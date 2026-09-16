La UNCA inauguró las Jornadas "Cárcel y Sociedad" en Catamarca

Con un acto realizado en el EDI Provincial, ex Hotel Sussex, quedaron formalmente inauguradas las VII Jornadas del NOA, II Jornadas Nacionales y I Jornadas Latinoamericanas "Cárcel y Sociedad", un encuentro que propone instalar un espacio de reflexión, intercambio y construcción colectiva de conocimientos sobre las distintas problemáticas relacionadas con el sistema penal y las instituciones de encierro.

La ceremonia de apertura fue presidida por el rector de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), Ing. Oscar Arellano, quien estuvo acompañado por el vicerrector, Ing. Carlos Savio; la decana de la Facultad de Humanidades, Dra. Lilia Exeni; decanos de distintas unidades académicas; y autoridades provinciales y municipales.

Las jornadas se desarrollarán hasta el 18 de septiembre y son organizadas por la Facultad de Humanidades de la UNCA, a través del Grupo de Investigación sobre Cárcel y Sociedad en Catamarca (GICSyCA).

La propuesta se constituye como un ámbito de intercambio académico en el que confluyen diferentes miradas y áreas vinculadas con cuestiones centrales como los derechos humanos, el sistema penal, la educación, la salud y la reintegración social.

El encuentro se desarrolla bajo una modalidad híbrida, combinando actividades presenciales en el CIIC con instancias virtuales mediante la plataforma Google Meet. Esta modalidad permite la participación de investigadores y especialistas provenientes de distintos lugares y favorece la incorporación de aportes provenientes de diferentes ámbitos académicos.

Investigadores y universidades participan de las jornadas

La convocatoria cuenta con la participación de investigadores y especialistas de Argentina, Brasil, México y Uruguay, además de representantes de trece universidades nacionales. La presencia de especialistas y participantes de diferentes procedencias forma parte de una propuesta orientada a ampliar el intercambio académico y abordar las problemáticas vinculadas con las instituciones de encierro desde distintas perspectivas.

En ese sentido, el director del GICSyCA, Dr. Mario Arnoldo Alanís, explicó que el evento tiene como propósito promover la reflexión crítica, el intercambio académico y la construcción colectiva de conocimientos en torno a las problemáticas relacionadas con el sistema penal y las instituciones de encierro.

La participación de investigadores, especialistas y estudiantes se integra así a una agenda que busca generar espacios para presentar investigaciones, intercambiar experiencias y profundizar el abordaje de cuestiones que atraviesan las instituciones penitenciarias y las personas vinculadas con ellas.

El acompañamiento de la Facultad de Humanidades

Durante la apertura, la decana de la Facultad de Humanidades, Dra. Lilia Exeni, destacó el trabajo que viene desarrollando el grupo de investigación y el programa de la facultad en relación con la cárcel. "Estamos orgullosos de la tarea que viene desarrollando el grupo de investigación y el programa de la facultad de Humanidades en la cárcel", expresó la decana.

En su intervención, Exeni señaló además que el grupo se constituyó en referente en este tema, al que definió como fundamental para la universidad, y destacó la trayectoria que lleva adelante en el abordaje de estas temáticas. "El grupo se constituyó en referente en este tema que es fundamental para la universidad y ya llevan una larga trayectoria abordando estas temáticas", sostuvo.

La decana también remarcó el acompañamiento institucional de la Facultad de Humanidades a la propuesta y la recepción de quienes participan de las jornadas.

"Como facultad acompañamos la propuesta recibimos a los investigadores y estudiantes que decidieron participar de este evento", concluyó.

Derechos humanos, educación, salud y reintegración

La agenda de las jornadas contempla una diversidad de ejes temáticos relacionados con el sistema penal y las instituciones de encierro. El abordaje previsto comprende dimensiones vinculadas tanto con los derechos fundamentales como con las condiciones institucionales, educativas, sanitarias, culturales y sociales relacionadas con el encarcelamiento y el proceso posterior al egreso.

Entre los principales ejes que serán abordados se encuentran:

Derechos humanos.

Políticas penitenciarias.

Educación en contextos de encierro.

Salud en contextos de encierro.

Prevención de la tortura.

Historia de las instituciones penales.

Arte carcelario.

Egreso penitenciario.

Reintegración social.

La diversidad de temas forma parte de una programación que contempla diferentes formatos de participación e intercambio académico.

El programa incluye conferencias, mesas panel, presentación de investigaciones, talleres, conversatorios y muestras culturales, generando distintos ámbitos para la exposición de trabajos, el debate y la participación de investigadores, especialistas y estudiantes.

De este modo, las jornadas articulan instancias de análisis académico con propuestas de intercambio y expresiones culturales vinculadas con las temáticas que atraviesan la convocatoria.

El CIIC Catamarca como sede principal

La sede principal de las actividades es el CIIC Catamarca (EDI Provincial), ubicado en Av. Circunvalación y Ruta Nacional 38, acceso sur. Desde ese espacio se desarrolla la agenda presencial del encuentro, que se complementa con las actividades virtuales previstas mediante Google Meet.

La modalidad híbrida permite sostener una programación que reúne a participantes de distintas procedencias y, al mismo tiempo, mantiene como punto de referencia presencial al EDI Provincial, donde se realizó el acto inaugural.

Presentación del libro "Cartografías del Encierro"

Como parte de la programación de las jornadas, está prevista además la presentación del libro "Cartografías del Encierro. Subjetividades, espacios y saberes en disputa". La actividad se realizará hoy a las 19:30, en el EDI Provincial, y forma parte de las propuestas desarrolladas en el marco del encuentro "Cárcel y Sociedad".

Se trata de una obra colectiva vinculada al proyecto de investigación "Tramas Carcelarias: Educación, Cultura, Salud y Políticas Penitenciarias", que reúne una propuesta relacionada con diferentes dimensiones de las instituciones de encierro y los saberes, espacios y subjetividades que se encuentran en disputa en esos contextos.

La presentación estará a cargo del Dr. Mario Arnoldo Alanís, en su carácter de compilador; la Mgter. Ana del Huerto Cardoso, como coordinadora; y la Prof. Gabriela del Valle Narváez. La actividad editorial se incorpora así al programa general de las jornadas como otra instancia destinada a compartir producción académica vinculada con las investigaciones sobre cárcel, educación, cultura, salud y políticas penitenciarias.