La Capital prepara un finde con música, cultura, naturaleza y más

La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital presentó la agenda de actividades turísticas, culturales y recreativas prevista para los próximos días, con una programación que busca acercar a vecinos y visitantes a diferentes espacios, expresiones culturales, emprendimientos y atractivos de San Fernando del Valle de Catamarca.

La agenda fue anunciada por Dayana Sacchet, responsable de las Agendas Turísticas, quien destacó una serie de alternativas que combinan ceremonias rituales, charlas, actuaciones en vivo, ferias artesanales, propuestas gastronómicas y encuentros multiculturales.

La programación contempla actividades durante viernes, sábado y domingo, además de propuestas previstas para la semana próxima, con opciones vinculadas a la música y la danza, las culturas originarias, la naturaleza, la producción local y la gastronomía.

Música, danza y gastronomía en la Casa de la Puna

La Casa de la Puna, ubicada en Padre Dagostino y Recalde, volverá a ser uno de los principales escenarios de la agenda, con una programación que reunirá música folklórica, exponentes locales y regionales, bailarines y propuestas gastronómicas. Este viernes 18 de septiembre, a las 22 horas, el cantautor riojano Ramiro González ofrecerá un recital íntimo, con letras y armonías de mensaje profundo y raíz. Las entradas anticipadas tendrán un valor de $10.000 y las reservas y consultas podrán realizarse al 3834566328.

El sábado 19, desde las 12.30 horas, se desarrollará el 4° Encuentro Meraki en Comunión, Arte + Peña, organizado para celebrar los seis años de vida de la academia. La propuesta contará con la participación de más de 20 artistas invitados, entre bailarines y cantores.

Las entradas anticipadas costarán $6.000, mientras que en puerta tendrán un valor de $7.000. Para adquirirlas se encuentra disponible el contacto 3834315810.

La actividad continuará desde las 16 horas en la Plaza Quique Sánchez Vera, frente a la Casa de la Puna, donde se realizará una nueva edición de la Feria Manos Catamarqueñas. El encuentro convocará a artesanos, emprendedores, diseñadores, artistas y público en general.

La programación artística de la feria incluirá las actuaciones de Luz Delgado, Soles y Ríos, Javier Chacur, 3 Coplas y Betiana Pereyra.

Por la noche, a las 21 horas, el artista catamarqueño Pablo Vaquel presentará el espectáculo "Zamba Nómade", con una cartelera integrada por Los Aguire Folk, Fede Miranda, Los Hermanos Rodríguez y Catuchos.

El domingo 20, desde el mediodía, Achalay propondrá una jornada con parrillada y folklore, además de la posibilidad de conocer la Ruta del Telar mediante una visita guiada a cargo de guías especializadas y teleras que realizan su trabajo a la vista del público.

Las visitas pueden realizarse todos los días, de 08:00 a 20:00 horas.

Ceremonias y culturas originarias en Pueblo Perdido

Otro de los puntos centrales de la agenda será Pueblo Perdido de la Quebrada, espacio que convocará a turistas y residentes con actividades orientadas a conocer y revalorizar las culturas originarias, además de disfrutar de la naturaleza ubicada a apenas cinco minutos del centro de la ciudad.

El sábado, de 16 a 19 horas, se desarrollará el segundo encuentro del ciclo "Pampamesa - Conversaciones Andinas", que tendrá como eje la charla "Koya Qilla Raymi, Celebración de la fuerza generadora materna de la luna floreciendo". La actividad estará a cargo de Cecilia Mensa, bajo la organización de La Torradería y el Grupo de Estudios Pirka, con la coordinación de Pueblo Perdido de la Quebrada.

Se trata de una propuesta con costo que incluye merienda. Para realizar reservas se deberá contactar al 11 5737 9860.

El domingo 20, también de 16 a 19 horas, se realizará la ceremonia "Situa Raymi", una propuesta de sahumado, limpieza y renovación destinada a recibir la primavera. La ceremonia será guiada por el Cacique Juan Carlos Allosa, de la Comunidad Cacana Putquial, Andalgalá.

En este caso, la actividad será sin costo y con cupos limitados, por lo que las reservas deberán efectuarse al 11 5737 9860.

