Asistencia en salud mental y prevención del suicidio en Antofagasta de la Sierra

Con el objetivo de fortalecer las acciones de acompañamiento y asistencia en salud mental, especialmente en localidades del interior provincial, el Ministerio de Salud de Catamarca llevó adelante una serie de actividades en Antofagasta de la Sierra y El Peñón centradas en la prevención del suicidio y la construcción de redes comunitarias de apoyo.

Las iniciativas fueron desarrolladas en forma conjunta con el Municipio de Antofagasta y estuvieron orientadas tanto a miembros de la comunidad como a estudiantes y docentes de instituciones educativas de la región.

Las actividades se enmarcaron en una estrategia de trabajo destinada a consolidar espacios de contención y herramientas de intervención frente a situaciones vinculadas a la problemática del suicidio e intento de suicidio, promoviendo además la participación de distintos sectores sociales e institucionales.

Un encuentro comunitario

Una de las principales acciones desarrolladas fue un encuentro comunitario realizado en conjunto con el Municipio de Antofagasta de la Sierra. La actividad reunió a más de 60 personas entre agentes de Salud, Educación, Seguridad y miembros de la comunidad en general interesados en abordar la problemática del suicidio y el intento de suicidio.

El objetivo central del encuentro fue avanzar en la construcción de una red de apoyo local que permita fortalecer la asistencia y el acompañamiento frente a situaciones de urgencia relacionadas con la salud mental.

La convocatoria reunió a distintos actores institucionales y comunitarios, generando un espacio de intercambio orientado a consolidar mecanismos de articulación y respuesta ante escenarios complejos. Entre los sectores que participaron del encuentro estuvieron:

Agentes de Salud

Representantes del área de Educación

Personal de Seguridad

Integrantes de la comunidad en general

La propuesta buscó promover una mirada colectiva sobre la problemática y fortalecer el trabajo coordinado entre instituciones y comunidad.

Talleres de prevención de suicidio entre pares

Además de las actividades comunitarias, el Ministerio de Salud desarrolló dos talleres de prevención de suicidio entre pares destinados a estudiantes de establecimientos educativos de la región. Las jornadas contaron con la participación de aproximadamente 70 alumnos pertenecientes a:

Escuela N°39 Villa Antofagasta de la Sierra

Escuela Secundaria Rural N°27 Eulalia Ares del Peñón

Los talleres estuvieron orientados a brindar herramientas vinculadas a la prevención y al acompañamiento entre estudiantes, promoviendo espacios de diálogo e intercambio sobre situaciones relacionadas con la salud mental. La modalidad de prevención entre pares buscó fortalecer la participación juvenil y generar ámbitos de escucha y contención dentro de las comunidades educativas.

Las actividades formaron parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Salud para ampliar el alcance de las estrategias de prevención en localidades del interior provincial.

Capacitación para docentes

Las acciones desarrolladas en Antofagasta de la Sierra y El Peñón incluyeron además instancias específicas dirigidas al personal docente. En ese marco, los educadores participaron del Taller de prevención de suicidio en la escuela, una propuesta orientada a fortalecer herramientas de intervención y acompañamiento dentro del ámbito educativo.

La capacitación estuvo destinada a brindar recursos vinculados a la detección, el abordaje y el acompañamiento de situaciones relacionadas con la salud mental en contextos escolares.

La participación del personal docente se integró así al trabajo realizado con estudiantes y miembros de la comunidad, consolidando una estrategia conjunta entre distintas áreas e instituciones.