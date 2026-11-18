Con un pico de 6 mil personas siguiendo la transmisión en vivo, comenzó este martes el primer día de la denominada "Expedición Inka", el primer streaming arqueológico de Argentina, una propuesta promovida por la Fundación Azara desde el sitio arqueológico El Shincal de Quimivil, ubicado en la localidad de Londres, departamento Belén. Teniendo en cuenta esta gran repercusión, este miércoles arrancó ya el envío de la segunda jornada que ya tiene un piso de más de 3.100 usuarios siguiendo el trabajo de los arqueólogos.

La experiencia inició con grandes expectativas y continúa sumando seguidores, al tiempo que gana repercusión en los medios nacionales. La iniciativa propone acercar al público el trabajo científico que se desarrolla en uno de los espacios arqueológicos más importantes de la provincia, mostrando directamente cómo se realizan las excavaciones, cuáles son los procedimientos utilizados por los especialistas y qué materiales aparecen durante las investigaciones.

La primera emisión ya había permitido observar de primera mano el desarrollo de una excavación, conocer cómo trabajan los arqueólogos y compartir algunos de los hallazgos de restos materiales encontrados en el lugar. De esta manera, el streaming abrió una ventana al trabajo cotidiano de los equipos de investigación, haciendo visible una tarea que habitualmente se desarrolla en el terreno científico y académico.

El interés generado durante las primeras transmisiones se reflejó tanto en la cantidad de espectadores como en los comentarios de quienes siguieron la experiencia. Entre las expresiones del público se repitieron las manifestaciones de interés por visitar El Shincal, una repercusión que también contribuye a posicionar a Catamarca como un punto central del turismo arqueológico en Argentina.

Dos horas de transmisión para descubrir la antigua capital inca

La transmisión comenzó puntualmente a las 11 y se extendió durante dos horas, bajo la conducción de Reinaldo Moralejo, integrante del equipo interdisciplinario de investigación de El Shincal de Quimivil, perteneciente a la Universidad de La Plata y al CONICET.

A lo largo de la emisión, los investigadores combinaron explicaciones científicas con imágenes aéreas que permitieron dimensionar la extensión y las características arquitectónicas del asentamiento. Las tomas mostraron la magnitud de esta antigua capital inca, considerada la más austral del Tawantisuyu, el imperio incaico.

El sitio data de 1470 y cuenta con publicaciones científicas desde comienzos del siglo XX. Su importancia histórica y arqueológica fue uno de los aspectos destacados durante la transmisión, en la que se explicó cómo las investigaciones permitieron reconstruir diferentes etapas de ocupación y comprender la organización de este espacio.

Las imágenes aéreas ofrecieron una perspectiva general del conjunto arquitectónico, mientras que las intervenciones de los especialistas permitieron conocer las características de sus construcciones y la función que cumplían dentro de la organización del asentamiento.

Excavaciones, cuadrículas y hallazgos de materiales arqueológicos

Uno de los momentos centrales de la primera entrega fue la presentación de los trabajos de excavación en una kancha, un recinto que era utilizado con fines domésticos. Durante la transmisión se pudo observar cómo los arqueólogos desplegaron una cuadrícula de trabajo para avanzar con la excavación y registrar cuidadosamente cada movimiento de piedras y cada hallazgo realizado. Este procedimiento permitió mostrar al público la metodología empleada por los investigadores y la importancia de documentar cada intervención para los estudios posteriores.

La experiencia ofreció imágenes concretas de los materiales que fueron apareciendo durante las tareas de campo. Entre los elementos encontrados se mostraron fragmentos de piezas cerámicas, piezas óseas de animales y piezas líticas, entre ellas puntas de flecha.

Uno de los objetos que despertó particular interés fue una especie de ficha utilizada para pesar hojas de coca, un elemento que también pudo ser observado por quienes seguían la transmisión.

La participación de los integrantes del equipo de investigación permitió explicar cada procedimiento desde las distintas especialidades. Los profesionales fueron detallando las tareas que realizan, las decisiones que deben tomar durante las excavaciones y los registros que elaboran para que los materiales y las intervenciones puedan ser estudiados en el futuro.

También se hizo hincapié en la necesidad de preservar el lugar, aspecto que forma parte del trabajo desarrollado por los investigadores y que requiere un registro cuidadoso de los elementos encontrados y de las características de cada sector excavado.

