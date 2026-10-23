Así va a estar el clima este viernes en Catamarca

El clima de este viernes en Catamarca estará marcado por las chances de lluvias y tormentas de variada intensidad y presencia por sectores a lo largo del día, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Las condiciones meteorológicas estarán acompañadas por temperaturas que variarán a lo largo de la jornada, con una máxima de 27 grados durante la tarde y una mínima de 22 grados por la mañana. Además, se esperan vientos del sector Sur y Sudeste, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la tarde y la noche.

Lluvias en la mañana

Para las primeras horas del viernes se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. La temperatura prevista para la mañana es de 22 grados acompañado esto de lluvias aisladas. En cuanto al viento soplará desde el sur con una intensidad de entre 13 y 22 km/h.

Tormentas aisladas durante la tarde

Hacia la tarde, el SMN anticipa un cambio en las condiciones, con tormentas aisladas y una temperatura máxima prevista de 27 grados. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40%. El viento volverá a intensificarse, con velocidades de entre 23 y 31 km/h, predominando desde el sector Sur.

Uno de los aspectos destacados para este período será la presencia de ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h, que acompañarán las condiciones previstas para la segunda mitad de la jornada.

Inestabilidad y ráfagas durante la noche

Durante la noche continuarán las tormentas aisladas pero con más chances de que se concreten porque tienen una probabilidad de entre 40% y el 70%. La temperatura alcanzará los 23 grados, mientras que el viento soplará desde el Sudeste, con velocidades iguales a la hora anterior lo mismo que con las ráfagas.

