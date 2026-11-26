La realización del banderazo estudiantil en la Plaza 25 de Mayo, protagonizado por alumnos de 5° y 6° año del nivel secundario, motivó la organización de un dispositivo especial de seguridad y ordenamiento vehicular en el centro de San Fernando del Valle de Catamarca. La medida contempla la participación conjunta de la Policía de la provincia y personal de Tránsito Municipal, con intervenciones destinadas a garantizar condiciones adecuadas de seguridad durante el desarrollo de la actividad.

La planificación fue diagramada por la Jefatura de Policía, a través de la División Seguridad en Espectáculos Deportivos, dependiente del Departamento Operaciones Policiales. El dispositivo preventivo responde a la concentración prevista de estudiantes durante los días jueves 26 y viernes 27 del corriente mes y año, en el horario comprendido entre las 12:00 y las 15:00, en el principal paseo céntrico de la Capital.

La convocatoria estudiantil tendrá como escenario la Plaza 25 de Mayo y sus inmediaciones, un sector que comprende distintas arterias de circulación vehicular y peatonal. Por ese motivo, las autoridades resolvieron establecer un esquema de intervención que permita ordenar el tránsito en los accesos y calles cercanas, teniendo en cuenta el movimiento de personas que se espera durante ambas jornadas.

El operativo no contempla inicialmente un corte generalizado de las calles, sino un sistema de controles progresivos que permitirá modificar las condiciones de circulación según la evolución de la concentración. De esta manera, las medidas podrán intensificarse si aumenta la presencia de estudiantes o si las actividades generan la ocupación de las calzadas.

Los cuatro sectores donde se concentrarán los controles

El dispositivo de ordenamiento vehicular estará distribuido en las arterias que rodean la Plaza 25 de Mayo. La intervención policial y municipal tendrá en cuenta especialmente cuatro sectores, identificados de acuerdo con su ubicación respecto del paseo céntrico.

Los puntos contemplados en la planificación son los siguientes:

Sector Norte: inmediaciones de calle Sarmiento y acceso a la Catedral.

Sector Sur: inmediaciones de calle Rivadavia y circulación peatonal.

Sector Este: inmediaciones de calle República.

Sector Oeste: inmediaciones de calle San Martín.

La distribución de los controles permitirá prestar atención a los distintos accesos y sectores de circulación que rodean la plaza. En particular, se tendrá en cuenta la convivencia entre el tránsito vehicular y el desplazamiento de los estudiantes y demás peatones que concurran al lugar.

La participación de personal policial y de Tránsito Municipal estará orientada a organizar la circulación en estas arterias, regular los movimientos vehiculares y disponer las medidas necesarias si las condiciones del evento requieren modificaciones en el esquema inicialmente previsto.

La planificación establece así un área de intervención que comprende las calles Sarmiento, Rivadavia, República y San Martín, además de las inmediaciones del acceso a la Catedral y los espacios destinados a la circulación peatonal.

Cortes preventivos y desvíos

Uno de los aspectos centrales del operativo será la aplicación de un criterio de intervención progresiva, mediante el cual las autoridades evaluarán las condiciones de circulación y la concentración de personas antes de avanzar con restricciones más amplias.

El esquema contempla tres instancias diferenciadas. Cada una responde a un escenario posible durante el desarrollo del banderazo y establece las medidas que podrán adoptarse para mantener el ordenamiento vehicular y las condiciones de seguridad.

Primera instancia: regulación sin cortes totales.

En una primera etapa, el personal afectado al operativo realizará tareas de regulación vehicular en las esquinas y accesos inmediatos a la Plaza 25 de Mayo. Esta instancia no contempla disponer cortes totales de calles, por lo que el objetivo inicial será ordenar la circulación mediante la presencia de los agentes en los puntos establecidos.

Se trata del primer nivel de intervención previsto, que permitirá observar el movimiento vehicular y peatonal mientras se desarrolla la concentración estudiantil.

Segunda instancia: cortes temporales y desvíos.

La segunda etapa podrá implementarse si se registra un incremento en la concentración de personas o si los estudiantes comienzan a ocupar las calzadas. Frente a esas circunstancias, las autoridades evaluarán la necesidad de establecer cortes temporales y desvíos vehiculares.

Esta posibilidad introduce una modificación en las condiciones de circulación inicialmente previstas y estará supeditada a la evolución de la actividad en las inmediaciones de la plaza.

Tercera instancia: ampliación de las restricciones.

El tercer nivel de intervención contempla un escenario de mayor concentración, particularmente si se produce una ocupación masiva de las arterias circundantes.

En ese caso, las autoridades podrán ampliar las restricciones de circulación hasta garantizar las condiciones adecuadas de seguridad. Esto significa que los controles podrán extenderse más allá de las regulaciones iniciales y de los eventuales cortes temporales, en función de las necesidades que surjan durante el evento.

Recomendaciones para quienes circulen por el centro

Ante la implementación del dispositivo, la Policía de Catamarca solicitó la colaboración de la comunidad en general y pidió respetar las indicaciones impartidas por el personal afectado al operativo.

La recomendación adquiere especial importancia para quienes deban transitar por las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo durante las franjas horarias previstas, tanto conductores como peatones.

La posibilidad de que se establezcan cortes temporales, desvíos o restricciones más amplias dependerá de la cantidad de personas que se concentren y de la eventual ocupación de las calles. Por ese motivo, las condiciones de circulación podrán variar entre la primera y la última etapa del dispositivo.

Finalmente, se reiteró el pedido a la comunidad para que observe y respete las indicaciones del personal policial y de Tránsito Municipal, cuya tarea estará concentrada en las calles circundantes a la Plaza 25 de Mayo durante el horario establecido.