El Ministerio de Salud de Catamarca continúa trabajando en el fortalecimiento de las estrategias de prevención del dengue, con especial atención en la vigilancia del mosquito transmisor de la enfermedad y en la identificación de los sectores que presentan mayores condiciones de riesgo de transmisión.

En ese marco, el equipo de Salud de la provincia participó de una capacitación virtual encabezada por referentes de la Dirección Nacional de Vectores, una instancia de trabajo destinada a profundizar las herramientas de seguimiento y evaluación que permiten mejorar las intervenciones preventivas frente a la circulación del vector.

La actividad contó con la participación del equipo del Laboratorio Entomológico y de referentes de Vigilancia Epidemiológica, quienes tuvieron a su cargo la presentación de los datos correspondientes a la provincia. La información expuesta constituye un elemento central para establecer los lineamientos de trabajo que se implementarán con el propósito de evitar la propagación del mosquito transmisor del dengue durante los meses de mayor circulación.

El encuentro permitió avanzar en el análisis de los indicadores utilizados para observar el comportamiento del vector y relacionar esa información con la situación epidemiológica. De esta manera, el trabajo de los equipos técnicos busca integrar diferentes registros para contar con una evaluación más amplia de los escenarios que pueden favorecer la transmisión de la enfermedad.

La capacitación se inscribe en una línea de trabajo orientada a consolidar la articulación entre las áreas que intervienen en la vigilancia entomológica y epidemiológica, tomando como referencia los datos relevados en el territorio provincial.

La integración de indicadores entomológicos y casos humanos

Uno de los aspectos centrales abordados durante la capacitación fue la incorporación de los indicadores entomológicos a la evaluación de los indicadores de casos en humanos. Esta integración permite considerar conjuntamente la actividad del mosquito y los registros epidemiológicos, dos componentes que forman parte del análisis necesario para orientar las medidas de prevención.

Al respecto, la referente provincial de Vigilancia Epidemiológica, Verónica Di Giovanni, explicó que durante el encuentro se trabajó sobre la visualización de ambos tipos de indicadores.

En ese sentido, señaló: "En esta oportunidad se visualizaron los indicadores entomológicos integrados a los indicadores de casos en humanos".

La explicación pone de relieve la importancia de relacionar la información vinculada con la presencia y actividad del mosquito con los datos correspondientes a las personas afectadas. El análisis conjunto de estos elementos permitirá incorporar nuevas referencias para evaluar la situación provincial y establecer criterios de intervención en función de los riesgos detectados.

La sala de situación provincial como herramienta de seguimiento

Como parte de los lineamientos que se desprenden de la capacitación, Di Giovanni adelantó que los indicadores entomológicos comenzarán a ser evaluados en la sala de situación provincial de arbovirosis.

La incorporación de estos datos permitirá sumar información específica sobre la actividad del mosquito al análisis que se realiza en ese ámbito. De esta manera, la vigilancia epidemiológica podrá contar con indicadores relacionados directamente con el comportamiento del vector y vincularlos con los registros de casos humanos.

La referente provincial destacó que esta evaluación tendrá una finalidad concreta: mejorar la coordinación de las acciones preventivas y direccionarlas hacia los lugares donde se detecten condiciones de mayor riesgo de transmisión.

Al explicar el alcance de esta nueva modalidad de seguimiento, indicó que los indicadores entomológicos "tienen que ver con la actividad del mosquito, lo que nos permite coordinar acciones preventivas, direccionadas según los lugares detectados con mayor riesgo de transmisión por la presencia del vector".