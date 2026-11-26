La Catedral Basílica de Catamarca lleva adelante una serie de tareas de desinfección, limpieza y acondicionamiento de sus instalaciones, en el marco de los preparativos para las próximas fiestas en honor de la Pura y Limpia Concepción del Valle, cuya celebración comenzará este domingo 29 de noviembre con la tradicional Bajada de la Sagrada Imagen.

Como parte de estas acciones, durante la noche del miércoles 25 de noviembre se realizó un operativo de desinfección en el predio de la Catedral Basílica. Los trabajos estuvieron a cargo del personal del área de Saneamiento Ambiental de la Municipalidad de la Capital, bajo la responsabilidad del director Jorge Herrera.

La intervención comprendió las tareas de desinfección previstas en el espacio de la Catedral y se inscribe en las labores de mantenimiento y acondicionamiento que se desarrollan en el lugar. Estas actividades forman parte de los trabajos organizados para preparar el templo de cara a las celebraciones religiosas que comenzarán en los próximos días.

A raíz de las tareas realizadas, se informó que el Camarín abrirá más tarde de lo habitual, una modificación que tendrá incidencia en el funcionamiento habitual de ese espacio durante las primeras horas de la jornada.

Por este motivo, la celebración eucarística correspondiente a las 7.00 se trasladará al altar mayor de la Catedral Basílica. De esta manera, los fieles que concurran a la primera Misa del día deberán tener en cuenta que la celebración no se realizará en el espacio habitual del Camarín, sino en el altar mayor del templo.

La modificación responde directamente a los trabajos de desinfección efectuados durante la noche del miércoles y a la necesidad de organizar la apertura de los distintos sectores de la Catedral después de esas intervenciones.

Este viernes la Catedral permanecerá cerrada durante la tarde

Por otra parte, se comunicó que este viernes 27 de noviembre, durante las horas de la tarde, la Catedral Basílica permanecerá cerrada debido a la continuidad de los trabajos de limpieza y acondicionamiento del templo.

Las tareas tienen como finalidad preparar las instalaciones para las fiestas en honor de la Pura y Limpia Concepción del Valle, una de las celebraciones religiosas previstas para los próximos días y cuyo inicio está programado para este domingo 29.

El cierre durante la tarde permitirá avanzar con los trabajos necesarios para acondicionar el edificio religioso de cara al comienzo de las festividades. En consecuencia, la actividad habitual del templo tendrá modificaciones durante esa jornada, especialmente en lo referido a las celebraciones eucarísticas programadas para las últimas horas del día.

La disposición establece que no se celebrarán las Misas vespertinas de las 18.00 y las 20.00. Por lo tanto, quienes tengan previsto concurrir a alguna de esas celebraciones deberán considerar que ambas fueron suspendidas debido a los trabajos que se realizarán en el interior de la Catedral.

Los preparativos para las fiestas de la Pura y Limpia Concepción del Valle

Las tareas de limpieza y acondicionamiento se desarrollan en la antesala de las fiestas en honor de la Pura y Limpia Concepción del Valle, que comenzarán este domingo 29 de noviembre con uno de los momentos centrales de la programación religiosa: la Bajada de la Sagrada Imagen, prevista para las 19.00.

La proximidad de esta celebración constituye el motivo de los trabajos que se realizan en el templo. La preparación de sus instalaciones requiere organizar las tareas de saneamiento y limpieza, además de adecuar los espacios para el inicio de las actividades previstas.

En este contexto, las modificaciones informadas afectan tanto la apertura del Camarín después de la desinfección del miércoles como el funcionamiento de la Catedral durante la tarde del viernes.