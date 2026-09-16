Estudiantes de FASTA compartieron con periodistas turísticos internacionales

Estudiantes de la Tecnicatura Superior en Turismo del Instituto de Educación Superior FASTA Catamarca participaron de una jornada de intercambio con periodistas turísticos internacionales que visitaron la ciudad Capital en el marco del FAM Press organizado por la Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT).

La actividad constituyó una oportunidad de acercamiento directo entre quienes se encuentran en proceso de formación en el ámbito del turismo y profesionales que desarrollan su tarea de comunicación y promoción de destinos en distintos países. El encuentro permitió a los estudiantes conocer de primera mano experiencias profesionales, características del trabajo periodístico turístico y diferentes formas de comunicar y promocionar los destinos, a partir del contacto con integrantes de una delegación internacional.

La propuesta no se limitó a una charla académica, sino que comenzó con un recorrido por diferentes atractivos de la ciudad Capital, generando un espacio en el que los visitantes pudieron conocer distintos puntos vinculados con la cultura, el turismo y la identidad local.

Un recorrido por atractivos de la ciudad

La jornada comenzó con un recorrido por distintos espacios y atractivos de la ciudad. Entre los lugares visitados estuvieron la Fábrica de Alfombras, el Predio Ferial, espacios culturales y el Estadio Bicentenario.

El itinerario permitió desarrollar la actividad en contacto con diferentes lugares de Catamarca, para luego finalizar en Casa de la Puna, donde se concretó la instancia central de diálogo e intercambio entre los estudiantes y los periodistas que integraban la delegación internacional.

De esta manera, el recorrido sirvió como punto de partida para una jornada que combinó el conocimiento de los atractivos locales con el intercambio de experiencias vinculadas específicamente con la comunicación turística. La presencia de profesionales procedentes de distintos países permitió incorporar al encuentro una perspectiva internacional, poniendo en contacto a los estudiantes con diferentes realidades y maneras de abordar la promoción y comunicación de los destinos turísticos.

Periodistas compartieron sus experiencias

La delegación estuvo integrada por más de una veintena de periodistas de distintos países, entre ellos Colombia, México, Honduras, Brasil y Alemania. Los comunicadores compartieron con los futuros profesionales sus experiencias, las características de la actividad que desarrollan y las diferentes estrategias y formas de comunicar y promocionar destinos turísticos.

Para los estudiantes, el intercambio significó una oportunidad para ampliar la mirada sobre las posibilidades profesionales que se abren en la relación entre turismo, periodismo y comunicación. La experiencia también permitió conocer otras culturas y establecer un diálogo directo con personas provenientes de diferentes lugares del mundo.

"Pudimos sacarnos muchas dudas, conocer más de la cultura de los demás y la verdad que fue una experiencia única", expresó Baltasar, estudiante de primer año de la Tecnicatura Superior en Turismo.

Su testimonio reflejó uno de los aspectos centrales de la jornada: la posibilidad de formular preguntas, compartir inquietudes y acceder a experiencias profesionales que habitualmente se encuentran fuera del ámbito cotidiano de los estudiantes.

El valor del intercambio para la formación

David, también estudiante de la carrera, destacó la importancia que tuvo para quienes se encuentran cursando Turismo la posibilidad de compartir el espacio con los periodistas internacionales.

"Tener a esta gente con nosotros es algo muy importante para quienes estamos estudiando Turismo", señaló, al mismo tiempo que valoró especialmente el intercambio de información y conocimientos relacionados con el periodismo turístico. La jornada permitió así vincular los contenidos propios de la formación turística con una actividad profesional concreta: la comunicación de los destinos, sus atractivos y sus características.

En esa misma línea, Juan Pablo, otro estudiante de la institución, explicó que la experiencia le permitió reflexionar acerca del papel que pueden desempeñar los futuros profesionales en el desarrollo de los lugares y las economías regionales.

El estudiante destacó la importancia de pensar en cómo hacer crecer los lugares y las economías regionales sin perder el valor de lo cotidiano, aquello que forma parte de la identidad local y que puede ser mostrado a quienes visitan Catamarca.

La formación profesional más allá del título

La docente Beatriz Esper, quien acompañó a los estudiantes durante la actividad junto con otros profesores, destacó el entusiasmo generado por el encuentro y puso el foco en las posibilidades de desarrollo profesional que pueden surgir a partir de este tipo de experiencias.

Esper sostuvo que la formación de los estudiantes no concluye necesariamente con la obtención del título de técnicos. En ese sentido, remarcó que existen posibilidades de continuar incorporando conocimientos y desarrollando nuevas capacidades. "Su vida profesional no termina cuando ellos se reciben de técnicos", sostuvo la docente.

Desde esa perspectiva, señaló la importancia de continuar estudiando, especializándose y articulando el turismo con otras disciplinas, entre ellas el periodismo y la comunicación.

La jornada con los periodistas internacionales permitió precisamente visualizar esa articulación, al poner en contacto a estudiantes de Turismo con profesionales especializados en la comunicación turística y con experiencias desarrolladas en diferentes países.