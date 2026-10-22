La Virgen del Valle llegó a la Legislatura: el emotivo recibimiento

El Poder Legislativo de Catamarca vivió este jueves una jornada especial con la llegada de la imagen peregrina de la Virgen del Valle, en el marco de las actividades preparatorias para las próximas fiestas en honor de la Inmaculada Concepción. El edificio legislativo se vistió de fiesta para recibir a la Patrona de Catamarca, en un encuentro marcado por las expresiones de fe, las canciones, los aplausos y los tradicionales vivas dedicados a la Madre Morena.

La Sagrada Imagen fue recibida en la puerta del palacio legislativo por el senador por Capital y presidente provisorio del Senado, doctor Ramón Figueroa Castellanos. Desde allí, durante su recorrido hasta el altar preparado especialmente para la ocasión, recibió el saludo de autoridades, legisladores de las cámaras de Diputados y Senadores, y trabajadores de las distintas dependencias de la institución.

La visita reunió a representantes de ambos cuerpos legislativos y al personal que desarrolla sus tareas en el edificio, quienes participaron del recibimiento en un ambiente de celebración religiosa y acompañamiento comunitario.

La presencia de la Virgen del Valle forma parte del recorrido que la imagen peregrina realiza por diferentes organismos e instituciones, como parte de la preparación para las festividades marianas que se celebrarán entre fines de noviembre y comienzos de diciembre.

Oración y convocatoria para las fiestas marianas

Durante el encuentro en la Legislatura, el padre Ángel Nieva agradeció el recibimiento tributado a la Patrona de Catamarca y, posteriormente, encabezó un momento de oración. En esa oportunidad, rezó la Oración del Año Mariano Nacional, celebrado en 2020, que proclama a María como "Esperanza nuestra". La plegaria formó parte de la recepción religiosa de la imagen y convocó a los presentes a compartir un momento de recogimiento y devoción.

Además, el sacerdote invitó a todos los asistentes a participar de las próximas fiestas marianas, previstas desde el 29 de noviembre hasta el 8 de diciembre.

La convocatoria se inscribe en las actividades de preparación para las celebraciones dedicadas a la Inmaculada Concepción, que tendrán lugar durante ese período. La visita de la imagen peregrina a la Legislatura constituye una de las instancias de este recorrido por instituciones y espacios de la provincia.

El encuentro también permitió que las autoridades, los legisladores y el personal del Poder Legislativo compartieran un momento de oración en torno a la figura de la Virgen del Valle, profundamente vinculada con la vida religiosa de Catamarca.

Recordaron el compromiso con el legado del Beato Esquiú

A su turno, el senador Ramón Figueroa Castellanos destacó la presencia de la Madre Morena en la Legislatura provincial y recordó el mensaje recibido durante la visita del año pasado, cuando fueron convocados a participar activamente del Año Jubilar por el Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú.

El legislador hizo referencia a las acciones impulsadas después de aquella convocatoria y señaló que la propuesta tuvo una respuesta rápida por parte de las autoridades. En ese sentido, recordó: "rápidamente en noviembre, diciembre, tuvimos una reunión con el Obispo y comenzamos a generar acciones en cada departamento, para poner en valor la vida cívica del Beato Esquiú".

De esta manera, vinculó la visita anterior de la Virgen con las iniciativas desarrolladas para destacar la vida cívica del Beato Mamerto Esquiú en los distintos departamentos de Catamarca.

El senador también se refirió a la presencia de la imagen en el edificio legislativo y expresó sus expectativas para la jornada.

"Espero que tengamos una linda jornada, que acompañemos a la Virgen María, que recemos y estemos con Ella", manifestó. Finalmente, agradeció la participación de todas las personas que se acercaron para honrar a la Patrona de Catamarca y acompañar su visita a la institución.

La imagen permanecerá en la Legislatura hasta las 17

De acuerdo con el cronograma previsto, la Virgen del Valle permanecerá en el edificio del Poder Legislativo provincial hasta las 17.00 de este jueves. Durante su estadía están programados el rezo del Santo Rosario y la Coronilla de la Divina Misericordia, dos momentos de oración que formarán parte de las actividades organizadas para recibir a la imagen peregrina.

La permanencia de la Virgen en la Legislatura permitirá que las autoridades, los legisladores y el personal de las diferentes dependencias continúen participando de las actividades religiosas previstas para la jornada.

El recorrido de la imagen por organismos públicos forma parte de la agenda de visitas que se desarrolla en la antesala de las fiestas marianas, con encuentros que incluyen recibimientos, oraciones y bendiciones en las instituciones que la reciben.

La visita a la Dirección Provincial de Adultos Mayores

Durante la misma mañana, la imagen peregrina de la Virgen del Valle visitó la Dirección Provincial de Adultos Mayores, donde fue recibida con expresiones de amor y devoción por parte de quienes se desempeñan en el organismo.

En esa institución, dedicada a la atención de las personas adultas mayores, el padre Leandro Roldán, capellán del Santuario Catedral, tuvo a su cargo un momento de oración.

El sacerdote también impartió la bendición a todas las personas que trabajan en la dependencia, en el marco de una visita que llevó la presencia de la Patrona de Catamarca a este espacio de atención y servicio.

La actividad se sumó a la agenda de la jornada, que contempla distintos puntos de encuentro con instituciones educativas, organismos y espacios comunitarios.

El cronograma de visitas para este jueves

La programación prevista para este jueves 22 de octubre continuará con dos actividades en distintos espacios de la provincia:

De 14.30 a 18.00: visita a la Escuela Nº 229 Guillermo Correa, de El Bañado.

De 16.00 a 20.00: visita al Centro Vecinal General San Martín.

Estas actividades darán continuidad al recorrido de la imagen peregrina durante la jornada, con encuentros previstos en una institución educativa y en un espacio vecinal.