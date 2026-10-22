Presentan la obra de maquetas de Sergio Valdez en la Casa de la Cultura

La Casa de la Cultura inaugurará el próximo 27 de octubre la muestra "Ensayos arquitectónicos. Maquetas de Sergio Valdez", una propuesta artística que invita a descubrir distintas reinterpretaciones de monumentos arquitectónicos a través de la mirada personal de su autor. La exposición propone un recorrido por un universo de formas, estilos y texturas, en el que las maquetas se convierten en el medio para explorar nuevas maneras de observar y comprender las obras arquitectónicas.

Las piezas que integran la muestra plantean una aproximación particular a la arquitectura. A través de la construcción de modelos, Sergio Rodolfo Valdez trabaja sobre los volúmenes, los detalles y los lenguajes visuales, con el propósito de ofrecer nuevas lecturas de obras y monumentos. La propuesta no se limita a reproducir formas, sino que presenta reinterpretaciones que surgen de la exploración artística y del vínculo del autor con el trabajo manual.

El título "Ensayos arquitectónicos" acompaña esa búsqueda y anticipa el carácter de la exposición: una serie de experiencias visuales en las que la arquitectura se transforma en punto de partida para investigar posibilidades expresivas. Las maquetas permiten abordar los elementos de las construcciones desde una perspectiva propia, poniendo en juego las proporciones, las formas y las texturas como componentes de una propuesta artística.

En ese sentido, la muestra propone al público acercarse a los monumentos arquitectónicos desde una mirada diferente. La escala de las maquetas y la selección de detalles posibilitan concentrar la atención en aspectos particulares de las obras, mientras que las decisiones formales del artista dan lugar a interpretaciones personales.

Herramienta para explorar volúmenes y texturas

La exposición reúne trabajos en los que la construcción de maquetas funciona como un recurso para profundizar en el lenguaje de la arquitectura. Cada pieza propone una aproximación a las formas y a los detalles de los monumentos, mediante un proceso en el que la observación y la intervención artística se combinan para producir nuevas lecturas.

Los volúmenes, los estilos y las texturas constituyen algunos de los elementos centrales de esta propuesta. A través de ellos, las obras invitan a reconocer la variedad de recursos visuales que pueden intervenir en la interpretación de una construcción arquitectónica.

La elaboración de maquetas permite trabajar con las formas desde una dimensión material y manual. En la propuesta de Valdez, ese procedimiento se integra a una búsqueda artística que recupera elementos de la arquitectura y los presenta bajo una perspectiva propia. De esta manera, las piezas establecen un vínculo entre la observación de monumentos y la experimentación con sus características formales.

La muestra también plantea un acercamiento a la arquitectura como un campo que admite distintas interpretaciones. Las obras y los monumentos que sirven de referencia no aparecen únicamente como estructuras para observar, sino como motivos que pueden ser examinados, recreados y abordados desde otros lenguajes visuales.

La combinación de formas, estilos y texturas configura así el eje de una exposición que reúne arquitectura y práctica artística. Mediante sus maquetas, Sergio Valdez propone detenerse en los detalles y observar cómo los elementos de una obra pueden adquirir nuevos sentidos cuando son retomados desde una perspectiva personal.

Sergio Rodolfo Valdez

Sergio Rodolfo Valdez nació en la ciudad de Córdoba en 1946 y posteriormente se radicó en el ámbito artístico catamarqueño. Su interés por el arte comenzó durante sus años de formación secundaria, etapa en la que docentes de distintas disciplinas reconocieron su inclinación por esta actividad.

Ese reconocimiento temprano forma parte de los antecedentes de una trayectoria en la que la práctica artística fue adquiriendo un lugar relevante. La influencia de sus años de estudio y las experiencias posteriores contribuyeron a consolidar su relación con las formas y con los procedimientos manuales que caracterizan la elaboración de sus trabajos.

Durante la década de 1970, Valdez pasó por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en Buenos Aires. Esa experiencia contribuyó a fortalecer su vínculo con el trabajo manual y la exploración formal, dos aspectos que encuentran una expresión particular en las maquetas que integran la exposición que se presentará en la Casa de la Cultura.

Su recorrido reúne, de este modo, una formación vinculada con el ámbito arquitectónico y un interés por el arte que se manifestó desde sus años de educación secundaria. En la muestra "Ensayos arquitectónicos", esos antecedentes se relacionan con una propuesta centrada en la reinterpretación de monumentos y en la búsqueda de nuevas posibilidades visuales a partir de sus formas.

La trayectoria de Valdez también registra participaciones destacadas en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, donde obtuvo el primer premio en el rubro Calado en sus participaciones. Este reconocimiento forma parte de los antecedentes de su recorrido artístico en Catamarca y se suma a las experiencias que acompañan su desarrollo.

Descubrir otras miradas sobre la arquitectura

La llegada de "Ensayos arquitectónicos. Maquetas de Sergio Valdez" a la Casa de la Cultura permitirá al público conocer una selección de piezas que ponen en diálogo la arquitectura y la expresión artística. La propuesta se organiza alrededor de las posibilidades que ofrece la construcción de maquetas para revisar las características de monumentos y obras desde una perspectiva personal.

A través de sus trabajos, Valdez explora los detalles, los volúmenes y los lenguajes visuales, con una atención especial a las formas y las texturas. Cada elemento participa de una búsqueda que invita a mirar las construcciones más allá de su configuración original y a descubrir otras interpretaciones posibles.

La exposición se inscribe en el espacio cultural de la Casa de la Cultura, que recibirá la muestra durante un mes. La apertura está prevista para el 27 de octubre, mientras que el cierre del período de exhibición será el 27 de noviembre.

Fechas, dirección y horarios para visitar la muestra

La muestra "Ensayos arquitectónicos. Maquetas de Sergio Valdez" podrá visitarse en la Casa de la Cultura, ubicada en San Martín 533, desde el 27 de octubre hasta el 27 de noviembre.

Los horarios de apertura del espacio cultural son los siguientes:

De lunes a viernes: de 8 a 13 y de 15 a 21 horas.

Sábados y feriados: de 9 a 13 horas.

Con esta propuesta, la Casa de la Cultura abrirá sus puertas a una exposición que reúne el trabajo de Sergio Rodolfo Valdez y su particular acercamiento a la arquitectura a través de las maquetas. La muestra permitirá recorrer sus reinterpretaciones de monumentos arquitectónicos y reconocer la manera en que los volúmenes, los detalles, los estilos y las texturas se convierten en recursos para desarrollar nuevas lecturas visuales.

La invitación es a conocer una propuesta en la que la arquitectura se transforma en materia de exploración artística y en la que el trabajo manual ocupa un lugar central dentro del proceso creativo. Durante el período comprendido entre el 27 de octubre y el 27 de noviembre, el público podrá acercarse a estas piezas en la sede de San Martín 533, de acuerdo con los horarios establecidos para las visitas.