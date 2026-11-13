La Virgen del Valle visitó la escuela especial de Valle Viejo y al Hogar Padre Camilo

La comunidad educativa de la escuela especial San Francisco de Asís, ubicada en la localidad de San Isidro, departamento Valle Viejo, vivió este viernes 13 de noviembre una jornada especial con la visita de la imagen peregrina de Nuestra Señora del Valle. La llegada de la Madre del Valle fue recibida con alegría y entusiasmo por quienes forman parte de la institución, en un encuentro marcado por la fe, la oración y la participación comunitaria.

La presencia de la imagen mariana convocó a alumnos, docentes, directivos, personal de la escuela y familias, que compartieron distintos momentos de encuentro en un clima fraterno y de profunda devoción. La recepción estuvo acompañada por cantos y oraciones, expresiones con las que la comunidad educativa manifestó su cariño y veneración hacia la Virgen.

La visita se convirtió así en una oportunidad para reunir a los distintos integrantes de la institución alrededor de una celebración religiosa, en la que la imagen peregrina ocupó el centro de la jornada. La alegría expresada durante la bienvenida reflejó la importancia que tuvo para la escuela recibir a la que es reconocida como la Madre Morena.

Oración, bendición y acompañamiento

El momento de bienvenida contó con la participación del padre Leandro Roldán, capellán del Santuario Catedral, quien acompañó a la comunidad educativa durante el encuentro.

El sacerdote compartió la recepción de la imagen, guió las oraciones y realizó una bendición destinada a todos los presentes. La bendición alcanzó a los alumnos, docentes, directivos y demás trabajadores de la institución, además de las familias que también participaron de esta jornada.

De esta manera, la visita no estuvo dirigida únicamente a quienes desarrollan diariamente sus actividades dentro de la escuela, sino que incluyó también a los familiares, integrándolos a este espacio de encuentro religioso y comunitario.

La presencia del padre Roldán permitió acompañar el momento desde la oración y la celebración de la fe, en una jornada en la que la comunidad educativa pudo expresar colectivamente su devoción a Nuestra Señora del Valle.

Según lo previsto, la imagen peregrina permanecerá en la escuela hasta horas del mediodía, por lo que la institución continuará recibiendo su visita durante la mañana de este viernes.

La Madre del Valle también llegó al Hogar Padre Camilo

La recorrida de la imagen peregrina incluyó también al Hogar Padre Camilo, donde la Virgen del Valle llegó durante la mañana y fue recibida con entusiasmo y cariño por las personas que se alojan en el lugar y por quienes trabajan allí y acompañan el proyecto de contención.

El recibimiento reunió a residentes y trabajadores en torno a la presencia de la Madre Morena, en otro momento de encuentro marcado por la cercanía, la oración y la expresión de la fe. La visita permitió que quienes forman parte de este espacio compartieran una instancia de reflexión espiritual junto a la imagen mariana.

En esta oportunidad, el momento de oración estuvo guiado por el Hno. Norles Marín, quien viene desarrollando su tarea pastoral en el Santuario Catedral. Ante la presencia de la Madre Morenita, condujo un espacio de reflexión y oración para acompañar a quienes viven y trabajan en el hogar.

La actividad se desarrolló en un clima de recogimiento y participación, con la presencia de las personas alojadas y de quienes forman parte del trabajo cotidiano de acompañamiento que sostiene el proyecto de contención.