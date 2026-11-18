El Ministerio de Salud de la provincia, en una acción articulada con el Centro Vecinal "El Jumeal", llevará adelante una jornada de vacunación destinada específicamente a los adultos mayores que residen en ese sector de la ciudad. La actividad está prevista para el jueves 19 de noviembre y se desarrollará durante tres horas, en el horario comprendido entre las 16 y las 19.

La iniciativa contempla la aplicación de distintas vacunas y propone acercar las prestaciones sanitarias a los vecinos, mediante una actividad organizada conjuntamente entre el organismo provincial de Salud y la institución vecinal. De esta manera, ambas entidades coordinarán la realización de un operativo de inmunización en el propio barrio, con una convocatoria dirigida a las personas mayores de la zona.

La jornada estará concentrada en la aplicación de cinco vacunas: Antigripal, Covid-19, Doble Adulto, Hepatitis B y Neumococo. Se trata de las dosis previstas para esta actividad, que permitirá a los adultos mayores acceder a distintas alternativas de inmunización durante el mismo operativo.

Lugar, fecha y horario de atención

De acuerdo con la información difundida, la jornada tendrá lugar en una vivienda ubicada en el barrio El Jumeal, con una dirección específica para facilitar la llegada de las personas convocadas.

El punto de encuentro será el Pasaje San Pantaleón y Venezia, casa N° 34, familia Rodríguez, donde se realizará la atención durante el horario establecido.

La precisión del domicilio constituye un dato central para quienes deseen participar de la convocatoria, ya que la actividad no se realizará en una dependencia sanitaria, sino en el lugar indicado dentro del barrio.

Cinco vacunas incluidas en el operativo

Uno de los aspectos centrales de la jornada será la disponibilidad de cinco tipos de vacunas, que estarán contempladas dentro de la actividad de inmunización organizada para los adultos mayores.

Las dosis que se aplicarán durante el operativo son:

Antigripal.

Covid-19.

Doble Adulto.

Hepatitis B.

Neumococo.

La convocatoria reúne estas cinco opciones de vacunación en una misma jornada, permitiendo que la actividad esté orientada a diferentes necesidades de inmunización contempladas por el Ministerio de Salud. La inclusión de las vacunas Antigripal y Covid-19, junto con las correspondientes a Doble Adulto, Hepatitis B y Neumococo, constituye el esquema de prestaciones anunciado para esta convocatoria barrial.

Articulación entre Salud y la institución vecinal

La organización conjunta entre el Ministerio de Salud provincial y el Centro Vecinal "El Jumeal" representa el eje institucional de la actividad. La propuesta se desarrollará a partir de la coordinación entre el área sanitaria y la entidad que representa a los vecinos del sector.

En este caso, la convocatoria está delimitada a los adultos mayores de la zona y cuenta con un lugar, una fecha y un horario definidos para facilitar la realización de la jornada.

La elección de un domicilio dentro del barrio permitirá concentrar allí la actividad de vacunación durante la tarde del jueves 19 de noviembre. El operativo se extenderá desde las 16 hasta las 19 horas y contemplará la aplicación de las cinco vacunas anunciadas.