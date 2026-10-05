Bienestar Activo llegó al barrio La Viñita con cuidados, encuentro y recreación

Con una marcada concurrencia de vecinas y vecinos, la Primera Escuela de Deportes del barrio La Viñita se convirtió en la sede de una nueva edición del programa Bienestar Activo. Se trata de una propuesta diseñada especialmente para las personas adultas mayores, cuyo propósito central radica en fomentar el bienestar integral, los cuidados de la salud y la participación activa mediante la creación de espacios de encuentro e integración recreativa directamente en las comunidades barriales.

La realización de este despliegue territorial fue posible gracias a un trabajo de coordinación conjunta entablado entre la Vicegobernación, conducida por Rubén Dusso, y el programa "Lleguemos al Barrio", dependiente del Ministerio de Salud. Esta articulación institucional permitió acercar atención médica primaria y una amplia variedad de servicios de carácter gratuito a todas las familias de la zona, garantizando el acceso efectivo a prestaciones de salud esenciales sin necesidad de que los vecinos deban trasladarse fuera de su barrio.

Servicios médicos y prevención sanitaria

Durante el transcurso de la jornada, los equipos profesionales desplegados en el establecimiento deportivo brindaron asistencia clínica, controles periódicos y prestaciones especializadas. La cobertura de salud ofrecida de manera gratuita comprendió las siguientes especialidades e intervenciones:

Clínica médica: Atenciones para la evaluación general de salud de los adultos y adultos mayores.

Pediatría: Controles y atención médica orientados al seguimiento de los niños de la comunidad.

Enfermería: Controles de signos vitales, curaciones y asistencia primaria en terreno.

Cardiología: Evaluaciones y controles especializados para la salud cardiovascular.

Nutrición: Asesoramiento nutricional personalizado y pautas para una alimentación saludable.

Oftalmología: Revisiones visuales y diagnóstico de la salud ocular.

Obstetricia: Asistencia, controles y atención profesional para la salud reproductiva y materna.

Odontología: Revisiones odontológicas y atención para el cuidado de la salud bucal.

Atención veterinaria: Asistencia y cuidados orientados a las mascotas de los vecinos del barrio.

Concientización sanitaria: Actividades de sensibilización y difusión enmarcadas formalmente en la Campaña de Prevención de Cáncer.

Recreación comunitaria y presencia institucional

A la par de la oferta prestacional en materia de salud, el encuentro incorporó una agenda de entretenimiento y dinamismo social pensada para fortalecer los lazos vecinales. La grilla recreativa incluyó la realización de un bingo, presentaciones de música en vivo y la ambientación sonora a cargo de un DJ, lo que convirtió a la jornada en una verdadera fiesta comunitaria para los adultos mayores y sus familias.

El evento contó con el acompañamiento directo de autoridades provinciales. Estuvieron presentes en el predio el secretario de Coordinación y Técnica del Senado, Julio Macedo, y la directora de Desarrollo Social, Gabriela Moreno. Ambos funcionarios recorrieron las instalaciones, supervisaron el desarrollo de los circuitos de atención y destacaron la importancia de promover espacios institucionales que acerquen servicios fundamentales, generen bienestar e incentiven la participación comunitaria activa en los barrios.