Avanza la evaluación de medicamentos de alto costo que deberán cubrir las obras sociales

El Gobierno nacional avanza en la puesta en funcionamiento de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFiTS), un organismo que tendrá entre sus objetivos evaluar qué medicamentos y tratamientos de alto costo deberán ser financiados por las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y el sistema público de salud.

La iniciativa podría introducir modificaciones en los criterios utilizados para determinar la cobertura de determinados tratamientos, particularmente aquellos destinados a enfermedades oncológicas, poco frecuentes y autoinmunes. Sin embargo, el proceso todavía se encuentra en una etapa de avance y no existe una fecha definida para la puesta en funcionamiento efectiva de la agencia.

La creación de la ANEFiTS fue anunciada el 27 de marzo de 2025. De acuerdo con la presentación oficial, el organismo funcionará dentro del ámbito del Ministerio de Salud y tendrá a su cargo el análisis de distintos aspectos relacionados con medicamentos, tratamientos y otras tecnologías sanitarias.

Entre los elementos que serán considerados se encuentran:

La seguridad de los medicamentos y tratamientos.

de los medicamentos y tratamientos. La eficacia de las terapias.

de las terapias. Los beneficios que ofrecen a los pacientes.

que ofrecen a los pacientes. La relación entre costo y beneficio de las alternativas evaluadas.

El eje de la propuesta estará puesto, de acuerdo con las explicaciones brindadas, en vincular la evidencia científica disponible con el costo que representa cada tratamiento para el sistema sanitario.

Decisiones basadas en evidencia científica

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Germán Daniele, explicó a Cadena 3 que la iniciativa busca retomar un proyecto que había quedado postergado y que, según su consideración, vuelve a ser necesario debido al peso creciente de los tratamientos de alto costo dentro de los presupuestos destinados a la salud.

"Lo que se está haciendo es continuar con un proyecto que viene postergado y el sistema lo está necesitando", afirmó Daniele. Según explicó el dirigente, uno de los objetivos centrales consiste en que las decisiones vinculadas con la cobertura de medicamentos de alto costo puedan sustentarse en evaluaciones científicas.

La cuestión adquiere especial relevancia dentro de un sistema en el que, de acuerdo con el planteo realizado por Daniele, numerosos tratamientos terminan siendo financiados a partir de decisiones judiciales. El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba describió el escenario actual como "un sistema altamente judicializado".

En ese contexto, sostuvo que existen decisiones judiciales que obligan a financiar determinadas terapias aun cuando, según su apreciación, no cuentan con suficiente respaldo científico respecto de los beneficios que pueden aportar.

El costo-beneficio como eje de la evaluación

La propuesta de la ANEFiTS busca introducir una evaluación que no se limite únicamente a determinar si un medicamento puede utilizarse para una determinada enfermedad, sino que también contemple qué resultados ofrece y cómo se relacionan esos beneficios con el costo del tratamiento.

Daniele explicó este objetivo al señalar: "La idea es que esa agencia sea la que decida si el costo-beneficio amerita que el medicamento sea entregado a los pacientes". De esta manera, el análisis de los tratamientos de alto costo estaría relacionado con una evaluación conjunta de la evidencia científica y de los recursos necesarios para financiarlos.

El dirigente también consideró que el Ministerio de Salud perdió capacidad para conducir las definiciones relacionadas con el Programa Médico Obligatorio (PMO). En ese marco, la puesta en funcionamiento de la agencia aparece vinculada con la intención de establecer un criterio de evaluación para las tecnologías sanitarias y los medicamentos que puedan representar un impacto significativo sobre los presupuestos de los distintos sectores del sistema de salud.

El impacto sobre obras sociales, prepagas y salud pública

Uno de los argumentos vinculados con la iniciativa es su posible impacto sobre las cuentas de las instituciones y organismos que deben afrontar tratamientos de precios muy elevados. Daniele consideró que la medida podría aliviar las cuentas de las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y el sistema público de salud, especialmente frente a tratamientos cuyos costos son elevados.

Esa expectativa, de acuerdo con su explicación, está relacionada con la posibilidad de evitar gastos cuando los beneficios de una determinada terapia no guarden una relación considerada adecuada con el costo que representa para el sistema. El debate, por lo tanto, se concentra en cómo establecer criterios que permitan evaluar los tratamientos antes de determinar su financiamiento, tomando como referencias la evidencia disponible, los resultados esperados y los recursos necesarios para cubrirlos.

La ANEFiTS tendría precisamente ese papel dentro del esquema anunciado: analizar las tecnologías sanitarias y aportar una evaluación sobre sus características y su relación entre los beneficios y los costos.

Un segmento de medicamentos con escasa presencia en las farmacias

La iniciativa también fue analizada desde la perspectiva de su posible impacto sobre las farmacias. En este punto, Daniele precisó que el proyecto apunta a un segmento de medicamentos de alto costo que casi no se comercializa a través de esos establecimientos.

La aclaración delimita el alcance que tendría la medida sobre la actividad habitual de las farmacias, ya que los medicamentos incluidos en este esquema pertenecen principalmente a un segmento que no tiene una comercialización significativa por esos canales.

El foco, en cambio, está puesto en los tratamientos de alto costo cuya financiación representa una carga importante para las obras sociales, las prepagas y el sistema público de salud.

Todavía no hay fecha para la puesta en marcha

Uno de los aspectos que permanecen sin definición es el momento en que comenzará a funcionar efectivamente la agencia. Consultado sobre cuándo podría iniciar sus actividades, Daniele respondió: "No hay precisiones".

Por ahora, el avance anunciado no permite establecer desde qué momento comenzarían a aplicarse los nuevos criterios de evaluación. La creación de la ANEFiTS fue anunciada en marzo de 2025, pero la puesta en funcionamiento todavía no cuenta con una fecha determinada.

Así, el proyecto avanza con el objetivo de modificar el modo en que se analizan los medicamentos, tratamientos y tecnologías sanitarias de alto costo, especialmente aquellos que generan un impacto significativo sobre los presupuestos de la salud.

La propuesta contempla que la seguridad, la eficacia, los beneficios y la relación entre costo y beneficio formen parte del análisis antes de definir la cobertura. Al mismo tiempo, plantea intervenir sobre un escenario que Daniele calificó como altamente judicializado y en el que, según sostuvo, existen tratamientos financiados por decisiones judiciales aun cuando considera que algunos no cuentan con suficiente respaldo científico sobre sus beneficios.

Por el momento, sin embargo, el proceso continúa sin una fecha concreta de implementación. La ANEFiTS representa un proyecto que el Gobierno nacional busca poner nuevamente en marcha, mientras el sistema sanitario enfrenta el peso creciente de los tratamientos de alto costo y la necesidad de establecer criterios para determinar qué prestaciones y medicamentos deberán ser financiados.