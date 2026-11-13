La Capital propone un fin de semana de naturaleza, aventura y gastronomía

La Capital se prepara para vivir un fin de semana con múltiples alternativas turísticas, culturales y recreativas. Con la llegada de los días cálidos y la invitación a disfrutar de los espacios al aire libre, los principales atractivos de la ciudad desplegarán una programación destinada tanto a los vecinos como a quienes visiten la Capital durante estas jornadas.

La propuesta reúne peñas folclóricas, experiencias artesanales, caminatas por paisajes naturales y deportes de aventura, en una agenda que busca combinar entretenimiento, aprendizaje y contacto con la identidad cultural catamarqueña.

Las actividades están pensadas para quienes desean salir de la rutina, compartir momentos en familia o con amigos y descubrir diferentes espacios de la ciudad. Desde la gastronomía regional hasta las experiencias vinculadas con la naturaleza y la adrenalina de las actividades deportivas, las opciones abarcan distintos intereses y edades.

La programación tiene como escenarios destacados la Casa de la Puna, el Pueblo Perdido de la Quebrada y el Dique El Jumeal, tres espacios que ofrecerán propuestas diferentes para disfrutar de la cultura, la historia, los sabores y los paisajes de la Capital.

Casa de la Puna: artesanías y gastronomía regional

Ubicada en Padre D'Agostino s/n, esquina avenida Recalde, la Casa de la Puna constituye uno de los espacios representativos de la cultura catamarqueña. Durante todo el año abre sus puertas para que vecinos y visitantes puedan acercarse a las tradiciones artesanales y conocer el trabajo de quienes mantienen vivos los saberes vinculados con los tejidos.

El establecimiento funciona todos los días, de 8 a 20 horas, y ofrece la posibilidad de recorrer sus instalaciones y conocer la denominada Ruta del Telar, un circuito dedicado al universo de las tejedoras. A través de esta experiencia, los visitantes pueden apreciar el talento de las manos artesanas que transforman los hilos en piezas textiles de gran valor artístico.

Las visitas guiadas se realizan de 9 a 13 y de 15 a 19 horas, con salidas cada una hora. Además, el espacio dispone de una exposición permanente en la que se pueden observar y adquirir prendas textiles que reflejan la riqueza del patrimonio artesanal de la provincia.

La experiencia se complementa con la propuesta gastronómica de Achalay Empanadas, un espacio que invita a degustar empanadas elaboradas en horno de barro, comidas típicas y vinos regionales. El establecimiento combina espacios verdes al aire libre con un salón climatizado, ofreciendo distintas posibilidades para disfrutar de la gastronomía en un entorno preparado para recibir al público.

La programación tendrá uno de sus momentos destacados este viernes 13 de noviembre, con una nueva noche de peña folclórica. Desde las 22 horas, el escenario recibirá al cantante salteño Fernando "El Zurdo" Borjas, quien compartirá la velada con artistas invitados: Agustín Isasmendi, La Caravana Catucha, Itatí y Los Quircos.

Para quienes deseen participar, se pueden realizar reservas o adquirir entradas anticipadas por un valor de $10.000, comunicándose al teléfono 383-4508588.

La propuesta gastronómica continuará durante el sábado y el domingo, con almuerzos regionales destinados a quienes quieran disfrutar de los sabores tradicionales en el entorno de la Casa de la Puna.

Pueblo Perdido de la Quebrada: filigrana, historia y caminatas

El Pueblo Perdido de la Quebrada será otro de los puntos centrales de la agenda turística, especialmente para quienes buscan actividades que combinen historia, creatividad y contacto con el paisaje natural.

Este sábado 14 de noviembre, de 15 a 18 horas, se desarrollará una nueva edición de "Tejiendo Arte y Tradición", que tendrá como actividad principal un taller intensivo de iniciación a la filigrana. Se trata de una técnica artesanal mediante la cual el metal se transforma en delicadas piezas de gran valor artístico.

La capacitación estará a cargo de Georgina Ávila y Morena Di Meglio, quienes compartirán sus conocimientos y acompañarán a los participantes durante el aprendizaje de diferentes técnicas de este antiguo oficio.

El taller tiene costo y requiere inscripción previa. Las personas interesadas pueden solicitar información y realizar consultas a través de los teléfonos 383 469-7090 y 383 465-9346.

El atractivo también ofrece alternativas para quienes prefieren recorrer el entorno natural mediante caminatas. En ese sentido, se propone una experiencia de trekking por la quebrada, que permite descubrir paisajes y escenarios naturales de singular belleza.

