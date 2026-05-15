Super festejo del Día del Amigo en el Poncho con Abel Pintos, La Euge y Los Herrera

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho incorporará este año una nueva experiencia dentro de su programación artística con la realización del "Poncho Sunset Especial Día del Amigo", una propuesta que combinará música en vivo, celebración al aire libre y un formato diferente pensado especialmente para disfrutar durante el atardecer catamarqueño.

El evento se realizará el próximo lunes 20 de julio en el Estadio Bicentenario y comenzará a las 17 horas. La jornada reunirá a destacados artistas nacionales en una grilla que buscará integrar distintos estilos musicales en un mismo escenario. La propuesta se desarrollará en el marco de la edición número 55 de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, considerada una de las celebraciones culturales y populares más importantes del invierno argentino.

Una celebración especial con grandes figuras de la música

El "Poncho Sunset Especial Día del Amigo" tendrá como principal atractivo la presencia de artistas de gran convocatoria nacional. Entre los nombres confirmados aparece Abel Pintos, una de las voces más reconocidas de la música argentina y uno de los artistas centrales de la jornada.

El evento también contará con la participación de Los Herrera y de LBC junto a Euge Quevedo, referentes de uno de los fenómenos más importantes del cuarteto actual. La combinación de estilos musicales será uno de los ejes principales de la propuesta, que buscará reunir distintos públicos en una celebración pensada para compartir entre amigos.

El formato del evento apunta a ofrecer una experiencia diferente dentro de la programación tradicional de la Fiesta del Poncho, incorporando una celebración vinculada al Día del Amigo y desarrollada en un entorno al aire libre.

El Estadio Bicentenario como escenario central

La totalidad de las actividades artísticas del lunes 20 de julio se concentrará en el Estadio Bicentenario, espacio elegido para desarrollar el "Poncho Sunset". La propuesta implicará además una modificación especial dentro del esquema habitual de la fiesta, ya que durante esa jornada no habrá presentaciones ni en el Escenario Mayor ni en El Patio.

De esta manera, toda la actividad musical y artística se trasladará al estadio en una programación unificada. El evento buscará aprovechar además el entorno y el horario del atardecer como parte de la experiencia pensada para el público.

La iniciativa forma parte de una estrategia orientada a ampliar las alternativas y experiencias dentro de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Una nueva experiencia dentro del Poncho

Desde la organización destacaron que el "Poncho Sunset" representa una nueva manera de vivir la fiesta más importante del invierno argentino. La propuesta apunta a incorporar formatos diferentes dentro de la programación tradicional del evento, combinando música en vivo, encuentro social y una ambientación pensada especialmente para una celebración al atardecer.

Con esta iniciativa, la Fiesta del Poncho continúa ampliando sus propuestas culturales y artísticas, buscando ofrecer distintas formas de participación y disfrute para el público local y los visitantes.

La edición número 55 del evento se desarrollará entre el 17 y el 26 de julio y volverá a reunir en Catamarca a artistas nacionales y provinciales, además de artesanos, emprendedores y múltiples propuestas culturales destinadas a toda la familia. La programación general incluirá actividades artísticas, espacios culturales y propuestas vinculadas a la producción artesanal y emprendedora, consolidando nuevamente al Poncho como uno de los principales encuentros culturales del país.

Entradas y canales oficiales

La organización informó que las entradas para el "Poncho Sunset Especial Día del Amigo" estarán disponibles próximamente a través de Universo Tickets.

Además, toda la programación y las novedades vinculadas a la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho podrán seguirse mediante los canales oficiales del evento. Entre las vías oficiales de información se encuentran:

Web: fiestadelponcho.gob.ar

fiestadelponcho.gob.ar Instagram: @fiestanacionaldelponcho

@fiestanacionaldelponcho Facebook: Fiesta Nacional e Internacional del Poncho

Fiesta Nacional e Internacional del Poncho TikTok: @fiestanacionaldelponcho

La expectativa en torno a la nueva propuesta artística crece de cara a una nueva edición del Poncho, que este año sumará un formato especial pensado para celebrar la amistad con música en vivo y grandes artistas en el Estadio Bicentenario.