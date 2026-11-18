Catamarca tendrá una participación destacada en la primera edición de República Folklore, el festival que se desarrollará durante el 21 y 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad, en Buenos Aires, con una programación que reunirá a más de 50 artistas distribuidos en cuatro escenarios simultáneos.

La provincia llegará a este encuentro con una propuesta integral de promoción turística y cultural, que combinará artesanías, gastronomía regional, demostraciones textiles, juegos tradicionales y música en vivo. La iniciativa buscará compartir con el público bonaerense y los visitantes del festival una parte de la identidad catamarqueña, poniendo en valor tanto las producciones locales como las expresiones culturales y los atractivos turísticos del territorio provincial.

La participación tendrá como eje la presentación de diferentes manifestaciones del patrimonio cultural de Catamarca, en un espacio que permitirá acercar al público los saberes artesanales, los sabores característicos de la región y las expresiones musicales que representan a la provincia.

En este contexto, la presencia catamarqueña no estará limitada a un espacio de exhibición, sino que integrará diferentes actividades destinadas a generar experiencias y contacto directo con quienes recorran el festival.

Visit Catamarca tendrá un espacio propio en el Paseo de las Provincias

Dentro del predio, en el denominado Paseo de las Provincias, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte dispondrá de un stand abierto identificado con la marca Visit Catamarca y el lema "El secreto mejor guardado".

Este espacio funcionará como punto de información y promoción de los destinos turísticos y las experiencias que ofrece la provincia. Allí, los visitantes podrán acceder a contenidos audiovisuales que permitirán recorrer distintos paisajes catamarqueños y conocer algunas de sus expresiones culturales.

La propuesta audiovisual estará acompañada por la exhibición de productos y piezas representativas de la producción artesanal provincial. De esta manera, el stand reunirá diferentes herramientas de promoción para mostrar la diversidad de atractivos de Catamarca y acercar su identidad a un público de alcance nacional.

La presencia del Ministerio también permitirá integrar la promoción turística con la difusión del trabajo de los artesanos y emprendedores locales, estableciendo un vínculo entre los destinos provinciales, sus tradiciones y las producciones que forman parte de su patrimonio cultural.

El trabajo artesanal y textil tendrá un lugar destacado

Uno de los principales atractivos de la participación catamarqueña será la exhibición de piezas del Mercado Artesanal y la Fábrica de Alfombras, dos espacios vinculados con la producción y la preservación de los saberes artesanales de la provincia.

A esta muestra se sumarán demostraciones textiles en vivo a cargo de Ramón Baigorria y Graciela Carrasco, integrantes del emprendimiento Rua Chaky y creadores del reconocido Poncho Bandera.

Los artesanos llevarán al festival su telar criollo para mostrar al público las técnicas y los conocimientos que intervienen en la elaboración de los tejidos tradicionales. La demostración permitirá observar directamente los procedimientos de trabajo y las particularidades de una actividad que constituye una expresión representativa de la identidad cultural catamarqueña.

La presencia del telar tendrá un valor especial dentro de la propuesta, porque permitirá mostrar no solamente los productos terminados, sino también el proceso artesanal que les da origen. Las técnicas, los materiales y los saberes transmitidos en la elaboración textil formarán parte de esta experiencia destinada a acercar al público a las tradiciones productivas de Catamarca.

El Poncho Bandera y su repercusión nacional

Entre las piezas que tendrán protagonismo durante el festival estará el Poncho Bandera, una creación realizada en Catamarca que alcanzó una importante repercusión nacional a partir de diferentes apariciones públicas.

La prenda adquirió especial visibilidad cuando Soledad Pastorutti la lució durante el homenaje a Lionel Messi en el estadio Monumental y también en la vigilia de la misa del papa León XIV en Palermo.

Esas apariciones contribuyeron a proyectar el trabajo artesanal catamarqueño hacia distintos espacios de difusión nacional, poniendo en primer plano la producción textil de Belén y la tradición que caracteriza a los artesanos de la provincia.

En República Folklore, el Poncho Bandera volverá a ocupar un lugar destacado como expresión de esa identidad. Su exhibición estará acompañada por las demostraciones de Ramón Baigorria y Graciela Carrasco, quienes mostrarán el funcionamiento del telar criollo y las técnicas utilizadas para elaborar los tejidos tradicionales.

Así, la participación permitirá relacionar una pieza que alcanzó notoriedad nacional con el trabajo de sus creadores y con el territorio donde se desarrolla esa producción artesanal.

Sabores regionales para compartir con los visitantes

La gastronomía será otro de los componentes centrales de la propuesta catamarqueña. Durante las dos jornadas, quienes se acerquen al espacio provincial tendrán la posibilidad de degustar diferentes productos regionales y conocer parte de la producción gastronómica de Catamarca.

La oferta incluirá vinos catamarqueños, dulces, confituras y otros productos regionales, en una presentación destinada a mostrar los sabores característicos de la provincia.

También participará la Fábrica de Alfajores El Rodeo, que llevará una presentación de sus productos y desarrollará propuestas recreativas para quienes visiten el espacio. La incorporación de estas actividades permitirá complementar la exhibición artesanal y las demostraciones textiles con una experiencia gastronómica, generando diferentes puntos de encuentro entre los productores catamarqueños y el público del festival.

La degustación de productos regionales formará parte de una estrategia de promoción que busca mostrar la diversidad de la producción provincial y asociar la experiencia turística con las tradiciones y los sabores locales.

Carafea representará a Catamarca en el escenario Personal

La música también tendrá un lugar relevante dentro de la participación provincial. Carafea será la encargada de representar a Catamarca el domingo 22 de noviembre, a las 20, con una presentación prevista en el escenario Personal.

La actuación incorporará el sonido catamarqueño a una programación de alcance nacional, compartiendo espacio con reconocidos exponentes de la música popular argentina.

La presencia del grupo permitirá trasladar la identidad musical de la provincia al escenario principal de una propuesta que reunirá diferentes generaciones y estilos vinculados con el folklore y la música popular.

De esta manera, la participación catamarqueña abarcará tanto las expresiones artesanales y gastronómicas como la música en vivo, con una representación que buscará mostrar distintas dimensiones de su identidad cultural.