La actividad se realiza los martes, jueves y sábados a las 15:30 horas, con recorridos aproximados de 10 kilómetros por el Arroyo Lascano o el Sendero Lomada de la Aguada.

Se trata de una caminata de dificultad baja, con una duración estimada de tres horas, pensada para disfrutar del aire libre y conocer diferentes rincones del paisaje. La propuesta está organizada por la Agencia Los Puestos, tiene costo y requiere reserva previa. Para consultas y contratación, los interesados pueden comunicarse a los números 383 437-0249 y 383 433-7280.

Dique El Jumeal: deportes, agua y aventura en las montañas

Con el paisaje de las montañas como marco, el espejo de agua y sus vistas panorámicas, el Dique El Jumeal se presenta como uno de los escenarios elegidos para las actividades recreativas y deportivas durante los días cálidos.

El lugar concentra propuestas para quienes buscan explorar el entorno serrano, practicar deportes de aventura o disfrutar de actividades náuticas. Entre las opciones disponibles se encuentran las experiencias de trekking, escalada y rappel, guiadas por Nicolás Aguirre. Estas actividades permiten recorrer el espacio natural desde distintas perspectivas y requieren reserva previa, que puede gestionarse a través del teléfono 2901 65-9434.

Para los aficionados a los desafíos verticales, también se realizarán jornadas de escalada en roca organizadas por Huellas Verticales, bajo la responsabilidad del profesor Mauricio Olmos. La actividad se desarrolla los sábados, de 15 a 19 horas, y requiere reserva previa al número 383 480-8339.

El espejo de agua ofrece, además, alternativas para quienes desean navegar y contemplar el paisaje desde otra perspectiva. En ese rubro, Alijilán Tours, a cargo del profesor Daniel Silcán, dispone de kayaks, hidropedales e hidrobicis. El servicio funciona de jueves a domingos, entre las 15 y las 21 horas. Para consultas y reservas está disponible el teléfono 383 451-0951.

Otra opción es Travesías del Jumeal, que ofrece alquiler de kayaks e hidropedales todos los días, también en la franja horaria de 15 a 21 horas. Los interesados pueden comunicarse a los números 383 490-7227 y 383 405-9130.

A estas propuestas se suma una alternativa para quienes buscan una experiencia con mayor adrenalina: la tirolesa de Multiaventura, a cargo del profesor Marcelo Arroyo. La actividad se realiza los domingos, de 18 a 21 horas, y permite apreciar el entorno natural desde una perspectiva diferente. Para obtener información, se encuentra habilitado el teléfono 383 478-9238.

Cultura en el Valle: un espectáculo especial por el Día de la Tradición

La agenda del fin de semana también tendrá un espacio destacado para las expresiones culturales y folclóricas. El ciclo "Cultura en el Valle", impulsado por la Secretaría de Cultura de la Capital, presentará un espectáculo especial con motivo del Día de la Tradición.

La actividad se desarrollará desde las 18:30 horas en el Parque de Los Vientos, con la participación de diferentes artistas y agrupaciones que llevarán la música y la danza folclórica al espacio público.

La programación artística estará integrada por Los Mellizos, Néstor Pacheco, Deby Gianoglio, Jomaray y el Ballet Folclórico Municipal. Además de las presentaciones musicales y de danza, el encuentro incluirá juegos tradicionales y sorteos, con actividades destinadas a compartir y celebrar las expresiones de la tradición.

La propuesta se incorpora a una agenda que combina los atractivos naturales y recreativos con las manifestaciones culturales propias de la identidad local, ofreciendo otra alternativa para disfrutar del fin de semana en la ciudad.

Dónde consultar la programación turística completa

Las actividades previstas para este fin de semana conforman una oferta diversa que permite recorrer distintos espacios de San Fernando del Valle de Catamarca y elegir entre experiencias culturales, gastronómicas, artesanales y deportivas.

Desde una noche de peña en la Casa de la Puna hasta un taller de filigrana en el Pueblo Perdido de la Quebrada, pasando por las caminatas, la escalada, el rappel, los paseos en kayak y la tirolesa en el Dique El Jumeal, la Capital propone alternativas para diferentes públicos.

A estas opciones se suma el espectáculo especial por el Día de la Tradición en el Parque de Los Vientos, con artistas, ballet folclórico, juegos y sorteos.

Quienes deseen conocer la programación completa de la agenda turística pueden consultar el sitio oficial sfvc.tur.ar y las redes sociales de SFVC Turismo, donde se encuentra disponible la información sobre las distintas propuestas y sus modalidades de participación.