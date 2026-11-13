El San Juan Bautista avanza con una renovación integral de su sistema de climatización

El Hospital San Juan Bautista lleva adelante un proceso de renovación integral de su sistema de climatización, en el marco de las acciones que desarrolla el Ministerio de Salud de la provincia para mejorar la infraestructura y fortalecer el equipamiento de los centros de salud de todo el territorio provincial.

Los trabajos que se ejecutan en el establecimiento comprenden tareas de mantenimiento, readecuación y modernización de las instalaciones destinadas a la refrigeración y distribución del aire. La intervención forma parte de un proyecto que contempla distintas acciones técnicas orientadas a actualizar el funcionamiento del sistema y adecuarlo a las necesidades de un hospital de alta complejidad.

La iniciativa no se limita al mantenimiento de los equipos existentes, sino que incluye la incorporación de nuevas unidades, la sustitución de tecnología que quedó obsoleta y la reparación integral de diferentes componentes. De esta manera, se busca avanzar sobre distintos aspectos del sistema de climatización para mejorar su rendimiento y garantizar condiciones ambientales más adecuadas en las instalaciones hospitalarias.

Incorporación de equipos y reemplazo de tecnología obsoleta

Uno de los ejes centrales del proyecto es la renovación tecnológica del sistema de climatización. Para ello, se prevé incorporar nuevos equipos y reemplazar aquellos componentes cuya tecnología ya no responde a los requerimientos actuales del establecimiento.

A estas tareas se suma la reparación integral de distintos elementos que forman parte de las instalaciones. El conjunto de las intervenciones apunta a mejorar tanto la capacidad de refrigeración como la distribución del aire en los diferentes sectores del hospital.

La actualización de los equipos constituye un aspecto relevante de la intervención, ya que permitirá mejorar su eficiencia y optimizar el funcionamiento general del sistema. En ese sentido, la modernización contempla una revisión de los componentes existentes y la ejecución de las reparaciones necesarias para fortalecer las prestaciones de climatización.

La necesidad de contar con condiciones ambientales adecuadas

Las tareas también responden a la necesidad de fortalecer la infraestructura hospitalaria frente a las altas temperaturas que se registran en la provincia. Este escenario vuelve indispensable disponer de sistemas de climatización adecuados para el funcionamiento de establecimientos sanitarios que desarrollan actividades asistenciales y mantienen en funcionamiento distintos servicios.

En un hospital de alta complejidad, las condiciones ambientales representan un aspecto fundamental para el desarrollo cotidiano de las tareas. Por ese motivo, disponer de instalaciones capaces de garantizar una refrigeración adecuada y una correcta distribución del aire constituye una necesidad vinculada tanto con las actividades de atención como con el funcionamiento de los servicios.

La intervención en el San Juan Bautista busca responder a esas exigencias mediante una actualización de su infraestructura de climatización. La incorporación de equipamiento, el reemplazo de tecnología obsoleta y la reparación de los distintos componentes forman parte de una misma estrategia de mejora, destinada a adecuar las instalaciones a las necesidades del establecimiento.