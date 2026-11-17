El Nodo Tecnológico de la Capital presentó en Tucumán su modelo de gestión institucional y su propuesta de formación educativa, en el marco del Segundo Congreso Regional en Administración, que se desarrolló los días 12 y 13 de noviembre en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). La participación permitió compartir en un ámbito académico regional las experiencias impulsadas desde el municipio en materia de modernización estatal, innovación pública y acceso gratuito a la capacitación tecnológica.

El organismo, dependiente de la Secretaría de Gabinete y Modernización de la Municipalidad de la Capital, a cargo de Mariano Rosales, estuvo representado por el director de Optimización Administrativa, Gustavo Sarmiento, y Cecilia Pérez. La delegación capitalina presentó dos trabajos de investigación elaborados conjuntamente con docentes e integrantes de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad Nacional de Catamarca (FCEyA-UNCA).

Las ponencias abordaron dos dimensiones complementarias de la experiencia institucional: por un lado, el proceso de transformación administrativa y edilicia que permitió convertir un inmueble históricamente destinado al funcionamiento de la antigua cárcel de la ciudad en un espacio público de innovación; por otro, el desarrollo de una propuesta educativa articulada con la universidad pública, orientada a ofrecer formación gratuita y certificada en distintas áreas del conocimiento.

De esta manera, la presentación reunió experiencias vinculadas tanto con la reorganización interna de la administración municipal como con la construcción de oportunidades de capacitación para la comunidad.

De la antigua cárcel a un polo público de innovación

La primera investigación, titulada «Modernizar de adentro hacia afuera: tecnología, personas y procesos en el Nodo Tecnológico de Catamarca», fue redactada por Gustavo Sarmiento junto a Darwin Agustín Juliani y José Ramón Ibáñez.

El trabajo analiza la transformación profunda del inmueble donde funcionó la antigua cárcel de la ciudad, un espacio que fue reconvertido en un polo público de innovación y que, desde su puesta en funcionamiento, ya alcanzó a más de 23.000 personas.

La investigación pone el foco en el alcance de esa reconversión, que no se limita a una modificación de la infraestructura física, sino que también comprende una nueva concepción del funcionamiento institucional y de los servicios vinculados con la tecnología y la formación.

Uno de los principales planteos desarrollados en la ponencia sostiene que la modernización administrativa no consiste únicamente en incorporar equipamiento tecnológico. Por el contrario, requiere un proceso previo de reorganización de las tareas, revisión de los procedimientos internos y capacitación de los recursos humanos que forman parte de la estructura municipal.

Desde esa perspectiva, el estudio plantea que la transformación digital debe estar acompañada por cambios en los procesos de trabajo y por la preparación del capital humano, de manera que las herramientas tecnológicas puedan incorporarse sobre una estructura administrativa organizada.

La experiencia del Nodo Tecnológico constituye, en ese sentido, el eje central del análisis presentado en Tucumán, especialmente por el desarrollo de soluciones propias para optimizar el funcionamiento cotidiano del organismo.

Cinco sistemas operativos desarrollados por trabajadores municipales

Entre los aspectos destacados de la primera investigación aparece el desarrollo de cinco sistemas operativos programados íntegramente por agentes municipales. Este dato constituye uno de los elementos centrales del modelo de gestión expuesto durante el congreso, ya que refleja la participación del propio personal en la construcción de herramientas destinadas a mejorar los procedimientos administrativos.

Entre esas soluciones se encuentra el registro digital de asistencia mediante código QR, utilizado por 86 trabajadores y personal de conducción.

La incorporación de este sistema forma parte de las experiencias concretas que el trabajo académico utiliza para explicar cómo la modernización puede desarrollarse a partir de capacidades existentes dentro de la administración municipal.

En lugar de limitar el proceso a la adquisición de tecnología, la investigación destaca la intervención de los agentes públicos en la programación de los sistemas y en la transformación de las prácticas internas. De esta manera, el desarrollo tecnológico aparece vinculado con la reorganización administrativa y la formación de quienes participan diariamente en el funcionamiento del organismo.

El planteo de modernizar de adentro hacia afuera sintetiza precisamente esa orientación: primero fortalecer los procesos y las capacidades humanas y, sobre esa base, avanzar en la digitalización de la gestión.

La propuesta educativa y los convenios estratégicos con la UNCA

La segunda investigación presentada en la Universidad Nacional de Tucumán se denominó "La propuesta educativa del Nodo Tecnológico y su articulación académica con la Universidad Nacional de Catamarca".

El trabajo fue elaborado por Cecilia Pérez, en coautoría con Silvia Soledad Correa Ferreyra y Diego Emiliano Ponce, y tiene como objetivo sistematizar los convenios estratégicos establecidos con la UNCA para el dictado de diplomaturas gratuitas con certificación universitaria.

La investigación expone el desarrollo de una política de formación que vincula al Nodo Tecnológico con distintas unidades académicas de la universidad pública, mediante propuestas orientadas a responder a diferentes áreas de capacitación.

En ese esquema se destacan dos líneas de articulación institucional. La primera corresponde al trabajo conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEyA), desde donde se desarrollan contenidos relacionados con emprendedurismo, educación financiera, ciudadanía digital y gestión comercial.

Estas áreas forman parte de la propuesta educativa que busca acercar conocimientos y herramientas para distintos ámbitos de desempeño, a través de instancias de formación gratuitas y con respaldo académico universitario.

La segunda línea de cooperación se desarrolla con la Facultad de Tecnologías y Ciencias Aplicadas (FTyCA). En este caso, la articulación comprende propuestas vinculadas con internet de las cosas (IoT) y la Diplomatura de Desarrollo Web Full Stack con JavaScript.

Esta última formación registra un resultado concreto: ya cuenta con 113 egresados, una cifra que permite dimensionar el alcance alcanzado por uno de los trayectos educativos impulsados mediante la cooperación entre el Nodo Tecnológico y la universidad.

Formación gratuita, conocimiento y transmisión entre generaciones

Durante el plenario del congreso, Gustavo Sarmiento puso en valor el sentido trascendente de sostener políticas educativas abiertas y compartió una reflexión sobre la importancia de transmitir conocimientos entre generaciones.

«Casi todo lo que sabemos no lo inventamos nosotros: el idioma, las leyes, la receta del pan, el puente que cruzamos cada día. La educación es la forma que tenemos de transmitir de generación en generación. Lo que hacemos hoy en el Nodo llegará a personas que nunca vamos a conocer, y eso es lo maravilloso de la educación», expresó.

La intervención del funcionario vinculó la propuesta educativa del organismo con una concepción de la formación entendida como un proceso de transmisión y construcción colectiva del conocimiento. En ese sentido, sus palabras acompañaron el enfoque de la segunda investigación, centrada en la articulación académica y en la posibilidad de ofrecer instancias de capacitación gratuitas con certificación universitaria.

La participación en el congreso permitió, así, presentar conjuntamente las experiencias de modernización administrativa y los mecanismos de cooperación educativa desarrollados desde el municipio, mostrando dos dimensiones de una misma política institucional.