La agenda también contempla jornadas de trekking mañana jueves, el sábado y el próximo martes, siempre a las 15.30 horas. Los recorridos se realizarán por el Arroyo Lascano o el Sendero Lomada de la Aguada.

La iniciativa corresponde a la Agencia Los Puestos y presenta un nivel de dificultad baja, con una duración estimada de tres horas. La actividad tiene costo y requiere reserva previa a través de los contactos 383 437-0249 o 383 433-7280.

A estas propuestas se suma la apertura de la tradicional Torradería - Tienda de Sabores Nativos, que permanecerá disponible de viernes a domingo, de 9 a 13 y de 15 a 19 horas, con una oferta que incluye productos como torrados autóctonos y pastelería elaborada con frutos nativos.

Teatro, música, colectividades y recorridos por la ciudad

La programación prevista para lo que resta de septiembre se completa con espectáculos teatrales y musicales organizados por la Dirección General de Cultura en el Complejo Cultural Urbano Girardi.

A su vez, el Consejo Multisectorial invita a participar de una nueva edición de la Feria de las Colectividades, que tendrá lugar desde las 12 horas en el Parque Adán Quiroga. La propuesta contará con alternativas gastronómicas y culturales representativas de diferentes comunidades y tendrá como cierre la actuación del artista Damián Córdoba.

Dentro de las actividades estables que forman parte de la agenda turística también se encuentran:

• Bus Turístico.

• Paseos de Travel-ando.

• Actividades recreativas en el Aeroparque del Dique El Jumeal.

• Diferentes ferias que se desarrollan en espacios públicos de la Capital.

De esta manera, la programación reúne propuestas destinadas a diferentes públicos y permite recorrer espacios vinculados con la cultura, la producción, la gastronomía, la naturaleza y las expresiones artísticas.

Banda de Varela tendrá "Un día de campo"

Entre las actividades destacadas para la semana próxima se encuentra "Un día de campo en Banda de Varela", una experiencia que tendrá lugar el sábado 26 de septiembre, de 11 a 18 horas, en el marco del programa "Ciudades Anfitrionas / Barrios Turísticos".

La propuesta tendrá entrada libre y gratuita y se desarrollará en una parcela productiva de Banda de Varela, con una experiencia inmersiva que buscará articular turismo, producción, gastronomía, cultura y participación comunitaria. Durante la jornada está prevista una bajada al río para compartir unos mates, una feria de emprendedores locales, degustaciones y una propuesta gastronómica basada en hamburguesas elaboradas con carne de ganado menor, de cabra y oveja. También habrá un espectáculo con juegos tradicionales.

La coordinadora del programa por parte del Municipio, Valeria Mamanís, explicó que la actividad fue organizada junto a la Asociación de Productores de Banda de Varela y cuenta con el acompañamiento de instituciones educativas como los institutos FASTA, ISAC y Rubinstein, cuyos estudiantes participan desde sus prácticas profesionales y cátedras.

"Es una actividad pensada junto a la Asociación de Productores de Banda de Varela y con el acompañamiento de instituciones educativas, que participan desde sus prácticas profesionales y cátedras", señaló Mamanís.

La iniciativa permitirá además visibilizar el trabajo de los productores y emprendedores de la zona, incorporando sus productos y experiencias a una jornada abierta a la comunidad.

Producción local y emprendedores

En este marco, Viviana Heredia, tesorera de la Asociación Frutihortícola de Banda de Varela, destacó el acompañamiento de Turismo Capital y la posibilidad de generar un espacio de encuentro con la comunidad.

"Hoy podemos tener esta experiencia tan grande para nosotros e invitar a todos los vecinos a que conozcan Banda de Varela, que pertenece a la Capital", expresó.

La asociación participará con verduras frescas, dulces caseros y degustaciones, junto a otros emprendedores locales que se incorporarán a la jornada. La articulación entre turismo y educación será otro de los ejes de la actividad. El rector del Instituto FASTA, Juan Manuel Oviedo, confirmó la participación de estudiantes de las carreras de Turismo, Gestión de la Producción Agropecuaria y Gestión Ambiental.

"Banda de Varela forma parte de la Capital y tiene características únicas que permiten realizar este tipo de actividades", destacó Oviedo, quien también remarcó la importancia de vincular la formación académica con el territorio y fortalecer las acciones de extensión comunitaria.