La historia de las investigaciones y los especialistas que estudiaron El Shincal

Otro de los ejes de la transmisión estuvo relacionado con la historia de las investigaciones arqueológicas realizadas en El Shincal. Los arqueólogos Guillermina Couso y Darío Iturriza repasaron los antecedentes de los estudios desarrollados en el sitio y mencionaron a diferentes investigadores que contribuyeron a construir el conocimiento científico sobre este asentamiento.

Entre las referencias históricas aparecieron los nombres de Hilarión Furque y Adán Quiroga, junto con investigadores más contemporáneos como Rex González y Rodolfo Raffino. Sobre este último se destacó que muchos de los actuales investigadores que trabajan en el sitio son sus discípulos, lo que permite reconocer la continuidad de las líneas de investigación y la formación de especialistas vinculados con el estudio arqueológico de El Shincal.

También participaron de la transmisión Emilio Villafañe, arqueólogo de la Universidad Nacional de Catamarca; Aylen Caparelli, especialista en arqueobotánica; y Maira Bellido, una de las guías del sitio.

La intervención de Bellido permitió incorporar la perspectiva de quienes reciben diariamente a visitantes procedentes de distintos lugares del mundo, interesados en conocer este espacio arqueológico al que frecuentemente se hace referencia como el "Machu Picchu argentino".

La presencia de profesionales de distintas disciplinas permitió ofrecer una mirada amplia sobre el sitio, integrando los estudios arqueológicos, la investigación especializada y la experiencia cotidiana de quienes trabajan en la recepción de visitantes.

El origen del nombre Shincal de Quimivil

La transmisión también incluyó una explicación sobre el origen del nombre del sitio arqueológico, un aspecto que despertó interés entre quienes seguían la actividad. Los investigadores señalaron que el término shinki hace referencia a un arbusto que crece en la zona y que durante el verano se llena de flores blancas y aromáticas.

Según explicaron, cuando el lugar fue descubierto por el mundo científico, se encontraba cubierto por estas plantas. Esa característica del paisaje fue la razón por la cual terminó siendo bautizado como Shincal.

Por otra parte, el término Quimivil hace referencia al río que atraviesa y abastece a la localidad de Londres, donde se encuentra ubicado el asentamiento arqueológico. De esta manera, la denominación del sitio reúne dos referencias directamente vinculadas con las características naturales y geográficas del lugar: la vegetación que cubría el asentamiento y el curso de agua que atraviesa la localidad.

El interés del público y el reconocimiento

La repercusión de la iniciativa también quedó reflejada en los comentarios de quienes siguieron las transmisiones. Numerosos espectadores manifestaron su intención de conocer personalmente El Shincal, una respuesta que representa una oportunidad para seguir posicionando a Catamarca como referencia nacional dentro del turismo arqueológico.

Al mismo tiempo, se registraron reiteradas expresiones de apoyo al valor del conocimiento producido desde la Universidad Pública y el CONICET, instituciones vinculadas con el desarrollo de las investigaciones que se llevan adelante en el sitio.

La participación de investigadores pertenecientes a distintas instituciones y especialidades permitió mostrar el trabajo científico desde una perspectiva directa, con explicaciones sobre los procedimientos, los hallazgos y la historia del lugar.

En este contexto, la Secretaría de Gestión Cultural, a través de la Dirección Provincial de Antropología, también acompañó la presentación de Expedición Inka y el inicio del streaming arqueológico.

El streaming continuará hasta el 20 de noviembre

La propuesta tendrá continuidad durante los días 18, 19 y 20 de noviembre, con transmisiones programadas en el horario de 11 a 13 horas.

Las emisiones podrán seguirse a través del canal de YouTube de la Fundación Azara, desde donde se desarrolla esta experiencia que permite observar en directo las investigaciones arqueológicas realizadas en El Shincal de Quimivil.

El acceso a las transmisiones se encuentra disponible en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/fundacionazara

Con picos de 6 mil espectadores, la Expedición Inka comenzó a consolidarse como una experiencia de divulgación científica que acerca la arqueología a miles de personas. Desde Londres, en el departamento Belén, El Shincal muestra su historia, sus construcciones y los hallazgos de las investigaciones, mientras el trabajo de los especialistas se convierte en protagonista de una transmisión que también despierta interés por el patrimonio cultural y turístico de Catamarca.