Aumento del boleto: ahora no sería "inminente" pero "no quiere decir que no sea de aquí a una semana"

La situación derivada del pedido de concurso preventivo de acreedores que presentó la empresa de transporte El Nene, pone el alerta al sector sobre el impacto de la crisis económica y el efecto pos pandemia. En este contexto y según lo declarado por el abogado y apoderado de la firma, los aumentos de boletos que la Provincia ha generado no fueron suficientes para reparar las pérdidas.

En este contexto, el director de Transporte de la provincia formuló declaraciones y volvió a defender la situación económica de las empresas, apuntando que efectivamente lo vivido por las patronales durante la pandemia fue significativo. Guillermo Leiva, titular del organismo no mencionó los aportes que tanto Nación como Provincia les realizan. En cuanto al aumento del pasaje, el funcionario ahora marca que una nueva suba “no está en carpeta ni en agenda”, retractándose de lo que dijo en exclusiva a La Unión.

Director de Transporte

Antes Leiva había declarado con claridad que una nueva suba “era inminente” y hasta había fundamentado esta medida, la tercera del año, marcando justamente la agobiante situación económica de las empresas. Mismas que ahora se hacen evidente con el caso de El Nene. En esa ocasión había manifestado “las empresas están haciendo un esfuerzo impresionante para sostener el servicio, esto por el tema de los costos. Sabemos que suben el combustible, los repuestos y todo se hace cuesta arriba. Si bien la Provincia las ayuda y se han subido los subsidios pero eso no alcanza. Por eso es inminente un aumento”.

Ahora, y tras las presiones que llegaron desde altas esferas por haber adelantado la medida, el director de Transporte dio marcha atrás y expresó en declaraciones radiales que “todo se sacó de contexto”. No obstante, en la misma entrevista radial confesó nuevamente que las patronales han solicitado la suba del boleto y sentenció en cuanto a los plazos sobre cuándo será esto que “hoy por hoy no pero no quiere decir que no sea de aquí a una semana o de aquí a un mes”. Por lo tanto, el tercer aumento del año del pasaje va a ser una realidad en el corto plazo.

Caso El Nene

Sobre el concurso preventivo de acreedores, señaló que este procedimiento “es para que la empresa pueda a entrar a negociar sus temas. Ellos tienen deudas generadas durante la pandemia y nosotros estamos acompañando a todas las firmas en el esfuerzo que están haciendo”.

“Las otras empresas están todavía aguantando y El Nene es la primera que inicia con este proceso pero recordemos que en el 2001, la mayoría de las empresas también presentaron el concurso preventivo, pudiendo regularizar sus situaciones. Ojalá que este sea también el caso de esta empresa”, acotó Leiva.

El funcionario marcó que la situación financiera de momento no afecta ni el servicio ni a los trabajadores.