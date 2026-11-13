Baja tensión en el NOA: EC SAPEM realiza maniobras para estabilizar el servicio

Mientras en el Valle Central se registra una máxima de 41.4 grados y San Fernando del Valle se ubica cuarta en el ranking de las ciudades más calurosas del país a las 15 horas, Energía de Catamarca SAPEM (EC SAPEM) informó sobre una situación de baja tensión en el sistema eléctrico del Noroeste Argentino (NOA), que repercute en la estabilidad del servicio en distintos sectores de la provincia. Según comunicó la empresa, las compañías transportistas están entregando energía con niveles de tensión inferiores a los requeridos, una contingencia externa a la distribuidora provincial que genera dificultades en el funcionamiento de la red eléctrica.

El inconveniente se manifiesta particularmente en diferentes zonas de la Capital y el Este catamarqueño, donde las condiciones de entrega de energía afectan la estabilidad del suministro. Desde EC SAPEM señalaron que el origen de esta situación se encuentra en el sistema de transporte eléctrico y no en una problemática propia de la distribución provincial.

En este escenario, la empresa explicó que la energía está llegando al sistema eléctrico provincial con niveles de baja tensión, una condición que obliga a realizar maniobras para contribuir a sostener el funcionamiento de la red y evitar mayores complicaciones en la prestación del servicio.

El pedido de Transnoa

En el marco de esta contingencia, la transportista Transnoa S.A. solicitó a EC SAPEM que genere energía con el propósito de contribuir a estabilizar el servicio dentro del sistema interconectado del país. El requerimiento implica que la distribuidora catamarqueña deba poner en funcionamiento mecanismos de generación extraordinaria para colaborar con la estabilidad energética, frente a las dificultades que presenta la entrega de electricidad en condiciones adecuadas de tensión.

Sin embargo, la situación también incorpora un componente económico que fue señalado expresamente por EC SAPEM. De acuerdo con lo informado, se requiere que la empresa provincial afronte el costo económico de esa generación extraordinaria, pese a que la responsabilidad por la estabilidad del transporte eléctrico y por la entrega de energía en niveles óptimos de tensión corresponde directamente a Transnoa S.A.

De esta manera, la distribuidora provincial debe responder a un pedido de generación adicional para contribuir al sostenimiento del sistema, mientras enfrenta una contingencia cuyo origen se encuentra en una instancia externa a su ámbito de responsabilidad directa.

El planteo pone de relieve las dificultades operativas y económicas que atraviesa EC SAPEM ante un escenario en el que la calidad de la energía entregada por las empresas transportistas condiciona el funcionamiento de la red provincial.

Catamarca y las temperaturas extremas

La situación eléctrica se produce, además, durante una jornada particularmente exigente para la provincia debido a las temperaturas extremas. Este escenario climático representa un factor adicional de exigencia para el sistema eléctrico, en un contexto en el que el funcionamiento de los equipos de refrigeración y climatización adquiere especial importancia para los hogares.

La coincidencia entre la baja tensión registrada en el sistema de transporte y las elevadas temperaturas obliga a prestar especial atención al comportamiento de la demanda energética. En esas condiciones, el consumo eléctrico de los domicilios constituye un aspecto central para preservar la estabilidad de la red y evitar sobrecargas.

Por ese motivo, EC SAPEM solicitó la colaboración de los usuarios mediante la aplicación de medidas de uso responsable de la energía. El objetivo es reducir la demanda durante los momentos de mayor exigencia térmica, contribuir a sostener el funcionamiento del sistema y proteger tanto las instalaciones domiciliarias como los artefactos eléctricos durante esta ola de calor.

Las recomendaciones

Entre las principales indicaciones difundidas por la distribuidora se encuentra la regulación de los equipos de aire acondicionado en 24 °C. La empresa advirtió que cada grado por debajo de esa temperatura incrementa el consumo eléctrico entre un 7% y un 10%, por lo que mantener una configuración adecuada permite evitar una demanda innecesaria de energía.

Asimismo, EC SAPEM recomendó mantener cerradas las puertas y ventanas de los ambientes climatizados. Esta medida busca conservar las condiciones de refrigeración interiores y evitar que los equipos deban trabajar durante más tiempo para mantener la temperatura seleccionada.

Otro de los puntos señalados está relacionado con la utilización simultánea de electrodomésticos y otros equipos de elevado consumo. La empresa pidió evitar su funcionamiento conjunto durante las horas de mayor demanda térmica, especialmente entre las 12:00 y las 18:00.

Entre las recomendaciones específicas se destacan:

Regular los aires acondicionados en 24 °C: cada grado por debajo de esa temperatura aumenta el consumo eléctrico entre un 7% y un 10%.

Mantener cerradas puertas y ventanas: evitar el ingreso de aire caliente en los ambientes que cuentan con climatización.

Reducir el uso simultáneo de electrodomésticos: evitar poner en funcionamiento al mismo tiempo lavarropas, planchas, hornos eléctricos, termotanques y bombas de agua.

Prestar especial atención al horario de mayor demanda: limitar el funcionamiento de estos artefactos entre las 12:00 y las 18:00.

Apagar las luces innecesarias: mantener iluminados únicamente los ambientes que se estén utilizando.

Desconectar cargadores y electrodomésticos: evitar el consumo de los equipos que permanecen conectados en modo stand-by.

Estas medidas forman parte del pedido de colaboración realizado por la distribuidora para disminuir las exigencias sobre el sistema eléctrico durante las horas de temperaturas más elevadas.

Cuadrillas técnicas asisten los reclamos

Mientras se desarrollan las maniobras destinadas a contribuir a la estabilidad del sistema, las cuadrillas técnicas de EC SAPEM permanecen trabajando de manera permanente en la vía pública.

Según informó la empresa, los equipos operativos se encuentran abocados a atender los reclamos puntuales derivados de esta contingencia y realizar las intervenciones necesarias para normalizar el suministro eléctrico a la brevedad. La presencia de personal técnico en distintos sectores busca dar respuesta a los inconvenientes que puedan registrarse como consecuencia de la situación de baja tensión que afecta al sistema eléctrico provincial.

En este contexto, la distribuidora combina las tareas operativas en la vía pública con el pedido de reducción del consumo domiciliario, mientras responde al requerimiento de Transnoa S.A. para generar energía adicional y colaborar con la estabilización del sistema interconectado nacional.