter Zárate.

Propuesta Operativa de la AFE, a cargo de Martín Guerra.

Durante el desarrollo de las deliberaciones, se puso de relieve el trabajo coordinado que lleva adelante la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos. Esta dependencia ejecuta un seguimiento diario del fenómeno climático a través del SINAME, el cual incluye la emisión constante de previsiones diarias, mensuales y trimestrales, además de un riguroso monitoreo minuto a minuto.

Articulación multisectorial y consolidación operativa

La convocatoria reflejó una amplia convocatoria que integró a los diversos estamentos del Estado y fuerzas vivas de la región. Del encuentro participaron activamente autoridades del Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Policía de la Provincia, Sistema de Atención de Emergencias SAE 911, Vialidad Nacional y Vialidad Provincial.

También sumaron su participación los ministerios provinciales de Desarrollo Social, Salud y Desarrollo Productivo, junto con la Secretaría de Ambiente, Bomberos Voluntarios, Brigada de Lucha Contra Incendios Forestales, Defensas Civiles Municipales, representantes de diversos municipios, Ec Sapem y la Universidad Nacional de Catamarca.

Hacia el cierre de las exposiciones, las autoridades y expositores coincidieron unánimemente en señalar que la prevención, la coordinación interinstitucional y el trabajo en red para la difusión de alertas y el análisis de riesgos constituyen herramientas esenciales para mitigar las consecuencias de las condiciones climáticas adversas y salvaguardar la vida y los bienes de las personas. Del mismo modo, concluyeron que la articulación federal consolidará de manera definitiva las capacidades operativas y técnicas de Catamarca frente a las amenazas emergentes de los eventos adversos que se aproximan en el horizonte temporal.