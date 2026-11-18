Aguas de Catamarca informó que sus equipos se encuentran trabajando en la reparación de una cañería de 500 milímetros de diámetro que sufrió una rotura sobre calle Caseros, en el tramo comprendido entre Zurita y avenida Güemes. La intervención requiere la realización de tareas sobre esta infraestructura de distribución, mientras se desarrollan los trabajos necesarios para solucionar el inconveniente y avanzar hacia la recuperación del servicio.

La rotura de la conducción generó inconvenientes en el suministro de agua potable en distintos puntos de la zona centro de la Capital. De acuerdo con la información difundida por la empresa, las consecuencias se manifiestan tanto en sectores que registran una interrupción del servicio como en otros donde se presenta una disminución de la presión.

Los equipos técnicos trabajan en el lugar para completar la reparación. Mientras se desarrolla el operativo, la prestación permanece afectada en las áreas alcanzadas por el inconveniente, por lo que se comunicó a los usuarios cuáles son los sectores que pueden experimentar dificultades en el abastecimiento.

Los sectores que registran falta de agua

Entre las zonas directamente afectadas por la interrupción del suministro se encuentran distintos barrios y sectores de la Capital. La empresa detalló que la falta de agua alcanza a:

Capataz Villafañez.

Centro.

Obispo Colombres.

Pueyrredón.

Sud.

Villa Cubas.

En estos puntos, los usuarios pueden experimentar la interrupción del servicio mientras continúan las tareas de reparación de la cañería ubicada en calle Caseros.

La afectación comprende sectores de diferentes características y ubicaciones dentro del área céntrica y sus alrededores. Por ese motivo, el aviso de Aguas de Catamarca permite identificar las zonas alcanzadas por el inconveniente y tomar previsiones durante el tiempo que demande la intervención.

Baja presión o falta de agua en otros barrios

El reporte también contempla sectores donde las consecuencias de la rotura pueden manifestarse mediante una baja presión o falta de agua. Esta situación comprende a las 36 Viviendas de La Viñita, La Tablada, La Viñita, Los Ejidos y Los Troncos.

En estas zonas, las condiciones del suministro pueden variar durante el desarrollo de los trabajos, con una disminución de la presión disponible o una interrupción del abastecimiento.

En cuanto al plazo previsto para resolver el inconveniente, Aguas de Catamarca estimó que los trabajos se extenderán hasta horas de la tarde. Ese es el período calculado para completar las tareas sobre la cañería de 500 milímetros que se rompió en calle Caseros, entre Zurita y avenida Güemes.

Una vez finalizada la reparación, el suministro no se restablecerá necesariamente de manera simultánea en todos los sectores afectados. Según precisó la empresa, la recuperación del servicio será progresiva, por lo que la normalización del abastecimiento se producirá gradualmente después de que concluyan los trabajos.